Андрей Кончаловский получил Европейскую Медаль толерантности

25 января 2017 года российскому режиссеру, продюсеру и сценаристу Андрею Кончаловскому вручили Европейскую Медаль толерантности, которая присуждается Европейским Советом по Толерантности и Примирению (ЕСТП). Награда призвана отметить выдающиеся достижения в деле развития идей толерантности, продвижения демократии и взаимоуважения на Европейском континенте.



Кончаловский получил Медаль за достижения в области культуры, в которых особое значение имеет сохранение памяти о трагедиях человечества, в том числе – за фильм «Рай», который в настоящий момент является его последней киноработой. Лента участвовала в конкурсной программе 73-го Венецианского международного кинофестиваля и получила «Серебряного льва» за лучшую режиссуру.



Награждение прошло в рамках Мемориального Вечера памяти Холокоста в Европарламенте. Мероприятие было организовано Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК) и прошло под личным патронатом председателя Европарламента Антонио Таяни. Основной акцент на торжественной памятной церемонии был сделан на людях искусства, которые погибли в годы Катастрофы, а также на роли искусства в сохранении памяти о Холокосте. Гостем мероприятия стал оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением известного дирижёра Владимира Спивакова.