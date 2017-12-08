    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
Кинорынок
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
Фестивали
Премии, конкурсы
Форумы, выставки
Кинорынки
Конференции, круглые столы
База данных по киноиндустрии
Фото

телесериал Хождение по мукам

ПрофиСинема.ру
 

EFA 2017: Кинематографисты со всей Европы приедут в Берлин на вручение наград Европейской академии



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

08.12.2017 11:42:00

9 декабря 2017 года в Берлине состоится 30-я церемония награждения лауреатов премии Европейской киноакадемии European Film Awards, эксклюзивным информационным партнером которой в России уже седьмой год подряд выступает портал ПрофиСинема. Всего на церемонии, которая пойдет в Haus der Berliner Festspiele, будут присутствовать около 900 гостей – победители, номинанты и члены Европейской киноакадемии. Ведущим вечера станет немецкий актер и режиссер Томас Германс. Прямая трансляция церемонии будет доступна на официальном сайте

29-я церемония награждения лауреатов премии Европейской Киноакадемии European Film Awards, победители

Представлять фильмы и объявлять победителей будут: актрисы Елена Анайя (Испания), Сандра Хюллер (Германия), актеры Пьерфранческо Фавино (Италия), Джек Рейнор (Ирландия), Петер Симонишек (Австрия) и Стеллан Скарсгард (Швеция), режиссеры Марен Аде (Германия) и Павел Павликовски (Польша), а также основатели EFA Йорн Доннер, Стивен Фрирз, Петер Лилиенталь, Карлос Саура, Ханна Шигула, Иштван Сабо и Фолькер Шлёндорф. В церемонии также примут участие президент EFA Вим Вендерс и глава совета директоров EFA Агнешка Холланд.

Гостями церемонии станут кинематографисты, удостоенные в этом году почетных призов: французская и американская актриса Жюли Дельпи (приз European Achievement In World Cinema), российский режиссер Александр Сокуров (Lifetime Achievement Award за «выдающийся вклад в режиссуру, драматургию и операторское мастерство») и продюсер из бывшей Югославии Седомир Колар (European Co-Production Award за вклад в производство европейских копродукционных проектов).

Среди гостей церемонии будут также звукооператор Самир Фоко (Босния и Герцоговина), композитор Раф Кюнен (Бельгия), монтажер Мелани Энн Оливер (Великобритания), художник по костюмам Вассилия Розана (Греция), художник по прическам и гриму Сюзанна Санчес (Испания), оператор Лукаш Зал (Польша) и художник Тонино Зера (Италия) – кинематографисты, вошедшие в состав жюри, которое определило первых семи лауреатов 30-й премии European Film Awards в категориях Лучший европейский оператор, Лучший европейский монтажер, Лучший европейский художник-постановщик, Лучший европейский художник по костюмам, Лучший европейский художник по прическам и гриму, Лучший европейский композитор и Лучший европейский звукооператор.




Просмотров: 116   |      


Все статьи по теме Европейская киноакадемия / European Film Academy (EFA)

22.11.2017Награду Европейской киноакадемии за лучшую копродукцию получит Седомир Колар
14.11.2017Первые лауреаты EFA 2017: «Нелюбовь» удостоилась призов за операторскую работу и саундтрек
06.11.2017На награды Европейской киноакадемии претендуют «Нелюбовь» Звягинцева и «Аустерлиц» Лозницы
25.10.2017EFA 2017: Спеши проголосовать за лучший фильм и выиграть поездку в Берлин
24.10.2017Анимационные ленты и комедии поборются за призы Европейской академии

Фоторепортажи по теме Европейская киноакадемия / European Film Academy (EFA)

European Film Awards 2016: Церемония награждения лауреатовEuropean Film Awards 2013: Церемония награждения лауреатовEuropean Film Awards 2015: Церемония награждения лауреатов

  Премии
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006