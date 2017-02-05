«Голос монстра» уступил «Терпеливому» в борьбе за «Испанский Оскар»

4 февраля 2017 года в Мадриде состоялась 31-ая церемония вручения ежегодной престижной кинопремии Испании «Гойя» (Premios Anuales de la Academia «Goya»), также известная как «Испанский Оскар». Триумфатором стал фильм «Голос монстра» – он претендовал на победу в 12 категориях и победил в девяти из них. В том числе Хуан Антонио Байона был признан лучшим режиссером. Но главная награда ушла другой картине - звание лучшего фильма испанские киноакадемии отдали ленте режиссера-дебютанта Рауля Аревало «Терпеливый» (он же получил статуэтку за лучший режиссерский дебют).





Лучшим актером стал Роберто Аламо, сыгравший в картине «Прости нас, Господи», а лучшей актрисой — Эмма Суарес за роль в фильме Педро Альмодовара «Джульетта» (она же победила и во второй актерской категории как лучшая актриса второго плана за образ, воплощенный в фильме «Следующая кожа»).





Почетная премия «Гойя» досталась знаменитой испанской актрисе Ане Белен.





Лауреаты премии «Гойя» в основных категориях:



Лучший фильм

«Терпеливый» / «Tarde para la ira»

Также номинировались:

«Тысячеликий человек» / «El hombre de las mil caras»

«Джульетта» / «Julieta»

«Прости нас, господи» / «Que Dios nos perdone»

«Голос монстра» / «Un monstruo viene a verme»



Лучший режиссер

Хуан Антонио Байона – за фильм «Голос монстра»

Также номинировались:

Альберто Родригес – за фильм «Тысячеликий человек»

Педро Альмодовар – за фильм «Джульетта»

Родриго Сорогойен – за фильм «Прости нас, господи»



Лучший режиссер-дебютант

Рауль Аревало – за фильм «Терпеливый»

Также номинировались:

Сальвадор Кальво – за фильм «1898. Los últimos de Filipinas»

Маро Крехует – за фильм «El rey tuerto»

Нели Регуэра – за фильм «Мария и другие»



Лучший оригинальный сценарий

Давид Лупидо; Рауль Аревало – за фильм «Терпеливый»

Также номинировались:



Хорхе Геррикаэчеварриа – за фильм «Сто лет прощения»

Пол Лаверти – за фильм «Олива»

Изабель Пенья; Родриго Сорогойен – за фильм «Прости нас, господи»



Лучший адаптированный сценарий

Альберто Родригес; Рафаэль Кобос – за фильм «Тысячеликий человек»

Также номинировались:

Педро Альмодовар – за фильм «Джульетта»

Фернандо Перес; Пако Леон – за фильм «Секреты секса и любви»

Патрик Несс – за фильм «Голос монстра»



Лучший актер

Роберто Аламо – за фильм «Прости нас, господи»

Также номинировались:

Эдуард Фернандес – за фильм «Тысячеликий человек»

Антонио де ла Торре – за фильм «Терпеливый»

Луис Кальехо – за фильм «Терпеливый»



Лучшая актриса

Эмма Суарес – за фильм «Джульетта»

Также номинировались:

Кармен Мачи – за фильм «Открытая дверь»

Пенелопа Крус – за фильм «Королева Испании»

Барбара Ленни – за фильм «Мария и другие»



Лучший актер второго плана

Маноло Соло – за фильм «Терпеливый»

Также номинировались:

Карра Элехальде – за фильм «100 метров»

Хавьер Гутьеррес – за фильм «Олива»

Хавьер Перейра – за фильм «Прости нас, господи»



Лучшая актриса второго плана

Эмма Суарес – за фильм «Следующая кожа»

Также номинировались:

Кандела Пенья – за фильм «Секреты секса и любви»

Тереле Павес – за фильм «Открытая дверь»

Сигурни Уивер – за фильм «Голос монстра»



Открытие года (актер)

Карлос Сантос – за фильм «Тысячеликий человек»

Также номинировались:

Рикардо Гомес – за фильм «1898. Los últimos de Filipinas»

Родриго Де ла Серна – за фильм «Сто лет прощения»

Рауль Хименес – за фильм «Терпеливый»



Открытие года (актриса)

Анна Кастильо – за фильм «Олива»

Также номинировались:

Сильвия Перес Крус – за фильм «Cerca de tu casa»

Белен Куэста – за фильм «Секреты секса и любви»

Рут Диаз – за фильм «Терпеливый»



Лучший оператор

Оскар Фаура – за фильм «Голос монстра»

Также номинировались:

Алекс Катаоан – за фильм «1898. Los últimos de Filipinas»

Хосе Луис Алькайне – за фильм «Королева Испании»

Арнау Вальс Коломер – за фильм «Терпеливый»



Лучший анимационный фильм

«Забытые дети» / «Psiconautas, los niños olvidados»

Также номинировались:

«Большой собачий побег» / «Ozzy»

«Teresa eta Galtzagorri (Teresa y Tim)»



Лучший фильм Латинской Америки

«Почетный гражданин», режиссеры Гастон Дюпра, Мариано Кон

Также номинировались:

«Anna», режиссер Жак Тулемон

«Издалека», режиссер Лоренцо Вигас

«Избранные», режиссер Дэвид Паблос



Лучший европейский фильм

«Она», режиссер Пол Верховен

Также номинировались:

«Гений», режиссер Майкл Грандадж

«Сын Саула», режиссер Ласло Немеш

«Я, Дэниэл Блэйк», режиссер Кен Лоуч