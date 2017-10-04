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ПрофиСинема.ру
 

Объявлены лауреаты ТЭФИ-2017



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04.10.2017 12:29:00

3 октября 2017 года в концертном зале «Россия» прошла церемония вручения наград индустриальной телевизионной премии «ТЭФИ-2017», которая присуждается за высшие достижения в сфере телеискусств. На звание Лучшего телевизионного фильма/сериала претендовали сериалы «Молодежка» телеканала СТС, «Оптимисты» телеканала «Россия 1» и «Таинственная страсть» Первого канала. В итоге заветная награда досталась «Молодежке».

Вручение премии ТЭФИ 2017, создатели сериала Молодежка

Церемония разделена на 2 части: «Орфеи» вручались в номинациях «Дневной эфир» и «Вечерний прайм».

Полный список лауреатов ТЭФИ-2017:

Номинация: Утренняя программа                    

«Доброе утро» 
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Также номинировались:

«Утро Пятницы» 
Производитель: «Студия ПЯТНИЦА». Канал вещания: Пятница
«Утро России»
Производитель: ТПО «Россия 1». Канал вещания: Россия 1

Номинация: Ведущий утренней программы

Юлия Высоцкая «Едим Дома»
Производитель: «Cтудия Едим Дома». Канал вещания: НТВ    

Также номинировались:

Елена Ландер, Андрей Петров «Утро России»
Производитель: ТПО «Россия 1». Канал вещания: Россия 1
Ольга Ушакова, Сергей Бабаев «Доброе утро»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Дневное ток-шоу             

«Время покажет» 
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал    

Также номинировались:

«Место встречи»
Производитель: Студия «Централ Телевижн». Канал вещания: НТВ
«Естественный отбор»
Производитель: «М-Продакшн». Канал вещания: ТВ Центр
«Прямой эфир»
Производитель: «НОВАЯ КОМПАНИЯ АВАНГАРД ПЛЮС». Канал вещания: Россия 1                                                          

Номинация: Развлекательная программа «Образ жизни»  

«Правила жизни» 
Производитель: «М-Продакшн Медиа». Канал вещания: Россия К 

Также номинировались:

«Однажды»
Производитель: «СТОРИ ПРОДЖЕКТ». Канал вещания: НТВ
«Непутевые заметки»
Производитель: Туристическое агентство «Путевые советы». Канал вещания: Первый канал

Номинация: Просветительская программа

«Военная тайна» 
Производитель: «Военная тайна». Канал вещания: РЕН ТВ

Также номинировались:

«Чудо Техники» с Сергеем Малозёмовым
Производитель: «СТВ» («Стереовижн»). Канал вещания: НТВ
«Большая опера»
Производитель: ГТРК «Культура». Канал вещания: Россия К

Номинация: Телеигра

«Своя игра» 
Производитель: «Студия 2В». Канал вещания: НТВ 

Также номинировались:

«Сто к одному»
Производитель: «Студия 2В». Канал вещания: Россия 1     
«Что? Где? Когда?»
Производитель: Телекомпания «Игра-ТВ». Канал вещания: Первый канал

Номинация: Документальный проект            

«Наина Ельцина. История в любви» 
Производитель: «Студия Мастерская». Канал вещания: Россия 1

Также номинировались:

«Саша Соколов. Последний русский писатель»
Производитель: «Центральное телевидение». Канал вещания: Первый канал  
«Гроб Господень – открытие главной тайны человечества»
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ

Номинация: Журналистское расследование

«Слепые мулы» 
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ

Также номинировались:

«Чрезвычайное происшествие. Расследование» «Ряженые»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ    
«Дикие деньги. Дмитрий Захарченко»
Производитель: ИП Панкратова Н.В. Канал вещания: ТВ Центр             

Номинация: Реалити-шоу       

«Пацанки» 
Производитель: «A PLUS COMEDY IP (CYPRUS) LIMITED». Канал вещания: Пятница

Также номинировались:

«Охота»
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ  
«Секретный миллионер»
Производитель: «Ю Ай Пи». Канал вещания: Пятница
«Оркестр будущего»
Производитель: ГТРК «Культура». Канал вещания: Россия К

Номинация: Телевизионный проект о спорте            

«Александр Карелин. Поединок с самим собой»      
Производитель: «КБ-Продакшн». Канал вещания: Матч ТВ

Также номинировались:

«Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой» 
Производитель: «Азъ Арт ТВ». Канал вещания: Первый канал
«Все на футбол!»
Производитель: Матч ТВ. Канал вещания: Матч ТВ

Номинация: Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор

Сергей Гимаев «Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия-США» 
Производитель: Матч ТВ. Канал вещания: Матч ТВ

Также номинировались:

Владимир Стогниенко «Футбол России»
Производитель: ВГТРК, ЭСМИ РИК «Россия 24». Канал вещания: Россия 24
Дмитрий Губерниев «Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины»
Производитель: Матч ТВ. Канал вещания: Матч ТВ

Номинация: Дневной телевизионный сериал                            

«Отель последней надежды» 
Производитель: «Свэлл Фильм». Канал вещания: ТВ Центр 

Также номинировались:

«Отец Матвей»
Производитель: Кинокомпания «Русское». Канал вещания: Россия 1
«САШАТАНЯ»
Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ

Номинация: Программа для детей и юношества      

«АБВГДейка» 
Производитель: «АБВГДейка». Канал вещания: ТВ Центр

Также номинировались:

«Золото нации»
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: Россия 1
«Голос. Дети»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм         

«РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют» 
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ

Также номинировались:

«Белки. Новый год»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал               
Проморолик «Синяя птица»
Производитель: Телеканал «Россия 1». Канал вещания: Россия 1

ВЕЧЕРНИЙ ПРАЙМ 

Номинация: Информационная программа  

«Время» 
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Также номинировались:

«Сегодня»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ
«Вести»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1     

Номинация: Ведущий информационной программы           

Дмитрий Борисов «Вечерние новости» 
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Также номинировались:

Елена Спиридонова «Сегодня»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ
Андрей Кондрашов «Вести»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1                

Номинация: Репортер/оператор репортажа

Александр Рогаткин, Дмитрий Рогалев «Штурм Мосула» 
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1

Также номинировались:

Валерия Алехина «Украина: языковой геноцид»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ
Константин Панюшкин «Трагедия под землей стала общей бедой для петербуржцев»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Информационно-аналитическая итоговая программа              

«Вести недели» 
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1

Также номинировались:

«Воскресное время»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал 
«Добров в эфире»
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ

Номинация: Ведущий информационно-аналитической итоговой программы       

Андрей Добров «Добров в эфире» 
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ 

Также номинировались:

Ирада Зейналова «Итоги недели с Ирадой Зейналовой»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ
Валерий Фадеев «Воскресное время»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Сергей Брилев «Вести в субботу с Сергеем Брилевым»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1

Номинация: Интервьюер        

Владимир Соловьев «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
Производитель: «М-Продакшн Групп». Канал вещания: Россия 1

Также номинировались:

Наиля Аскер-Заде «В рабочий полдень»
Производитель: «ТВ порт». Канал вещания: Россия 24
Юлия Меньшова «Наедине со всеми»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал   

Номинация: Развлекательное ток-шоу прайм-тайма             

«Пусть говорят» 
Производитель: Дирекция спецпроектов Первого канала. Канал вещания: Первый канал

Также номинировались:

«Секрет на миллион»
Производитель: «Ток-шоу». Канал вещания: НТВ  
«Откровенно» с Оксаной Байрак
Производитель: «М-Продакшн». Канал вещания: ТВ Центр        

Номинация: Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма     

«60 минут» 
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1

Также номинировались:

«Первая студия»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал              
«Красный проект»
Производитель: «М-Продакшн Медиа». Канал вещания: ТВ Центр

Номинация: Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма

Ольга Скабеева, Евгений Попов «60 минут» 
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1 

Роман Бабаян «Право голоса» 
Производитель: ТВ Центр. Канал вещания: ТВ Центр

Также номинировался:

Артем Шейнин «Первая студия»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал              

Номинация: Развлекательная программа    

«Синяя птица» 
Производитель: «M-production». Канал вещания: Россия 1

Также номинировались:

«Ты супер!»
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ
«Лучше всех!»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Ведущий развлекательной программы             

Максим Галкин «Лучше всех!» 
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Также номинировались:

Вадим Такменев «Ты супер!»
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ  
Павел Воля, Гарик Харламов «Comedy Club»
Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ  

Номинация: Юмористическая программа/шоу         

«Comedy Club» 
Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ

Также номинировались:

«Юморина»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1
«Вечерний Ургант»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Телевизионная многосерийная комедия/Ситком 

«Ольга» 
Производитель: «Good Story Media». Канал вещания: ТНТ

Также номинировались:

«Отель Элеон»
Производитель: «ВБД Груп». Канал вещания: СТС
«Адаптация»
Производитель: «Good Story Media». Канал вещания: ТНТ    

Номинация: Телевизионный фильм/сериал

«Молодежка»
Производитель: «Арт Пикчерс Вижн». Канал вещания: СТС

Также номинировались:

«Оптимисты» 
Производитель: «Продюсерская компания Валерия Тодоровского». Канал вещания: Россия 1
«Таинственная страсть»
Производитель: «Красный квадрат», Студия «Русский проект». Канал вещания: Первый канал

Номинация: Режиссер телевизионного фильма/сериала

Николай Булыгин, Максим Полинский «Мажор 2» 
Производитель: ПК «Среда». Канал вещания: Первый канал

Также номинировались:

Григорий Константинопольский «Пьяная фирма»
Производитель: «Всемирные Русские Студии». Канал вещания: ТНТ  
Карен Шахназаров «Анна Каренина»
Производитель: Киноконцерн «МОСФИЛЬМ». Канал вещания: Россия 1     

Номинация: Лучший актер телевизионного фильма/сериала

Михаил Ефремов «Пьяная фирма»
Производитель: «Всемирные Русские Студии». Канал вещания: ТНТ    

Также номинировались:

Денис Никифоров «Молодежка»
Производитель: «Арт Пикчерс Вижн». Канал вещания: СТС
Евгений Цыганов «София»
Производитель: Кинокомпания «Москино». Канал вещания: Россия 1

Номинация: Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала

Чулпан Хаматова «Таинственная страсть» 
Производитель: «Красный квадрат», Студия «Русский проект». Канал вещания: Первый канал

Также номинировались:

Марина Александрова «Екатерина. Взлет»
Производитель: «COSMOS studio». Канал вещания: Россия 1  
Анна Банщикова «Крылья»   
Производитель: «Марс Медиа Энтертейнмент». Канал вещания: ТВ Центр

Номинация: Телевизионный продюсер сезона

Илья Кривицкий «Лучше всех!»  
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Также номинировались:

Александр Акопов «Екатерина. Взлет»
Производитель: «COSMOS studio». Канал вещания: Россия 1                
Вячеслав Дусмухаметов «Танцы»
Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ

Номинация: Событие телевизионного сезона

«Алые паруса» 
Производитель: Телерадиокомпания «Петербург». Канал вещания: Пятый канал

Также номинировались:

«София»
Производитель: Кинокомпания «Москино». Канал вещания: Россия 1  
«Новый год в прямом эфире» на Красной площади
Производитель: ТВ Центр. Канал вещания: ТВ Центр
«КВН 55 лет. Юбилейный выпуск»
Производитель: ТТО «АМИК». Канал вещания: Первый канал
«Ты супер!» Финал в Кремле
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ




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