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В этом году «Оскар» начнется раньше



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05.12.2017 16:06:00

4 декабря 2017 года Американская киноакадемия кинематографических искусств и наук / Academy of Motion Picture Arts and Sciences и ABC Television Network объявили, что телевизионная трансляция 90-ой торжественной церемонии вручения премии «Оскар» начнется в 04:00 (по московскому времени) – на полчаса раньше своего традиционного времени. 

Кроме того, еще до начала мероприятия у всех любителей кино будет возможность понаблюдать за тем, что происходит на красной дорожке – с 03:30 будут вестись репортажи с места действия. Зрителей ждут эксклюзивные материалы, интервью со звездами и многое другое.

Ведущим церемонии выступит американский комик Джимми Киммел. Режиссура и продюсирование мероприятия вновь поручены Майклу Де Луке и Дженнифер Тодд.

90-ая торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится в воскресенье, 4 марта 2018 года. Имена обладателей наград за выдающиеся достижения в сфере кино за 2017 год объявят в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция будет вестись каналом ABC Television Network. Ее смогут увидеть зрители более чем в 225 странах по всему миру.

Ключевые даты «оскаровского» сезона 2017:
Пятница, 5 января 2018 – начало голосования за определение номинантов
Пятница,12 января 2018 – окончание голосования за определение номинантов
Вторник, 23 января 2018 – объявление номинантов
Понедельник, 5 февраля 2018 – ланч номинантов
Суббота, 10 февраля 2018 – вручение наград за технические достижения
Вторник, 20 февраля 2018 – начало голосования за определение победителей
Вторник, 27 февраля 2018 – окончание голосования за определение победителей
Воскресенье, 4 марта 2018 – 90-ая церемония вручения премии «Оскар».




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