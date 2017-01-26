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Интересные факты о номинантах на «Оскар» 2017



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26.01.2017 13:35:00

24 января 2017 года стали известны номинанты 89-ой премии американской киноакадемии «Оскар». За звание лучшего фильма поборются девять картин: «Прибытие», «Ограды», «Ла-Ла Ленд», «Скрытые фигуры», «Лев», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «По соображениям совести» и «Любой ценой». Победители будут объявлены 28 февраля. В преддверии церемонии читайте подборку интересных фактов о номинантах на «Оскар» 2017.

постер премии Оскар 2017

  • Лидером по числу номинаций стал мюзикл «Ла-Ла Ленд» - он представлен в 14 категориях. Таким образом, лента стала третьим фильмом за всю историю существования премии, который получил такое количество номинаций (ранее это удалось лишь картинам «Все о Еве» и «Титаник»). В итоге «Титаник» получил 11 «Оскаров», что до него удалось лишь «Бен Гуру» (1959), а после – только «Властелину колец: Возращение короля» (2003).

  • Если Дэмьен Шазелл получит награду за лучшую режиссуру, то он станет самым молодым режиссером, удостоенным награды в этой номинации (сейчас ему 32 года). Самым же молодым режиссером-номинантом на «Оскар» является Джон Синглтон, претендовавшим на премию Американской киноакадемии за постановку фильма «Ребята с улицы» (1991). В итоге Синглтон уступил режиссерский «Оскар» Джонатану Демме («Молчанье ягнят»).

  • Для Мерил Стрип, неоднократно номинированной на «Оскар», роль в картине «Флоренс Фостер Дженкинс» ознаменовала 20-ю номинацию на эту престижную премию. 

  • В актерских категориях на награду претендуют сразу шесть афроамериканских актеров и актрис – это рекордный показатель за всю историю премии.

  • Продолжительность фильма «O.J.: Made in America», номинированного в категории «Лучший полнометражный документальный фильм», составляет 7 часов 47 минут. Это самый длинный фильм, когда-либо претендовавший на «Оскар». 

  • Для Австралии фильм «Танна» стал первой картиной, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от этой страны.

  • «Кубо. Легенда о самурае» стал вторым анимационным фильмом, номинированным в категории за лучшие визуальные эффекты. Первым был «Ночь перед рождеством» (1993), который в итоге уступил награду «Парку Юрского периода».

  • Объявление номинантов на «Оскар» сопровождалось скандалом – на сайте Американской академии были опубликованы неверные списки. Так, в актерский категориях присутствовали Эми АдамсПрибытие») и Том ХэнксЧудо на Гудзоне»), которые на самом деле не были номинированы. Эта информация была растиражирована каналом ABC, который в итоге принес извинения за путаницу.

  • Номинация за лучший саундрек к фильму «Пассажиры» стала для Томаса Ньютона 14-й за всю его карьеру. Таким образом, у семьи Ньютонов (Альфред, Лайонел, Эмиль, Томас, Дэвид и Ренди) в общей сложности 90 номинаций на «Оскар» - больше, чем у любой другой семьи кинематографистов. В настоящее время среди ныне живущих композиторов у Томаса Ньютона наибольшее количество номинаций, но при этом – пока ни одной заветной статуэтки.

  • «Ла-Ла Ленд» стал третьим мюзиклом с оригинальным саундтреком за всю историю «Оскара», представленным в номинации «Лучший фильм». До него были лишь фильмы «Поднять якоря» (1945) и «Весь этот джаз» (1979).

  • Джой МакМиллон, являющаяся монтажером фильма «Лунный свет» (вместе с Нэтом Сандерсом), стала первой женщиной-афроамериканкой, представленной в этой номинации.

  • Ай-Линг Ли и Милдред Иатроу, номинированные за монтаж звука («Ла-Ла Ленд»), стали первым женским дуэтом, когда-либо претендовавшим на награду в этой категории. 

  • За всю историю существования премии было роздано 3048 статуэток «Оскар».

Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 28 февраля 2016 года. Награды за выдающиеся достижения в сфере кино за 2015 год будут объявлены в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция пройдет с 19:00 и будет вестись каналом ABC Television Network. Церемонию вручения премии «Оскар» увидят зрители более чем в 225 странах по всему миру. 




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Фильм: «Ла-Ла Ленд»  

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