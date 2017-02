Премия Гильдии режиссеров США огласила лауреатов: «Ла-Ла Ленд» снова взял главный приз

4 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов 69-й премии Гильдии режиссеров Америки / The Directors Guild of America (DGA). Лучшим режиссером был признан Дэмьен Шазелл, поставивший мюзикл «Ла-Ла Ленд». Он обошел Гарта Дэвиса («Лев»), Барри Дженкинса («Лунный свет»), Кенетта Лонергана («Манчестер у моря») и Дени Вильнёва («Прибытие»). Лучшим режиссером-дебютантом стал Гарт Дэвис, снявший фильм «Лев». Награду за вклад в кинематограф вручили режиссеру Ридли Скотту.

Считается, что награды Гильдий режиссеров, актеров и сценаристов отражают настроения профессионалов кино в преддверии вручения премии «Оскар». Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.

Список лауреатов 69-й премии гильдии режиссеров США:



Лучшая режиссерская работа полнометражного фильма

Дэмьен Шазелл – за фильм «Ла-Ла Ленд»

Также номинировались:

Гарт Дэвис – за фильм «Лев»

Барри Дженкинс – за фильм «Лунный свет»

Кенетт Лонерган – за фильм «Манчестер у моря»

Дени Вильнёв – за фильм «Прибытие»



Лучший дебют режиссера в полном метре

Гарт Дэвис – за фильм «Лев»

Также номинировались:

Келли Фремон Крейг – за фильм «Почти семнадцать»

Тим Миллер – за фильм «Дэдпул»

Нэйт Паркер – за фильм «Рождение нации»

Дэн Трактенберг – за фильм «Кловерфилд, 10»



Лучшая режиссерская работа в драматическом сериале

Мигель Сапочник – за сериал «Игра престолов» (серия «The Battle of the Bastards»)

Также номинировались:

Райан Мерфи – за сериал «Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона» (серия «From the Ashes of Tragedy»)

Джон Синглтон – за сериал «Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона» (серия «The Race Card»)

братья Дафферы – за сериал «Очень странные дела» (серия «Chapter One: The Vanishing of Will Byers»)

Джонатан Нолан – за сериал «Мир Дикого Запада» (серия «The Original»)



Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале

Беки Мартин – за сериал «Вице-президент» (серия «Inauguration»)

Также номинировались:

Дональд Гловер – за сериал «Атланта» (серия «B.A.N.»)

Алек Берг – за сериал «Кремниевая долина» (серия «Daily Active Users»)

Майк Джадж – за сериал «Кремниевая долина» (серия «Founder Friendly»)

Дэйл Стерн – за сериал «Вице-президент» (серия «Mother»)



Лучшая режиссерская работа в документальном фильме

Эзра Элдман – за фильм «О. Джей: Сделано в Америке»

Также номинировались:

Отто Белл – за фильм «Укротительница орлов»

Джош Кригман и Элиза Стайнберг – за фильм «Винер»

Рауль Пек – за фильм «Я не твой негр»

Роджер Росс Уильямс – за фильм «Анимированная жизнь»