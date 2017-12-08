EFA 2017: Кинематографисты со всей Европы приедут в Берлин на вручение наград Европейской академии

9 декабря 2017 года в Берлине состоится 30-я церемония награждения лауреатов премии Европейской киноакадемии European Film Awards, эксклюзивным информационным партнером которой в России уже седьмой год подряд выступает портал ПрофиСинема. Всего на церемонии, которая пойдет в Haus der Berliner Festspiele, будут присутствовать около 900 гостей – победители, номинанты и члены Европейской киноакадемии. Ведущим вечера станет немецкий актер и режиссер Томас Германс. Прямая трансляция церемонии будет доступна на официальном сайте .





Представлять фильмы и объявлять победителей будут: актрисы Елена Анайя (Испания), Сандра Хюллер (Германия), актеры Пьерфранческо Фавино (Италия), Джек Рейнор (Ирландия), Петер Симонишек (Австрия) и Стеллан Скарсгард (Швеция), режиссеры Марен Аде (Германия) и Павел Павликовски (Польша), а также основатели EFA Йорн Доннер, Стивен Фрирз, Петер Лилиенталь, Карлос Саура, Ханна Шигула, Иштван Сабо и Фолькер Шлёндорф. В церемонии также примут участие президент EFA Вим Вендерс и глава совета директоров EFA Агнешка Холланд.

Гостями церемонии станут кинематографисты, удостоенные в этом году почетных призов: французская и американская актриса Жюли Дельпи (приз European Achievement In World Cinema), российский режиссер Александр Сокуров (Lifetime Achievement Award за «выдающийся вклад в режиссуру, драматургию и операторское мастерство») и продюсер из бывшей Югославии Седомир Колар (European Co-Production Award за вклад в производство европейских копродукционных проектов).



Среди гостей церемонии будут также звукооператор Самир Фоко (Босния и Герцоговина), композитор Раф Кюнен (Бельгия), монтажер Мелани Энн Оливер (Великобритания), художник по костюмам Вассилия Розана (Греция), художник по прическам и гриму Сюзанна Санчес (Испания), оператор Лукаш Зал (Польша) и художник Тонино Зера (Италия) – кинематографисты, вошедшие в состав жюри, которое определило первых семи лауреатов 30-й премии European Film Awards в категориях Лучший европейский оператор, Лучший европейский монтажер, Лучший европейский художник-постановщик, Лучший европейский художник по костюмам, Лучший европейский художник по прическам и гриму, Лучший европейский композитор и Лучший европейский звукооператор.