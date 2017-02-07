Премия Гильдии режиссеров США огласила лауреатов: «Ла-Ла Ленд» снова взял главный приз

4 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов 69-й премии Гильдии режиссеров Америки / The Directors Guild of America (DGA). Лучшим режиссером был признан Дэмьен Шазелл, поставивший мюзикл «Ла-Ла Ленд». Он обошел Гарта Дэвиса («Лев»), Барри Дженкинса («Лунный свет»), Кенетта Лонергана («Манчестер у моря») и Дени Вильнёва («Прибытие»). Лучшим режиссером-дебютантом стал Гарт Дэвис, снявший фильм «Лев». Награду за вклад в кинематограф вручили режиссеру Ридли Скотту.
Считается, что награды Гильдий режиссеров, актеров и сценаристов отражают настроения профессионалов кино в преддверии вручения премии «Оскар». Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.
Список лауреатов 69-й премии гильдии режиссеров США:
Лучшая режиссерская работа полнометражного фильма
Дэмьен Шазелл – за фильм «Ла-Ла Ленд»
Также номинировались:
Гарт Дэвис – за фильм «Лев»
Барри Дженкинс – за фильм «Лунный свет»
Кенетт Лонерган – за фильм «Манчестер у моря»
Дени Вильнёв – за фильм «Прибытие»
Лучший дебют режиссера в полном метре
Гарт Дэвис – за фильм «Лев»
Также номинировались:
Келли Фремон Крейг – за фильм «Почти семнадцать»
Тим Миллер – за фильм «Дэдпул»
Нэйт Паркер – за фильм «Рождение нации»
Дэн Трактенберг – за фильм «Кловерфилд, 10»
Лучшая режиссерская работа в драматическом сериале
Мигель Сапочник – за сериал «Игра престолов» (серия «The Battle of the Bastards»)
Также номинировались:
Райан Мерфи – за сериал «Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона» (серия «From the Ashes of Tragedy»)
Джон Синглтон – за сериал «Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона» (серия «The Race Card»)
братья Дафферы – за сериал «Очень странные дела» (серия «Chapter One: The Vanishing of Will Byers»)
Джонатан Нолан – за сериал «Мир Дикого Запада» (серия «The Original»)
Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале
Беки Мартин – за сериал «Вице-президент» (серия «Inauguration»)
Также номинировались:
Дональд Гловер – за сериал «Атланта» (серия «B.A.N.»)
Алек Берг – за сериал «Кремниевая долина» (серия «Daily Active Users»)
Майк Джадж – за сериал «Кремниевая долина» (серия «Founder Friendly»)
Дэйл Стерн – за сериал «Вице-президент» (серия «Mother»)
Лучшая режиссерская работа в документальном фильме
Эзра Элдман – за фильм «О. Джей: Сделано в Америке»
Также номинировались:
Отто Белл – за фильм «Укротительница орлов»
Джош Кригман и Элиза Стайнберг – за фильм «Винер»
Рауль Пек – за фильм «Я не твой негр»
Роджер Росс Уильямс – за фильм «Анимированная жизнь»