Объявлены лауреаты ТЭФИ-2017

3 октября 2017 года в концертном зале «Россия» прошла церемония вручения наград индустриальной телевизионной премии «ТЭФИ-2017», которая присуждается за высшие достижения в сфере телеискусств. На звание Лучшего телевизионного фильма/сериала претендовали сериалы «Молодежка» телеканала СТС, «Оптимисты» телеканала «Россия 1» и «Таинственная страсть» Первого канала. В итоге заветная награда досталась «Молодежке».
Церемония разделена на 2 части: «Орфеи» вручались в номинациях «Дневной эфир» и «Вечерний прайм».
Полный список лауреатов ТЭФИ-2017:
Номинация: Утренняя программа
«Доброе утро»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Также номинировались:
«Утро Пятницы»
Производитель: «Студия ПЯТНИЦА». Канал вещания: Пятница
«Утро России»
Производитель: ТПО «Россия 1». Канал вещания: Россия 1
Номинация: Ведущий утренней программы
Юлия Высоцкая «Едим Дома»
Производитель: «Cтудия Едим Дома». Канал вещания: НТВ
Также номинировались:
Елена Ландер, Андрей Петров «Утро России»
Производитель: ТПО «Россия 1». Канал вещания: Россия 1
Ольга Ушакова, Сергей Бабаев «Доброе утро»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Номинация: Дневное ток-шоу
«Время покажет»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Также номинировались:
«Место встречи»
Производитель: Студия «Централ Телевижн». Канал вещания: НТВ
«Естественный отбор»
Производитель: «М-Продакшн». Канал вещания: ТВ Центр
«Прямой эфир»
Производитель: «НОВАЯ КОМПАНИЯ АВАНГАРД ПЛЮС». Канал вещания: Россия 1
Номинация: Развлекательная программа «Образ жизни»
«Правила жизни»
Производитель: «М-Продакшн Медиа». Канал вещания: Россия К
Также номинировались:
«Однажды»
Производитель: «СТОРИ ПРОДЖЕКТ». Канал вещания: НТВ
«Непутевые заметки»
Производитель: Туристическое агентство «Путевые советы». Канал вещания: Первый канал
Номинация: Просветительская программа
«Военная тайна»
Производитель: «Военная тайна». Канал вещания: РЕН ТВ
Также номинировались:
«Чудо Техники» с Сергеем Малозёмовым
Производитель: «СТВ» («Стереовижн»). Канал вещания: НТВ
«Большая опера»
Производитель: ГТРК «Культура». Канал вещания: Россия К
Номинация: Телеигра
«Своя игра»
Производитель: «Студия 2В». Канал вещания: НТВ
Также номинировались:
«Сто к одному»
Производитель: «Студия 2В». Канал вещания: Россия 1
«Что? Где? Когда?»
Производитель: Телекомпания «Игра-ТВ». Канал вещания: Первый канал
Номинация: Документальный проект
«Наина Ельцина. История в любви»
Производитель: «Студия Мастерская». Канал вещания: Россия 1
Также номинировались:
«Саша Соколов. Последний русский писатель»
Производитель: «Центральное телевидение». Канал вещания: Первый канал
«Гроб Господень – открытие главной тайны человечества»
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ
Номинация: Журналистское расследование
«Слепые мулы»
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ
Также номинировались:
«Чрезвычайное происшествие. Расследование» «Ряженые»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ
«Дикие деньги. Дмитрий Захарченко»
Производитель: ИП Панкратова Н.В. Канал вещания: ТВ Центр
Номинация: Реалити-шоу
«Пацанки»
Производитель: «A PLUS COMEDY IP (CYPRUS) LIMITED». Канал вещания: Пятница
Также номинировались:
«Охота»
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ
«Секретный миллионер»
Производитель: «Ю Ай Пи». Канал вещания: Пятница
«Оркестр будущего»
Производитель: ГТРК «Культура». Канал вещания: Россия К
Номинация: Телевизионный проект о спорте
«Александр Карелин. Поединок с самим собой»
Производитель: «КБ-Продакшн». Канал вещания: Матч ТВ
Также номинировались:
«Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой»
Производитель: «Азъ Арт ТВ». Канал вещания: Первый канал
«Все на футбол!»
Производитель: Матч ТВ. Канал вещания: Матч ТВ
Номинация: Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор
Сергей Гимаев «Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия-США»
Производитель: Матч ТВ. Канал вещания: Матч ТВ
Также номинировались:
Владимир Стогниенко «Футбол России»
Производитель: ВГТРК, ЭСМИ РИК «Россия 24». Канал вещания: Россия 24
Дмитрий Губерниев «Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины»
Производитель: Матч ТВ. Канал вещания: Матч ТВ
Номинация: Дневной телевизионный сериал
«Отель последней надежды»
Производитель: «Свэлл Фильм». Канал вещания: ТВ Центр
Также номинировались:
«Отец Матвей»
Производитель: Кинокомпания «Русское». Канал вещания: Россия 1
«САШАТАНЯ»
Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ
Номинация: Программа для детей и юношества
«АБВГДейка»
Производитель: «АБВГДейка». Канал вещания: ТВ Центр
Также номинировались:
«Золото нации»
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: Россия 1
«Голос. Дети»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Номинация: Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм
«РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют»
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ
Также номинировались:
«Белки. Новый год»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Проморолик «Синяя птица»
Производитель: Телеканал «Россия 1». Канал вещания: Россия 1
ВЕЧЕРНИЙ ПРАЙМ
Номинация: Информационная программа
«Время»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Также номинировались:
«Сегодня»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ
«Вести»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1
Номинация: Ведущий информационной программы
Дмитрий Борисов «Вечерние новости»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Также номинировались:
Елена Спиридонова «Сегодня»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ
Андрей Кондрашов «Вести»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1
Номинация: Репортер/оператор репортажа
Александр Рогаткин, Дмитрий Рогалев «Штурм Мосула»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1
Также номинировались:
Валерия Алехина «Украина: языковой геноцид»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ
Константин Панюшкин «Трагедия под землей стала общей бедой для петербуржцев»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Номинация: Информационно-аналитическая итоговая программа
«Вести недели»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1
Также номинировались:
«Воскресное время»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
«Добров в эфире»
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ
Номинация: Ведущий информационно-аналитической итоговой программы
Андрей Добров «Добров в эфире»
Производитель: «АКЦЕПТ». Канал вещания: РЕН ТВ
Также номинировались:
Ирада Зейналова «Итоги недели с Ирадой Зейналовой»
Производитель: Телекомпания НТВ. Канал вещания: НТВ
Валерий Фадеев «Воскресное время»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Сергей Брилев «Вести в субботу с Сергеем Брилевым»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1
Номинация: Интервьюер
Владимир Соловьев «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Производитель: «М-Продакшн Групп». Канал вещания: Россия 1
Также номинировались:
Наиля Аскер-Заде «В рабочий полдень»
Производитель: «ТВ порт». Канал вещания: Россия 24
Юлия Меньшова «Наедине со всеми»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Номинация: Развлекательное ток-шоу прайм-тайма
«Пусть говорят»
Производитель: Дирекция спецпроектов Первого канала. Канал вещания: Первый канал
Также номинировались:
«Секрет на миллион»
Производитель: «Ток-шоу». Канал вещания: НТВ
«Откровенно» с Оксаной Байрак
Производитель: «М-Продакшн». Канал вещания: ТВ Центр
Номинация: Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма
«60 минут»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1
Также номинировались:
«Первая студия»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
«Красный проект»
Производитель: «М-Продакшн Медиа». Канал вещания: ТВ Центр
Номинация: Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма
Ольга Скабеева, Евгений Попов «60 минут»
Роман Бабаян «Право голоса»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1
Производитель: ТВ Центр. Канал вещания: ТВ Центр
Также номинировался:
Артем Шейнин «Первая студия»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Номинация: Развлекательная программа
«Синяя птица»
Производитель: «M-production». Канал вещания: Россия 1
Также номинировались:
«Ты супер!»
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ
«Лучше всех!»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Номинация: Ведущий развлекательной программы
Максим Галкин «Лучше всех!»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Также номинировались:
Вадим Такменев «Ты супер!»
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ
Павел Воля, Гарик Харламов «Comedy Club»
Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ
Номинация: Юмористическая программа/шоу
«Comedy Club»
Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ
Также номинировались:
«Юморина»
Производитель: ВГТРК. Канал вещания: Россия 1
«Вечерний Ургант»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Номинация: Телевизионная многосерийная комедия/Ситком
«Ольга»
Производитель: «Good Story Media». Канал вещания: ТНТ
Также номинировались:
«Отель Элеон»
Производитель: «ВБД Груп». Канал вещания: СТС
«Адаптация»
Производитель: «Good Story Media». Канал вещания: ТНТ
Номинация: Телевизионный фильм/сериал
«Молодежка»
Производитель: «Арт Пикчерс Вижн». Канал вещания: СТС
Также номинировались:
«Оптимисты»
Производитель: «Продюсерская компания Валерия Тодоровского». Канал вещания: Россия 1
«Таинственная страсть»
Производитель: «Красный квадрат», Студия «Русский проект». Канал вещания: Первый канал
Номинация: Режиссер телевизионного фильма/сериала
Николай Булыгин, Максим Полинский «Мажор 2»
Производитель: ПК «Среда». Канал вещания: Первый канал
Также номинировались:
Григорий Константинопольский «Пьяная фирма»
Производитель: «Всемирные Русские Студии». Канал вещания: ТНТ
Карен Шахназаров «Анна Каренина»
Производитель: Киноконцерн «МОСФИЛЬМ». Канал вещания: Россия 1
Номинация: Лучший актер телевизионного фильма/сериала
Михаил Ефремов «Пьяная фирма»
Производитель: «Всемирные Русские Студии». Канал вещания: ТНТ
Также номинировались:
Денис Никифоров «Молодежка»
Производитель: «Арт Пикчерс Вижн». Канал вещания: СТС
Евгений Цыганов «София»
Производитель: Кинокомпания «Москино». Канал вещания: Россия 1
Номинация: Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала
Чулпан Хаматова «Таинственная страсть»
Производитель: «Красный квадрат», Студия «Русский проект». Канал вещания: Первый канал
Также номинировались:
Марина Александрова «Екатерина. Взлет»
Производитель: «COSMOS studio». Канал вещания: Россия 1
Анна Банщикова «Крылья»
Производитель: «Марс Медиа Энтертейнмент». Канал вещания: ТВ Центр
Номинация: Телевизионный продюсер сезона
Илья Кривицкий «Лучше всех!»
Производитель: Первый канал. Канал вещания: Первый канал
Также номинировались:
Александр Акопов «Екатерина. Взлет»
Производитель: «COSMOS studio». Канал вещания: Россия 1
Вячеслав Дусмухаметов «Танцы»
Производитель: «Комеди Клаб продакшн». Канал вещания: ТНТ
Номинация: Событие телевизионного сезона
«Алые паруса»
Производитель: Телерадиокомпания «Петербург». Канал вещания: Пятый канал
Также номинировались:
«София»
Производитель: Кинокомпания «Москино». Канал вещания: Россия 1
«Новый год в прямом эфире» на Красной площади
Производитель: ТВ Центр. Канал вещания: ТВ Центр
«КВН 55 лет. Юбилейный выпуск»
Производитель: ТТО «АМИК». Канал вещания: Первый канал
«Ты супер!» Финал в Кремле
Производитель: «ВайТ Медиа». Канал вещания: НТВ