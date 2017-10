Эмми 2017: За награды поборются телепроекты из 18 стран

20 ноября 2017 года в Нью-Йорке в отеле Hilton пройдет торжественная церемония вручения наград «Эмми» (45th International Emmy Awards). В 11 номинациях представлены телевизионные проекты из 18 стран: Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канады, Колумбии, Франции, Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Филиппин, Южной Африки, Таиланда, Турции, Великобритании и США.



«Каждый год мировое телевизионное сообщество конкурирует, чтобы быть признанным на церемонии вручения премии «Эмми». Мы поздравляем номинантов за их выдающиеся достижения и за то, что они вдохновляют аудиторию во всем мире своим творчеством и талантом»,- сказал Брюс Л. Пейсер, президент и глава Международной академии телевизионных искусств и наук.



Почетных наград в этому году будут удостоены актер и продюсер Кевин Спэйси, а также Эмилио Аскаррага Жан, председатель совета директоров, президент и руководитель Grupo Televisa, крупнейшего в мире контент-провайдера на испанском языке и крупнейшего в Мексике провайдера платного телевидения.



Полный список номинантов на International Emmy Awards 2017:



Арт-программирование



Hip-Hop Evolution - The Foundation

Banger Films

Канада



Never-Ending Man: Hayao Miyazaki

NHK

Япония



Portátil

Porta Dos Fundos

Бразилия



Robin de Puy - Ik ben het allemaal zelf

(Robin's Road Trip)

Talent United / AVROTROS / CoBO

Нидерланды



Лучшая мужская роль



Хулио Андраде (Um Contra Todos)

Fox Networks Groups Brazil / Conspiração Filmes

Бразилия



Кеннет Брана (Wallander)

Left Bank Pictures / Yellow Bird / BBC / TKBC

Великобритания



Занжо Марудо (Maalaala Mo Kaya)

ABS-CBN Corporation

Филиппины



Кад Мерад (Baron Noir)

Kwaï / Canal+ Creation originale / Pictanovo

Франция



Лучшая женская роль



Адриана Эстевес (Justiça)

TV Globo

Бразилия



Анна Фрил (Marcella)

Buccaneer Media / Netflix

Великобритания



Соня Герхардт (Ku'damm 56)

UFA Fiction GmbH / ZDF German Television

Германия



Тусо Мбедо (Is'thunzi)

Mzansi Magic / Rapid Blue

Южная Африка



Комедия



Alan Partridge's Scissored Isle

Baby Cow Productions

Великобритания



Callboys

Woestijnvis / FBO

Бельгия



Rakugo The Movie

East Entertainment, Inc. / NHK

Япония



Tá No Ar: a TV na TV

(On Air: TV on TV)

TV Globo

Бразилия



Документалистика



EXODUS: Our Journey to Europe

KEO Films / BBC 2

Великобритания



The Phone of the Wind: Whispers to Lost Families

NHK

Япония



Le Studio de la Terreur (Terror Studios)

Capa Presse / CANAL+ / Creative Europe / Region Ile-de-France

Франция



Tempestad

Pimienta Films / Cactus Films / Terminal Films

Мексика



Драматический сериал



Justiça (Above Justice)

TV Globo

Бразилия



Mammon II

NRK Drama / SVT / DR / YLE FEM /

Nordvision Fund

Норвегия



Moribito: Guardian of the Spirit

NHK

Япония



Wanted

Matchbox Pictures (NBCUniversal)

Австралия



Программа в праймтайм (не английский язык)



Hasta Que Te Conocí (Until I Met You)

Disney Media Distribution / Somos Producciones / IGSFA Management LLC / BTF Media

США



La Voz Kids

Talpa Holding / Talpa B.V. / Talpa Media USA Inc. / Red Orange Productions LLC. / Telemundo / NBC Universal Television Group / Warner Horizon / Warner Bros. Entertainment Inc.

США



Odisea de los Niños Migrantes

(South to North: Migrant Children)

NatGeo Mundo / Fox Networks Group Latin America / National Geographic Channel Latin America / Anima Films

США



Sr. Ávila

HBO Latin America / Lemon Films

США



Развлекательная передача формата non-scripted



Escuela para Maridos Colombia

Fox Network Groups Latin America / Fox Telecolombia

Колумбия



Fan Pan Tae Super Fan

Thai Broadcasting Company Limited / Workpoint Entertainment Public Company Limited

Таиланд



Sorry Voor Alles (Sorry About That)

VRT / Warner Bros International Television Production België

Бельгия



Taskmaster

Avalon Television

Великобритания



Короткометражный сериал



Ahi Afuera

Studio + / Iconoclast

Аргентина



The Amazing Gayl Pile

LaRue Entertainment

Канада



Crime Time

Studio + / John Doe Productions / 22H22

Бразилия



Familie Braun (The Braun Family)

Polyphon / ZDF German Television

Германия



Теленовелла



30 Vies - Isabelle Cousineau

Aetios Productions Inc.

Канада



Kara Sevda

(Endless Love)

Ay Yapım

Турция



Totalmente Demais

(Total Dreamer)

TV Globo

Бразилия



Velho Chico

(Old River)

TV Globo

Бразилия



Телефильм / мини-сериал



Alemão

(Alemão : Both Sides of the Operation)

TV Globo

Бразилия



Ne m'abandonne pas

(Don't Leave Me)

Scarlett Production / France Télévisions

Франция



Reg

LA Productions Ltd / BBC

Великобритания



Tokyo Trial

Don Carmody Television Inc. / NHK / FATT Productions B.V.

Япония