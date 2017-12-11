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ПрофиСинема.ру
 

Европейская анимационная премия Emile Awards объявила лауреатов



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11.12.2017 12:48:00

8 декабря 2017 года в Лилле (Франция) состоялась 1-ая церемония награждения анимационной премии Emile Awards, учрежденной Европейской ассоциацией по анимационным наградам (European Animation Awards association). За победу в 16 категориях боролись 48 номинантов. Лучшим полнометражным анимационным фильмом была признана картина «Жизнь кабачка» - в общей сложности лента получила три награды, в том числе за сценарий и саундтрек. В телевизионном конкурсе победу одержал проект «Хулиганские сказки».

кадр из анимационного фильма Жизнь кабачка

Россию представляли два проекта: «Про маму» Дины Великовской (номинация «Лучший студенческий анимационный фильм») и «Среди чёрных волн» Анны Будановой (номинация «Лучший короткометражный анимационный фильм»), но оба они остались без наград.

Победителей определили по итогам онлайн-голосования, в котором принимали участие члены Европейской ассоциации по анимационным наградам.

Лауреаты анимационной премии Emile Awards:

Лучший полнометражный анимационный фильм (лучший режиссер)
«Жизнь кабачка» / Ma vie de Courgette – Швейцария, Франция

Лучший дизайн персонажей и фонов в полнометражной анимации
«Далеко на север» / Tout en Haut du Monde – Франция, Дания

Лучшая анимация персонажей полнометражного анимационного фильма
«Красная черепаха» / La Tortue Rouge – Франция, Бельгия, Япония

Лучший сценарий полнометражного анимационного фильма
«Жизнь кабачка» / Ma vie de Courgette – Швейцария, Франция

Лучшая раскадровка полнометражного анимационного фильма
«Красная черепаха» / La Tortue Rouge – Франция, Бельгия, Япония

Лучший саундтрек полнометражного анимационного фильма
«Жизнь кабачка» / Ma vie de Courgette – Швейцария, Франция

Лучший телевизионный проект (лучшая режиссура) 2017
«Хулиганские сказки» / Revolting Rhymes – Великобритания

Лучший дизайн персонажей и фонов в анимации на ТВ
«Эрнест и Селестина» / Ernest & Célestine – Франция, Бельгия, Люксембург

Лучшая анимация персонажей на ТВ
«Хулиганские сказки» / Revolting Rhymes – Великобритания

Лучший сценарий анимационного телефильма
«Удивительный мир Гамбола» / The Amazing World of Gumball – Великобритания

Лучшая раскадровка анимационного телепроекта
«Барашек Шон» / Shaun The Sheep (сезон 5) – Великобритания

Лучший саундтрек анимационного телепроекта
«Последний мужик» / Lastman – Франция

Лучший студенческий анимационный фильм 
Merlot – Италия 

Лучший заказной анимационный фильм
«Последняя работа на Земле» / The Last Job on Earth – Великобритания 

Лучший анимационный короткометражный фильм
Min Börda / The Burden – Швеция 

Лучший дизайн персонажей и фонов в короткометражной анимации
«Периферия» / Peripheria - Франция




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08.11.2017Российские короткометражные фильмы поборются за европейскую анимационную премию Emile Awards

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