Европейская анимационная премия Emile Awards объявила лауреатов

8 декабря 2017 года в Лилле (Франция) состоялась 1-ая церемония награждения анимационной премии Emile Awards, учрежденной Европейской ассоциацией по анимационным наградам (European Animation Awards association). За победу в 16 категориях боролись 48 номинантов. Лучшим полнометражным анимационным фильмом была признана картина «Жизнь кабачка» - в общей сложности лента получила три награды, в том числе за сценарий и саундтрек. В телевизионном конкурсе победу одержал проект «Хулиганские сказки».
Россию представляли два проекта: «Про маму» Дины Великовской (номинация «Лучший студенческий анимационный фильм») и «Среди чёрных волн» Анны Будановой (номинация «Лучший короткометражный анимационный фильм»), но оба они остались без наград.
Лучший полнометражный анимационный фильм (лучший режиссер)
Победителей определили по итогам онлайн-голосования, в котором принимали участие члены Европейской ассоциации по анимационным наградам.
Лауреаты анимационной премии Emile Awards:
«Жизнь кабачка» / Ma vie de Courgette – Швейцария, Франция
Лучший дизайн персонажей и фонов в полнометражной анимации
«Далеко на север» / Tout en Haut du Monde – Франция, Дания
Лучшая анимация персонажей полнометражного анимационного фильма
«Красная черепаха» / La Tortue Rouge – Франция, Бельгия, Япония
Лучший сценарий полнометражного анимационного фильма
«Жизнь кабачка» / Ma vie de Courgette – Швейцария, Франция
Лучшая раскадровка полнометражного анимационного фильма
«Красная черепаха» / La Tortue Rouge – Франция, Бельгия, Япония
Лучший саундтрек полнометражного анимационного фильма
«Жизнь кабачка» / Ma vie de Courgette – Швейцария, Франция
Лучший телевизионный проект (лучшая режиссура) 2017
«Хулиганские сказки» / Revolting Rhymes – Великобритания
Лучший дизайн персонажей и фонов в анимации на ТВ
«Эрнест и Селестина» / Ernest & Célestine – Франция, Бельгия, Люксембург
Лучшая анимация персонажей на ТВ
«Хулиганские сказки» / Revolting Rhymes – Великобритания
Лучший сценарий анимационного телефильма
«Удивительный мир Гамбола» / The Amazing World of Gumball – Великобритания
Лучшая раскадровка анимационного телепроекта
«Барашек Шон» / Shaun The Sheep (сезон 5) – Великобритания
Лучший саундтрек анимационного телепроекта
«Последний мужик» / Lastman – Франция
Лучший студенческий анимационный фильм
Merlot – Италия
Лучший заказной анимационный фильм
«Последняя работа на Земле» / The Last Job on Earth – Великобритания
Лучший анимационный короткометражный фильм
Min Börda / The Burden – Швеция
Лучший дизайн персонажей и фонов в короткометражной анимации
«Периферия» / Peripheria - Франция