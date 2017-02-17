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Еще больше звезд на вручении премии «Оскар»!



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17.02.2017 10:11:00

16 февраля 2017 года Американская киноакадемия объявила, что список кинематографистов, которым предстоит выйти на сцену, чтобы вручить одну из статуэток на 89-ой церемонии награждения лауреатов премии «Оскар», пополнился одиннадцатью оскаровскими номинантами и лауреатами прошлых лет. Об этом сообщили продюсеры церемонии вручения «Оскара» Майкл Де Лука и Дженнифер Тодд. Также они отметили, что очень взволнованны и рады приветствовать на церемонии столь талантливых актеров. Ведущим «Оскара» станет Джимми Киммел.

Среди тех, кому предстоит вручить награду в одной из категорий, такие актеры, как Эми Адамс, Риз Ахмед, Хавьер Бардем, Джон Чо, Дуэйн Джонсон, Фелисити Джонс, Лесли Манн, Жанель Моне, Дэвид Ойелоуо, Эмма Стоун и Шарлиз Терон. В качестве вручантов премии они присоединились к лауреатам «Оскара» прошлого года в актерских категориях: Леонардо Ди Каприо (Лучший актер), Бри Ларсон (Лучшая актриса), Марку Райлэнсу (Лучший актер второго плана) и Алисии Викандер (Лучшая актриса второго плана).

«Неважно, кто вы и где вы живете, фильмы способны объединить нас всех. Во многом это происходит благодаря удивительной игре этих необыкновенных актеров. Мы рады приветствовать их на 89-й церемонии вручения премии «Оскар», - сказали Де Лука и Тодд.

Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 26 февраля 2017 года. Награды за выдающиеся достижения в сфере кино за 2016 год будут объявлены в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция пройдет с 19:00 и будет вестись каналом ABC Television Network. Церемонию вручения премии «Оскар» увидят зрители более чем в 225 странах по всему миру.




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