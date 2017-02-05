«Голос монстра» уступил «Терпеливому» в борьбе за «Испанский Оскар»

4 февраля 2017 года в Мадриде состоялась 31-ая церемония вручения ежегодной престижной кинопремии Испании «Гойя» (Premios Anuales de la Academia «Goya»), также известная как «Испанский Оскар». Триумфатором стал фильм «Голос монстра» – он претендовал на победу в 12 категориях и победил в девяти из них. В том числе Хуан Антонио Байона был признан лучшим режиссером. Но главная награда ушла другой картине - звание лучшего фильма испанские киноакадемии отдали ленте режиссера-дебютанта Рауля Аревало «Терпеливый» (он же получил статуэтку за лучший режиссерский дебют).
Лучшим актером стал Роберто Аламо, сыгравший в картине «Прости нас, Господи», а лучшей актрисой — Эмма Суарес за роль в фильме Педро Альмодовара «Джульетта» (она же победила и во второй актерской категории как лучшая актриса второго плана за образ, воплощенный в фильме «Следующая кожа»).
Почетная премия «Гойя» досталась знаменитой испанской актрисе Ане Белен.
Лауреаты премии «Гойя» в основных категориях:
Лучший фильм
«Терпеливый» / «Tarde para la ira»
Также номинировались:
«Тысячеликий человек» / «El hombre de las mil caras»
«Джульетта» / «Julieta»
«Прости нас, господи» / «Que Dios nos perdone»
«Голос монстра» / «Un monstruo viene a verme»
Лучший режиссер
Хуан Антонио Байона – за фильм «Голос монстра»
Также номинировались:
Альберто Родригес – за фильм «Тысячеликий человек»
Педро Альмодовар – за фильм «Джульетта»
Родриго Сорогойен – за фильм «Прости нас, господи»
Лучший режиссер-дебютант
Рауль Аревало – за фильм «Терпеливый»
Также номинировались:
Сальвадор Кальво – за фильм «1898. Los últimos de Filipinas»
Маро Крехует – за фильм «El rey tuerto»
Нели Регуэра – за фильм «Мария и другие»
Лучший оригинальный сценарий
Давид Лупидо; Рауль Аревало – за фильм «Терпеливый»
Также номинировались:
Хорхе Геррикаэчеварриа – за фильм «Сто лет прощения»
Пол Лаверти – за фильм «Олива»
Изабель Пенья; Родриго Сорогойен – за фильм «Прости нас, господи»
Лучший адаптированный сценарий
Альберто Родригес; Рафаэль Кобос – за фильм «Тысячеликий человек»
Также номинировались:
Педро Альмодовар – за фильм «Джульетта»
Фернандо Перес; Пако Леон – за фильм «Секреты секса и любви»
Патрик Несс – за фильм «Голос монстра»
Лучший актер
Роберто Аламо – за фильм «Прости нас, господи»
Также номинировались:
Эдуард Фернандес – за фильм «Тысячеликий человек»
Антонио де ла Торре – за фильм «Терпеливый»
Луис Кальехо – за фильм «Терпеливый»
Лучшая актриса
Эмма Суарес – за фильм «Джульетта»
Также номинировались:
Кармен Мачи – за фильм «Открытая дверь»
Пенелопа Крус – за фильм «Королева Испании»
Барбара Ленни – за фильм «Мария и другие»
Лучший актер второго плана
Маноло Соло – за фильм «Терпеливый»
Также номинировались:
Карра Элехальде – за фильм «100 метров»
Хавьер Гутьеррес – за фильм «Олива»
Хавьер Перейра – за фильм «Прости нас, господи»
Лучшая актриса второго плана
Эмма Суарес – за фильм «Следующая кожа»
Также номинировались:
Кандела Пенья – за фильм «Секреты секса и любви»
Тереле Павес – за фильм «Открытая дверь»
Сигурни Уивер – за фильм «Голос монстра»
Открытие года (актер)
Карлос Сантос – за фильм «Тысячеликий человек»
Также номинировались:
Рикардо Гомес – за фильм «1898. Los últimos de Filipinas»
Родриго Де ла Серна – за фильм «Сто лет прощения»
Рауль Хименес – за фильм «Терпеливый»
Открытие года (актриса)
Анна Кастильо – за фильм «Олива»
Также номинировались:
Сильвия Перес Крус – за фильм «Cerca de tu casa»
Белен Куэста – за фильм «Секреты секса и любви»
Рут Диаз – за фильм «Терпеливый»
Лучший оператор
Оскар Фаура – за фильм «Голос монстра»
Также номинировались:
Алекс Катаоан – за фильм «1898. Los últimos de Filipinas»
Хосе Луис Алькайне – за фильм «Королева Испании»
Арнау Вальс Коломер – за фильм «Терпеливый»
Лучший анимационный фильм
«Забытые дети» / «Psiconautas, los niños olvidados»
Также номинировались:
«Большой собачий побег» / «Ozzy»
«Teresa eta Galtzagorri (Teresa y Tim)»
Лучший фильм Латинской Америки
«Почетный гражданин», режиссеры Гастон Дюпра, Мариано Кон
Также номинировались:
«Anna», режиссер Жак Тулемон
«Издалека», режиссер Лоренцо Вигас
«Избранные», режиссер Дэвид Паблос
Лучший европейский фильм
«Она», режиссер Пол Верховен
Также номинировались:
«Гений», режиссер Майкл Грандадж
«Сын Саула», режиссер Ласло Немеш
«Я, Дэниэл Блэйк», режиссер Кен Лоуч