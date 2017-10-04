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Объявлены лауреаты ТЭФИ-2017







3 октября 2017 года в концертном зале «Россия» прошла церемония вручения наград индустриальной телевизионной премии «ТЭФИ-2017», которая присуждается за высшие достижения в сфере телеискусств. На звание Лучшего телевизионного фильма/сериала претендовали сериалы «Молодежка» телеканала СТС, «Оптимисты» телеканала «Россия 1» и «Таинственная страсть» Первого канала. В итоге заветная награда досталась «Молодежке».

Церемония разделена на 2 части: «Орфеи» вручались в номинациях «Дневной эфир» и «Вечерний прайм». Полный список лауреатов ТЭФИ-2017:

Номинация: Утренняя программа

«Доброе утро»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал Также номинировались: «Утро Пятницы»

Производитель: «Студия ПЯТНИЦА». Канал вещания: Пятница

«Утро России»

Производитель: ТПО «Россия 1». Канал вещания: Россия 1

Номинация: Ведущий утренней программы

Юлия Высоцкая «Едим Дома»

Производитель: «Cтудия Едим Дома». Канал вещания: НТВ

Также номинировались: Елена Ландер, Андрей Петров «Утро России»

Производитель: ТПО «Россия 1». Канал вещания: Россия 1

Ольга Ушакова, Сергей Бабаев «Доброе утро»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал Номинация: Дневное ток-шоу

«Время покажет»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал Также номинировались: «Место встречи»

Производитель: Студия «Централ Телевижн». Канал вещания: НТВ

«Естественный отбор»

Производитель: «М-Продакшн». Канал вещания: ТВ Центр

«Прямой эфир»

Производитель: «НОВАЯ КОМПАНИЯ АВАНГАРД ПЛЮС». Канал вещания: Россия 1 Номинация: Развлекательная программа «Образ жизни»

«Правила жизни»

Производитель: «М-Продакшн Медиа». Канал вещания: Россия К Также номинировались: «Однажды»

Производитель: «СТОРИ ПРОДЖЕКТ». Канал вещания: НТВ

«Непутевые заметки»

Производитель: Туристическое агентство «Путевые советы». Канал вещания: Первый канал Номинация: Просветительская программа

«Военная тайна»

Производитель: «Военная тайна». Канал вещания: РЕН ТВ Также номинировались: «Чудо Техники» с Сергеем Малозёмовым

Производитель: «СТВ» («Стереовижн»). Канал вещания: НТВ

«Большая опера»

Производитель: ГТРК «Культура». Канал вещания: Россия К

Номинация: Телеигра

«Своя игра»

Производитель: «Студия 2В». Канал вещания: НТВ Также номинировались: «Сто к одному»

Производитель: «Студия 2В». Канал вещания: Россия 1

«Что? Где? Когда?»

Производитель: Телекомпания «Игра-ТВ». Канал вещания: Первый канал Номинация: Документальный проект

«Наина Ельцина. История в любви»

Производитель: «Студия Мастерская». Канал вещания: Россия 1 Также номинировались: «Саша Соколов. Последний русский писатель»

Производитель: «Центральное телевидение». Канал вещания: Первый канал

«Гроб Господень – открытие главной тайны человечества»

Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ Номинация: Журналистское расследование

«Слепые мулы»

Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ Также номинировались: «Чрезвычайное происшествие. Расследование» «Ряженые»

Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ

«Дикие деньги. Дмитрий Захарченко»

Производитель: ИП Панкратова Н.В. Канал вещания: ТВ Центр Номинация: Реалити-шоу

«Пацанки»

Производитель: «A PLUS COMEDY IP (CYPRUS) LIMITED». Канал вещания: Пятница Также номинировались: «Охота»

Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ

«Секретный миллионер»

Производитель: «Ю Ай Пи». Канал вещания: Пятница

«Оркестр будущего»

Производитель: ГТРК «Культура». Канал вещания: Россия К Номинация: Телевизионный проект о спорте

«Александр Карелин. Поединок с самим собой»

Производитель: «КБ-Продакшн». Канал вещания: Матч ТВ

Также номинировались: «Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой»

Производитель: «Азъ Арт ТВ». Канал вещания: Первый канал

«Все на футбол!»

Производитель: Матч ТВ. Канал вещания: Матч ТВ Номинация: Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор

Сергей Гимаев «Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия-США»

Производитель: Матч ТВ. Канал вещания: Матч ТВ Также номинировались: Владимир Стогниенко «Футбол России»

Производитель: ВГТРК, ЭСМИ РИК «Россия 24». Канал вещания: Россия 24

Дмитрий Губерниев «Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины»

Производитель: Матч ТВ. Канал вещания: Матч ТВ

Номинация: Дневной телевизионный сериал

«Отель последней надежды»

Производитель: «Свэлл Фильм». Канал вещания: ТВ Центр Также номинировались: «Отец Матвей»

Производитель: Кинокомпания «Русское». Канал вещания: Россия 1

«САШАТАНЯ»

Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ Номинация: Программа для детей и юношества

«АБВГДейка»

Производитель: «АБВГДейка». Канал вещания: ТВ Центр Также номинировались: «Золото нации»

Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: Россия 1

«Голос. Дети»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм

«РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют»

Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ Также номинировались: «Белки. Новый год»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Проморолик «Синяя птица»

Производитель: Телеканал «Россия 1». Канал вещания: Россия 1 ВЕЧЕРНИЙ ПРАЙМ Номинация: Информационная программа

«Время»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал Также номинировались:

«Сегодня»

Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ

«Вести»

Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1 Номинация: Ведущий информационной программы

Дмитрий Борисов «Вечерние новости»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал Также номинировались:

Елена Спиридонова «Сегодня»

Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ

Андрей Кондрашов «Вести»

Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1 Номинация: Репортер/оператор репортажа

Александр Рогаткин, Дмитрий Рогалев «Штурм Мосула»

Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1 Также номинировались:

Валерия Алехина «Украина: языковой геноцид»

Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ

Константин Панюшкин «Трагедия под землей стала общей бедой для петербуржцев»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Информационно-аналитическая итоговая программа

«Вести недели»

Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1 Также номинировались:

«Воскресное время»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

«Добров в эфире»

Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ Номинация: Ведущий информационно-аналитической итоговой программы

Андрей Добров «Добров в эфире»

Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ Также номинировались:

Ирада Зейналова «Итоги недели с Ирадой Зейналовой»

Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ

Валерий Фадеев «Воскресное время»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Сергей Брилев «Вести в субботу с Сергеем Брилевым»

Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1

Номинация: Интервьюер

Владимир Соловьев «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Производитель: «М-Продакшн Групп». Канал вещания: Россия 1 Также номинировались:

Наиля Аскер-Заде «В рабочий полдень»

Производитель: «ТВ порт». Канал вещания: Россия 24

Юлия Меньшова «Наедине со всеми»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал Номинация: Развлекательное ток-шоу прайм-тайма

«Пусть говорят»

Производитель: Дирекция спецпроектов Первого канала. Канал вещания: Первый канал Также номинировались:

«Секрет на миллион»

Производитель: «Ток-шоу». Канал вещания: НТВ

«Откровенно» с Оксаной Байрак

Производитель: «М-Продакшн». Канал вещания: ТВ Центр Номинация: Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма

«60 минут»

Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1 Также номинировались:

«Первая студия»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

«Красный проект»

Производитель: «М-Продакшн Медиа». Канал вещания: ТВ Центр

Номинация: Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма

Ольга Скабеева, Евгений Попов «60 минут»

Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1 Роман Бабаян «Право голоса»

Производитель: ТВ Центр. Канал вещания: ТВ Центр Также номинировался: Артем Шейнин «Первая студия»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Развлекательная программа

«Синяя птица»

Производитель: «M-production». Канал вещания: Россия 1 Также номинировались:

«Ты супер!»

Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ

«Лучше всех!»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Ведущий развлекательной программы

Максим Галкин «Лучше всех!»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал Также номинировались:

Вадим Такменев «Ты супер!»

Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ

Павел Воля, Гарик Харламов «Comedy Club»

Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ Номинация: Юмористическая программа/шоу

«Comedy Club»

Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ Также номинировались:

«Юморина»

Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1

«Вечерний Ургант»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал

Номинация: Телевизионная многосерийная комедия/Ситком

«Ольга»

Производитель: «Good Story Media». Канал вещания: ТНТ Также номинировались:

«Отель Элеон»

Производитель: «ВБД Груп». Канал вещания: СТС

«Адаптация»

Производитель: «Good Story Media». Канал вещания: ТНТ Номинация: Телевизионный фильм/сериал

«Молодежка»

Производитель: «Арт Пикчерс Вижн». Канал вещания: СТС

Также номинировались:

«Оптимисты»

Производитель: «Продюсерская компания Валерия Тодоровского». Канал вещания: Россия 1

«Таинственная страсть»

Производитель: «Красный квадрат», Студия «Русский проект». Канал вещания: Первый канал Номинация: Режиссер телевизионного фильма/сериала

Николай Булыгин, Максим Полинский «Мажор 2»

Производитель: ПК «Среда». Канал вещания: Первый канал Также номинировались:

Григорий Константинопольский «Пьяная фирма»

Производитель: «Всемирные Русские Студии». Канал вещания: ТНТ

Карен Шахназаров «Анна Каренина»

Производитель: Киноконцерн «МОСФИЛЬМ». Канал вещания: Россия 1 Номинация: Лучший актер телевизионного фильма/сериала

Михаил Ефремов «Пьяная фирма»

Производитель: «Всемирные Русские Студии». Канал вещания: ТНТ

Также номинировались:

Денис Никифоров «Молодежка»

Производитель: «Арт Пикчерс Вижн». Канал вещания: СТС

Евгений Цыганов «София»

Производитель: Кинокомпания «Москино». Канал вещания: Россия 1 Номинация: Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала

Чулпан Хаматова «Таинственная страсть»

Производитель: «Красный квадрат», Студия «Русский проект». Канал вещания: Первый канал Также номинировались:

Марина Александрова «Екатерина. Взлет»

Производитель: «COSMOS studio». Канал вещания: Россия 1

Анна Банщикова «Крылья»

Производитель: «Марс Медиа Энтертейнмент». Канал вещания: ТВ Центр Номинация: Телевизионный продюсер сезона

Илья Кривицкий «Лучше всех!»

Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал Также номинировались:

Александр Акопов «Екатерина. Взлет»

Производитель: «COSMOS studio». Канал вещания: Россия 1

Вячеслав Дусмухаметов «Танцы»

Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ Номинация: Событие телевизионного сезона

«Алые паруса»

Производитель: Телерадиокомпания «Петербург». Канал вещания: Пятый канал Также номинировались:

«София»

Производитель: Кинокомпания «Москино». Канал вещания: Россия 1

«Новый год в прямом эфире» на Красной площади

Производитель: ТВ Центр. Канал вещания: ТВ Центр

«КВН 55 лет. Юбилейный выпуск»

Производитель: ТТО «АМИК». Канал вещания: Первый канал

«Ты супер!» Финал в Кремле

Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ





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