Номинанты на Kids’ Choice Awards 2017: Лидируют Бэтмен, Супермен и команда Мстителей

2 февраля 2017 года телеканал Nickelodeon объявил имена номинантов на премию Kids’ Choice Awards 2017. В этом году на церемонии вручения премии будут присуждены награды в девяти абсолютно новых категориях, в том числе «Любимые закадычные враги», «Любимое домашнее животное» и «#Тусовка». Церемония вручения наград пройдет в Galen Center в Лос-Анджелесе.





Фильму «Первый мститель: Противостояние» удалось войти в списки лучших сразу в восьми категориях. Следом за ним идет «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», собравший семь номинаций, по пять – у «Охотников за привидениями» и у картины «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Среди звезд, впервые представленных в кинономинациях, – Кристен Уиг («Любимая киноактриса») за роль в «Охотниках за привидениями» и Фелисити Джонс («Самый крутой герой / Самая крутая героиня») за работу в картине «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».





Премия с каждым годом набирает популярность и среди российских зрителей. В этом году на суд юной аудитории телеканала представлены пять локальных номинаций, в том числе три новые.



Номинанты Kids’ Choice Awards 2017 (новые номинации отмечены знаком*):

ЛОКАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:



Любимый музыкальный исполнитель российских зрителей

Елена Темникова

Мот

L’One

Monatik

Open Kids

ST



Любимое мобильное приложение российских зрителей

Борьба Умов

Черепашки-ниндзя: Легенды

Cut the Rope: Magiс

MSQRD

Prisma



Любимый мультфильм российских зрителей

Джинглики

Маша и медведь

Мой шумный дом

ПИНКОД

Фиксики



Любимое телешоу российских зрителей

Битва пранков

Бум! Шоу

Голос. Дети

МастерШеф. Дети

Орел и решка

Танцы



Любимая российская интернет-звезда

Агата Муцениеце

Дима Ермузевич

Мари Сенн

Энни Мэй

КИНО:



Любимый фильм

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

Первый мститель: Противостояние

Охотники за привидениями

Пит и его дракон

Изгой-один: Звёздные войны. Истории

Черепашки-ниндзя 2



Любимый киноактер

Бен Аффлек (Бэтмен, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»)

Уилл Арнетт (Вернон, «Черепашки-ниндзя 2»)

Генри Кавилл (Супермен, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»)

Роберт Дауни мл. (Железный человек, «Первый мститель: Противостояние»)

Крис Эванс (Капитан Америка, «Первый мститель: Противостояние»)

Крис Хемсворт (Кевин, «Охотники за привидениями»)



Любимая киноактриса

Эми Адамс (Лоис, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»)

Меган Фокс (Эприл, «Черепашки-ниндзя 2»)

Скарлетт Йоханссон (Черная вдова, «Первый мститель: Противостояние»)

Фелисити Джонс (Джин, «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»)

Мелисса МакКарти (Эбби, «Охотники за привидениями»)

Кристен Уиг (Эрин, «Охотники за привидениями»)

Любимый анимационный фильм

В поисках Дори

Моана

Зверопой

Тайная жизнь домашних животных

Тролли

Зверополис



Любимый голос анимационного персонажа

Эллен Дедженерес (Дори, «В поисках Дори»)

Кевин Харт (Снежок, «Тайная жизнь домашних животных»)

Дуэйн Джонсон (Мауи, «Моана»)

Анна Кендрик (Поппи, «Тролли»)

Джастин Тимберлэйк (Бранч, «Тролли»)

Риз Уизерспун (Розита,«Зверопой»)



Любимый злодей

Хелена Бонэм Картер (Красная Королева, «Алиса в Зазеркалье»)

Идрис Эльба (Кролл, «Стартрек: Бесконечность»)

Уилл Феррелл (Мугату, «Образцовый самец 2»)

Кевин Харт (Снежок, «Тайная жизнь домашних животных») *анимационный фильм

Шарлиз Терон (Злая Королева, «Белоснежка и охотник 2»)

Спенсер Уайлдинг (Дарт Вейдер, «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»)



Самый крутой герой / Самая крутая героиня

Бен Аффлек (Бэтмен, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»)

Генри Кавилл (Супермен, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»)

Крис Эванс (Капитан Америка, «Первый мститель: Противостояние»)

Крис Хемсворт (Охотник, «Белоснежка и охотник 2»)

Скарлетт Йоханссон (Черная вдова, «Первый мститель: Противостояние»)

Фелисити Джонс (Джин, «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»)

Дженнифер Лоуренс (Мистик, «Люди Икс: Апокалипсис»)

Зои Салдана (Нийота Ухура, «Стартрек: Бесконечность»)



Лучший друг*

Руби Барнхилл и Марк Райлэнс (Софи/Большой и Добрый Великан, «Большой и добрый великан»)

Кевин Харт и Дуэйн Джонсон (Боб/Кэлвин, «Полтора шпиона»)

Кевин Харт и Айс Кьюб (Бен/Джеймс, «Миссия в Майами»)

Крис Пайн и Закари Куинто (Капитан Кирк/Спок, «Стартрек: Бесконечность»)

Нил Сети и Билл Мюррей (Маугли/Балу, «Книга джунглей»)

Бен Стиллер и Оуэн Уилсон (Дерек/Хэнсел, «Образцовый самец 2»)



Любимые закадычные враги*

Бен Аффлек и Генри Кавилл (Бэтмен/Супермен, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»)

Крис Эванс и Роберт Дауни мл. (Капитан Америка/Железный человек, «Первый мститель: Противостояние»)

Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман (Джуди/Ник, «Зверополис»)

Дуэйн Джонсон и Аулии Кравалхо (Моана/Мауи, «Моана»)

Анна Кендрик и Джастин Тимберлэйк (Поппи/Бранч, «Тролли»)

Шарлиз Терон и Эмили Блант (Злая Королева/Фрейя, «Белоснежка и охотник 2»)



Любимое домашнее животное*

Балу из «Книги джунглей» (Билл Мюррей)

Дори из «В поисках Дори» (Эллен Дедженерес)

По из «Кунг-фу Панда 3» (Джек Блэк)

Ред из «Angry Birds в кино» (Джейсон Судейкис)

Розита из «Зверопоя» (Риз Уизерспун)

Снежок из «Тайной жизни домашних животных» (Кевин Харт)



#Тусовка*

«Первый мститель: Противостояние» - Крис Эванс, Роберт Дауни мл., Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн, Энтони Маки, Дон Чидл, Джереми Реннер, Чедвик Боузман

«В поисках Дори» – Эллен Дедженерес, Альберт Брукс, Кейтлин Олсон, Хейден Роленс, Уиллем Дефо, Эд О’Нилл, Тай Баррелл, Юджин Леви

«Охотники за привидениями» – Мелисса МакКарти, Кристен Уиг, Кейт МакКиннон, Лесли Джонс

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» – Фелисити Джонс, Форест Уитакер, Диего Луна, Бен Мендельсон, Алан Тьюдик, Донни Йен, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен

«Черепашки-ниндзя 2» – Ноэль Фишер, Джереми Ховард, Пит Пложек, Алан Ричсон

«Люди Икс: Апокалипсис» – Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Эван Питерс, Тай Шеридан, Бен Харди, Коди Смит-МакФи, Софи Тернер, Александра Шипп, Оливия Манн

ТЕЛЕВИДЕНИЕ:



Любимое детское ТВ-шоу

Игроделы

Девушка познает мир / Истории Райли

Опасный Генри

Никки, Рикки, Дикки и Дон

Грозная семейка



Любимое семейное ТВ-шоу

Теория Большого взрыва

Темнеющие

Более полный дом

Агенты Щ.И.Т

Супергерл

Флэш



Любимое реалити-шоу

Самое смешное видео Америки

Америка ищет таланты

Американский воин-ниндзя

Paradise Run

Shark Tank

Голос

Любимый мультфильм

ЭЛВИННН!!! И бурундуки

Губка Боб Квадратные Штаны

Юные титаны, вперед!

Черепашки-ниндзя

Удивительный мир Гамбола

Мой шумный дом



Любимый ТВ-актер

Бенжамин Флорес мл. (Трипл Джи, «Игроделы»)

Аидан Галлахер (Никки, «Никки, Рикки, Дикки и Дон»)

Джек Гриффо (Макс, «Грозная семейка»)

Джейс Норман (Генри, «Опасный Генри»)

Кейси Симпсон (Рикки, «Никки, Рикки, Дикки и Дон»)

Тайрел Джэксон Уильямс (Лео, «Подопытные»)



Любимая ТВ-актриса

Роуэн Бланчард (Райли, «Девушка познает мир / Истории Райли»)

Дав Камерон (Лив Руни, «Лив и Мэдди»)

Лизи Грин (Дон, «Никки, Рикки, Дикки и Дон»)

Кира Косарин (Фиби, «Грозная семейка»)

Бреанна Иде (Томика, «Школа Рока»)

Зендая (Кей Си Купер, «Кей Си. Под прикрытием»)



МУЗЫКА:



Любимая музыкальная группа

The Chainsmokers

Fifth Harmony

Maroon 5

OneRepublic

Pentatonix

Twenty One Pilots



Любимый певец

Дрейк

Джастин Бибер

Бруно Марс

Шон Мендес

Джастин Тимберлейк

The Weeknd



Любимая певица

Адель

Бейонсе

Ариана Гранде

Селена Гомес

Рианна

Меган Трейнор



Любимая песня

24K Magic – Бруно Марс

Can’t Stop the Feeling! – Джастин Тимберлейк

Heathens – Twenty One Pilots

Send My Love (To Your New Lover) – Адель

Side to Side – Ариана Гранде и Ники Минаж

Work from Home – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign



Любимый новый исполнитель

Келси Баллерини

The Chainsmokers

Daya

Lukas Graham

Соланж Ноулз

Rae Sremmurd

Хейли Стейнфилд

Twenty One Pilots



Любимый клип*

24K Magic – Бруно Марс

Can’t Stop The Feeling! – Джастин Тимберлейк

Formation – Бейонсе

Juju On That Beat – Zay Hilfigerrr and Zayion McCall

Me Too – Меган Трейнор

Stressed Out – Twenty One Pilots



Любимый электронный исполнитель*

Мартин Гаррикс

Келвин Харрис

Major Lazer

Skrillex

DJ Snake

Zedd



Любимый саундтрек*

Гамильтон

До встречи с тобой

Моана

Зверопой

Отряд самоубийц

Тролли



Любимый вирусный исполнитель*

Тиффани Альворд

Matty B

Карсон Луедерс

Джонни Орландо

Джейкоб Сарториас

Джоджо Сива



Всемирно любимая музыкальная звезда*

5 Seconds of Summer (Австралия/Новая Зеландия)

BIGBANG (Азия)

Бруно Марс (Северная Америка)

Little Mix (Великобритания)

Шакира (Южная Америка)

Зара Ларссон (Европа)



ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ:



Любимая видеоигра

Just Dance 2017

Lego Marvel’s Avengers

Lego Star Wars: The Force Awakens

Minecraft: Story Mode

Paper Mario: Color Splash

Pokémon Moon