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Лауреаты «Оскара» вернутся на церемонию как «вручанты»



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02.02.2017 13:19:00

2 февраля 2017 года Американская киноакадемия объявила, что лауреаты премии «Оскар-2016» года в актерских категориях Леонардо Ди Каприо (Лучший актер), Бри Ларсон (Лучшая актриса), Марк Райлэнс (Лучший актер второго плана) и Алисия Викандер (Лучшая актриса второго плана) вернутся на 89-ю церемонию вручения премии как вручанты. Об этом сообщили продюсеры «Оскара» Майкл Де Люка и Дженнифер Тодд. Ведущим церемонии станет, как уже сообщалось ранее, комик Джимми Киммел. 

88-я церемония вручения призов Американской киноакадемии Оскар, Леонардо ДиКаприо (Лучшая мужская роль)

Леонардо Ди Каприо получил «Оскара» в прошлом году за роль в фильме «Выживший». Ранее он был номинирован за картины «Волк с Уолл-стрит» (2013), за которую он также получил еще и номинацию в категории «Лучший фильм» (он является одним из продюсеров ленты), «Кровавый алмаз» (2006), «Авиатор» (2004) и «Что гложет Гилберта Грэйпа» (1993). Среди других его значимых ролей – участие в таких фильмах, как «Великий Гэтсби» (2013), «Джанго Освобожденный» (2012) и «Дж. Эдгар» (2011).

88-я церемония вручения призов Американской киноакадемии Оскар, Бри Ларсон (Лучшая женская роль)

Роль в ленте «Комната» принесла Бри Ларсон премию «Оскар» как лучшей актрисе. Она также снималась в картинах «Девушка без комплексов» (2015) и «Короткий срок 12» (2013). Скоро на экраны выйдут такие проекты с ее участием, как «Капитан Марвел», «Конг: Остров черепа», «Стеклянный замок» и «Unicorn Store».

88-я церемония вручения призов Американской киноакадемии Оскар, актер Марк Райлэнс

Марк Райлэнс получил премию Американской киноакадемии как лучший актер второго плана за роль в фильме «Шпионский мост». Также он снимался в фентези «Большой и добрый великан» (2016). В 2017 году его можно будет увидеть в новых лентах «Дюнкерк» и «Первому игроку приготовиться». Он построил очень успешную карьеру в театре – его роли в спектаклях «Двенадцатая ночь», «Иерусалим» и «Боинг-Боинг» были отмечены премией «Тони».

88-я церемония вручения призов Американской киноакадемии Оскар, Алисия Викандер (Лучшая женская роль второго плана)

Роль в фильме «Девушка из Дании» принесла Алисии Викандер премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Среди ее последних фильмов «Свет в океане» (2016), «Джейсон Борн» (2016), «Агенты А.Н.К.Л.» (2015) и «Из машины» (2015). В скором времени на большие экраны выйдут такие ленты с ее участием, как «Эйфория», «Погружение» и «Расхитительница гробниц».

Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 26 февраля 2016 года. Награды за выдающиеся достижения в сфере кино за 2015 год будут объявлены в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция пройдет с 19:00 и будет вестись каналом ABC Television Network. Церемонию вручения премии «Оскар» увидят зрители более чем в 225 странах по всему миру.




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