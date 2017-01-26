Интересные факты о номинантах на «Оскар» 2017

24 января 2017 года стали известны номинанты 89-ой премии американской киноакадемии «Оскар». За звание лучшего фильма поборются девять картин: «Прибытие», «Ограды», «Ла-Ла Ленд», «Скрытые фигуры», «Лев», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «По соображениям совести» и «Любой ценой». Победители будут объявлены 28 февраля. В преддверии церемонии читайте подборку интересных фактов о номинантах на «Оскар» 2017.



Лидером по числу номинаций стал мюзикл « Ла-Ла Ленд » - он представлен в 14 категориях. Таким образом, лента стала третьим фильмом за всю историю существования премии, который получил такое количество номинаций (ранее это удалось лишь картинам «Все о Еве» и «Титаник»). В итоге «Титаник» получил 11 «Оскаров», что до него удалось лишь «Бен Гуру» (1959), а после – только «Властелину колец: Возращение короля» (2003).

Если Дэмьен Шазелл получит награду за лучшую режиссуру, то он станет самым молодым режиссером, удостоенным награды в этой номинации (сейчас ему 32 года). Самым же молодым режиссером-номинантом на «Оскар» является Джон Синглтон, претендовавшим на премию Американской киноакадемии за постановку фильма «Ребята с улицы» (1991). В итоге Синглтон уступил режиссерский «Оскар» Джонатану Демме («Молчанье ягнят»).

Для Мерил Стрип, неоднократно номинированной на «Оскар», роль в картине «Флоренс Фостер Дженкинс» ознаменовала 20-ю номинацию на эту престижную премию.

В актерских категориях на награду претендуют сразу шесть афроамериканских актеров и актрис – это рекордный показатель за всю историю премии.

Продолжительность фильма «O.J.: Made in America», номинированного в категории «Лучший полнометражный документальный фильм», составляет 7 часов 47 минут. Это самый длинный фильм, когда-либо претендовавший на «Оскар».

Для Австралии фильм «Танна» стал первой картиной, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от этой страны.

«Кубо. Легенда о самурае» стал вторым анимационным фильмом, номинированным в категории за лучшие визуальные эффекты. Первым был «Ночь перед рождеством» (1993), который в итоге уступил награду «Парку Юрского периода».

Объявление номинантов на «Оскар» сопровождалось скандалом – на сайте Американской академии были опубликованы неверные списки. Так, в актерский категориях присутствовали Эми Адамс («Прибытие») и Том Хэнкс(«Чудо на Гудзоне»), которые на самом деле не были номинированы. Эта информация была растиражирована каналом ABC, который в итоге принес извинения за путаницу.

Номинация за лучший саундрек к фильму «Пассажиры» стала для Томаса Ньютона 14-й за всю его карьеру. Таким образом, у семьи Ньютонов (Альфред, Лайонел, Эмиль, Томас, Дэвид и Ренди) в общей сложности 90 номинаций на «Оскар» - больше, чем у любой другой семьи кинематографистов. В настоящее время среди ныне живущих композиторов у Томаса Ньютона наибольшее количество номинаций, но при этом – пока ни одной заветной статуэтки.

«Ла-Ла Ленд» стал третьим мюзиклом с оригинальным саундтреком за всю историю «Оскара», представленным в номинации «Лучший фильм». До него были лишь фильмы «Поднять якоря» (1945) и «Весь этот джаз» (1979).

Джой МакМиллон, являющаяся монтажером фильма «Лунный свет» (вместе с Нэтом Сандерсом), стала первой женщиной-афроамериканкой, представленной в этой номинации.

Ай-Линг Ли и Милдред Иатроу, номинированные за монтаж звука («Ла-Ла Ленд»), стали первым женским дуэтом, когда-либо претендовавшим на награду в этой категории.