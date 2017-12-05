В этом году «Оскар» начнется раньше

4 декабря 2017 года Американская киноакадемия кинематографических искусств и наук / Academy of Motion Picture Arts and Sciences и ABC Television Network объявили, что телевизионная трансляция 90-ой торжественной церемонии вручения премии «Оскар» начнется в 04:00 (по московскому времени) – на полчаса раньше своего традиционного времени.

Кроме того, еще до начала мероприятия у всех любителей кино будет возможность понаблюдать за тем, что происходит на красной дорожке – с 03:30 будут вестись репортажи с места действия. Зрителей ждут эксклюзивные материалы, интервью со звездами и многое другое.



Ведущим церемонии выступит американский комик Джимми Киммел. Режиссура и продюсирование мероприятия вновь поручены Майклу Де Луке и Дженнифер Тодд.



90-ая торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится в воскресенье, 4 марта 2018 года. Имена обладателей наград за выдающиеся достижения в сфере кино за 2017 год объявят в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция будет вестись каналом ABC Television Network. Ее смогут увидеть зрители более чем в 225 странах по всему миру.



Ключевые даты «оскаровского» сезона 2017:

Пятница, 5 января 2018 – начало голосования за определение номинантов

Пятница,12 января 2018 – окончание голосования за определение номинантов

Вторник, 23 января 2018 – объявление номинантов

Понедельник, 5 февраля 2018 – ланч номинантов

Суббота, 10 февраля 2018 – вручение наград за технические достижения

Вторник, 20 февраля 2018 – начало голосования за определение победителей

Вторник, 27 февраля 2018 – окончание голосования за определение победителей

Воскресенье, 4 марта 2018 – 90-ая церемония вручения премии «Оскар».



