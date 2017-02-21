5-я премия АПКиТ увеличила число номинантов

31 марта 2017 года пройдет 5-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по итогам 2016 эфирного года. Нововведением этого года стала номинация «Лучшая компьютерная графика». Также учреждены специальные призы, отражающие тренды развития отрасли и направления деятельности АПКиТ: «За достижения на зарубежных рынках»; «Мастерская года»; «Лучшая докудрама»; «За вклад в развитие инфраструктуры киноиндустрии», а также традиционные награды «Лучший полнометражный игровой фильм» и «Событие года». Всего будут вручены призы в 18 категориях.
«Важнейшей составляющей премии является признание заслуг профессионалов, чья работа очень важна для общего результата, но видна только тем, кто занят в процессе создания фильма. Мы надеемся, что, наряду с линейкой традиционных номинаций, с каждым годом у нас будет появляться все больше таких специальных призов для «невидимых» зрителям профессионалов отрасли», – отмечает сопредседатель правления АПКиТ, генеральный продюсер Cosmos studio Александр Акопов.
Победители премии АПКиТ определяются на основании оценок жюри, в состав которого входят представители продюсерских компаний – членов Ассоциации продюсеров.
На сегодняшний день в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения входят 28 компаний: Bonanza, АМЕДИА, Yellow, Black and White, Вайт Медиа, Студия 2B, Телеальянс Медиа Групп, Централ Партнершип, DIXI Media, СТВ, Non-stop Production, ПРИОР, Art Pictures Studio, Star Media, Всемирные Русские Студии, Профит, Дирекция кино, Bazelevs, Леан-М, Cosmos studio, Марс Медиа, TM Production, MOTOR Film Studio, СРЕДА, Гамма-продакшн, Триикс Медиа, Продюсерский центр «ИВАН», Киноквант, АпрельМИГПикчерс.
Список номинантов:
Лучший телевизионный фильм (1-4 серии)
Батальон (4 Серии) — «Корнер Ворк» совместно с «Арт Пикчерс Студия», Первый канал
Битва за Севастополь (4 Серии) — «Кинодел», «Новые люди», Первый канал
Пьяная фирма (4 Серии) — «Всемирные Русские Студии», ТНТ
Лучший телевизионный мини-сериал (5 - 24 серий)
Клим (8 Серий) — Продюсерская компания «СРЕДА», Первый канал
Мажор (2 Сезон, 12 Серий) — Продюсерская компания «СРЕДА», Первый канал
София (10 Серий) — «МОСКИНО», Россия-1
Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)
Анна-детективъ (56 Серий) — Скайвей продакшн, Star Media, ТВ3
Молодежка (Новые Серии, 44 Серии) — «Арт Пикчерс Студия», СТС
Практика (40 Серий) — Эпик Медиа, Первый канал
След (новые Серии, 208 Серий) — Объединение телевизионных компаний, Первый канал, Пятый канал (Россия)
Лучший комедийный сериал
Кухня (6-й Сезон, 16 Серий) — YBW Group, KEYSTONE PRODUCTION, СТС
Ольга (20 Серий) — Good Story Media, ТНТ
Физрук (Новый сезон 41-61, 21 Серия) — Good Story Media, ТНТ
Лучшая режиссерская работа
Сергей Мокрицкий — «Битва за Севастополь»
Николай Булыгин, Максим Полинский — «Мажор»
Алексей Нужный, Игорь Волошин — «Ольга»
Лучшая сценарная работа
Максим Бударин, Сергей Мокрицкий, Леонид Корин, Егор Олесов,
Максим Данкевич — «Битва за Севастополь»
Юрий Бурносов, Татьяна Глущенко, Сергей Калужанов — «Мажор»
Артем Логинов, Павел Орешин, Артем Лемперт, Илья Петрухин, Станислав Староверов, Дмитрий Данилов, Ильшат Латыпов, Олег Гольдфайн, Артур Рамазанов, Татьяна Шохова, Максим Колесников — «Ольга»
Григорий Константинопольский — «Пьяная фирма»
Лучшая оригинальная музыка к телевизионному фильму/сериалу
Евгений Гальперин — «Битва за Севастополь»
Иван Канаев — «Кухня»
Антон Шварц, Дмитрий Чижевский — «Таинственная страсть»
Лучшая операторская работа
Юрий Король — «Битва за Севастополь»
Улугбек Хамраев — «Клим»
Улугбек Хамраев — «Мажор»
Лучшая работа художника-постановщика
Юрий Григорович — «Битва за Севастополь»
Юрий Григорович, Александр Толкачев — «Красная королева»
Евгений Кочанов — «София»
Лучшая работа художника по костюмам
Наталья Стыцюк — «Анна-детективъ»
Алексей Камышов — «Битва за Севастополь»
Гала Отенко, Татьяна Федотова, Ирина Гришан — «Красная королева»
Наталья Салтыкова — «София»
Лучшая работа художника по гриму
Елена Костенич — «Батальон»
Лилиана Хома, Елена Мамедова — «Битва за Севастополь»
Анастасия Эсадзе — «София»
Лучшая работа звукорежиссера
Александр Ельчев — «Битва за Севастополь»
Анатолий Белозеров, Сергей Бубенко — «А зори здесь тихие . . .»
Андрей Бельчиков, Сергей Большаков, Алексей Кузнецов,
Алексей Кобзарь — «Эти глаза напротив»
Лучшая работа режиссера монтажа
Матвей Епанчинцев, Наталья Кучеренко — «А зори здесь тихие»
Мария Сергеенкова, Алексей Маклаков — «Батальон»
Виктор Онысько — «Битва за Севастополь»
Игорь Отдельнов — «Саранча»
Лучшая компьютерная графика
Алексей Гусев — «Батальон»
Игорь Климовский, компания Postmodern — «Битва за Севастополь»
Александр Горохов, Студия визуальных эффектов CGF — «София»
Лучший актер телевизионного фильма/сериала
Константин Лавроненко — «Клим» (роль «Клим Рощин»)
Павел Прилучный — «Мажор» (роль «Игорь Соколовский»)
Михаил Ефремов — «Пьяная фирма» (роль «Григорий Штучный»)
Андрей Смоляков — «Шакал» (роль «Майор Черкасов»)
Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала
Мария Аронова — «Батальон» (роль «Мария Бочкарева»)
Юлия Пересильд — «Битва за Севастополь» (роль «Людмила Павличенко»)
Троянова Яна — «Ольга» (роль «Ольга Теретьева»)
Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале
Панфилов Никита — «Мажор» (роль «Стас Агапов»)
Василий Кортуков — «Ольга» (роль «Терентьев»)
Максим Костромыкин — «Ольга» (роль «Гриша Юсупов»)
Лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме/сериале
Дарья Мингазетдинова — «Клим» (роль «Алиса»)
Татьяна Орлова — «Красная королева» (роль «Калерия Кузминична начальник отдела кадров»)
Надежда Маркина — «София» (роль «Великая княгиня Мария Ярославна»)
Юлия Хлынина — «Таинственная страсть» (роль «Мирра»)