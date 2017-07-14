В США объявили номинантов премии «Эмми-2017»

13 июля 2017 года в Лос-Анджелесе были объявлены номинанты престижной телевизионной премии «Эмми-2017». Сериал HBO «Мир дикого Запада» и шоу «Субботним вечером в прямом эфире» получили максимальное количество номинаций. Также во многих категориях значатся такие хиты, как «Вражда», «Очень странные дела», «Вице-президент», «Большая маленькая ложь» и «Фарго».



«Мир дикого Запада» получил 22 номинации, в том числе «Лучшая драма». Также в этой категории представлены сериалы «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела», «Это мы».

Исполнители главных ролей в «Мире дикого Запада» Энтони Хопкинс и Эван Рэйчел Вуд будут бороться за звания лучших актера и актрисы вместе с Мэттью Ризом и Кери Рассел из «Американцев» и ветеранами премии, Кевином Спейси и Робин Райт из «Карточного домика»). Для Кевина Спейси это 10 номинация «Эмми» за роль Фрэнка Андервуда. Также среди в актерских категориях отмечены Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Стерлинг Браун и Майло Вентимилья («Это мы»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки») и Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»).







В номинации «Лучшая комедия» выступают «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Кремниевая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Вице-президент». Интересно, что впервые с момента запуска сериал «Игра престолов» не представлен ни в одной из номинаций.

Полный список номинантов опубликован на сайте награды. 69-я церемония вручения «Эмми» состоится 17 сентября 2017 года в Лос-Анджелесе.