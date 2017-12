Европейская анимационная премия Emile Awards объявила лауреатов

8 декабря 2017 года в Лилле (Франция) состоялась 1-ая церемония награждения анимационной премии Emile Awards, учрежденной Европейской ассоциацией по анимационным наградам (European Animation Awards association). За победу в 16 категориях боролись 48 номинантов. Лучшим полнометражным анимационным фильмом была признана картина «Жизнь кабачка» - в общей сложности лента получила три награды, в том числе за сценарий и саундтрек. В телевизионном конкурсе победу одержал проект «Хулиганские сказки».





Россию представляли два проекта: «Про маму» Дины Великовской (номинация «Лучший студенческий анимационный фильм») и «Среди чёрных волн» Анны Будановой (номинация «Лучший короткометражный анимационный фильм»), но оба они остались без наград.



Победителей определили по итогам онлайн-голосования, в котором принимали участие члены Европейской ассоциации по анимационным наградам.



Лауреаты анимационной премии Emile Awards:

Лучший телевизионный проект (лучшая режиссура) 2017

«Хулиганские сказки» / Revolting Rhymes – Великобритания



Лучший дизайн персонажей и фонов в анимации на ТВ

«Эрнест и Селестина» / Ernest & Célestine – Франция, Бельгия, Люксембург



Лучшая анимация персонажей на ТВ

«Хулиганские сказки» / Revolting Rhymes – Великобритания



Лучший сценарий анимационного телефильма

«Удивительный мир Гамбола» / The Amazing World of Gumball – Великобритания



Лучшая раскадровка анимационного телепроекта

«Барашек Шон» / Shaun The Sheep (сезон 5) – Великобритания



Лучший саундтрек анимационного телепроекта

«Последний мужик» / Lastman – Франция



Лучший студенческий анимационный фильм

Merlot – Италия



Лучший заказной анимационный фильм

«Последняя работа на Земле» / The Last Job on Earth – Великобритания



Лучший анимационный короткометражный фильм

Min Börda / The Burden – Швеция



Лучший дизайн персонажей и фонов в короткометражной анимации

«Периферия» / Peripheria - Франция