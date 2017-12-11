«Нелюбовь» номинирована на «Золотой глобус» 2018

Сегодня, 11 декабря 2017 года Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) огласила номинантов на 75-ю премию «Золотой глобус», церемония вручения которой пройдет 7 января 2018. Среди претендентов на награды – драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», представленная в категории «Лучший зарубежный фильм». За звание лучшей драмы поборются ленты «Позови меня своим именем», «Дюнкерк», «Секретное досье», «Форма воды» и «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури».





Полный список номинантов на премию «Золотой глобус» по итогам 2017 года:

Блок «Кино»:



Лучшая драма

«Позови меня своим именем»

«Дюнкерк»

«Секретное досье»

«Форма воды»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»



Лучшая комедия или мюзикл

«Горе-творец»

«Ледяная стерва»

«Леди Бёрд»

«Прочь»

«Величайший шоумен»



Лучший актер в драме

Тимоти Шаламе - «Позови меня своим именем»

Дэниэл Дэй-Льюис - «Призрачная нить»

Том Хэнкс - «Секретное досье»

Гэри Олдман - «Темные времена»

Дэнзел Вашингтон - «Роман Израэл, Esq.»



Лучший актер в комедии или мюзикле

Стив Карелл - «Битва полов»

Энсел Элгорт - «Малыш на драйве»

Хью Джекман - «Величайший шоумен»

Дэниэл Калуя - «Прочь»

Джеймс Франко - «Горе-творец»



Лучшая актриса в драме

Джессика Честейн - «Большая игра»

Салли Хоукинс - «Форма воды»

Фрэнсис МакДорманд - «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Мерил Стрип - «Секретное досье»

Мишель Уильямс - «Все деньги мира»



Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Джуди Денч - «Виктория и Абдул»

Хелен Миррен - «В поисках праздника»

Марго Робби - «Ледяная стерва»

Сирша Ронан - «Леди Бёрд»

Эмма Стоун - «Битва полов»



Лучший актер второго плана

Уиллем Дефо - «Проект „Флорида“»

Арми Хаммер - «Позови меня своим именем»

Ричард Дженкинс - «Форма воды»

Кристофер Пламмер - «Все деньги мира»

Сэм Рокуэлл - «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»



Лучшая актриса второго плана

Мэри Джей Блайдж - «Ферма „Мадбаунд“»

Эллисон Дженни - «Ледяная стерва»

Лори Меткаф - «Леди Бёрд»

Октавия Спенсер - «Форма воды»

Хонг Чау - «Короче»



Лучший режиссер

Гильермо дель Торо - «Форма воды»

Мартин МакДона - «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Кристофер Нолан - «Дюнкерк»

Ридли Скотт - «Все деньги мира»

Стивен Спилберг - «Секретное досье»



Лучший сценарий

«Форма воды»

«Леди Бёрд»

«Секретное досье»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Большая игра»



Лучший зарубежный фильм

«Нелюбовь»

«Квадрат»

«Фантастическая женщина»

«На пределе»

«Сначала они убили моего отца»



Лучший анимационный фильм

«Тайна Коко»

«Фердинанд»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Босс-молокосос»

«Добытчица»



Лучшая музыка

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

«Призрачная нить»

«Дюнкерк»

«Секретное досье»



Лучшая песня

«Фердинанд»

«Ферма „Мадбаунд“»

«Тайна Коко»

«Путеводная звезда»

«Величайший шоумен»



Блок «ТВ»:



Лучший драматический сериал

«Корона»

«Игра престолов»

«Рассказ служанки»

«Очень странные дела»

«Это мы»



Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бейтман - «Озарк»

Стерлинг К. Браун - «Это мы»

Фредди Хаймор - «Хороший доктор»

Боб Оденкёрк - «Лучше звоните Солу»

Лив Шрайбер - «Рэй Донован»



Лучшая актриса в драматическом сериале

Катрина Балф - «Чужестранка»

Клер Фой - «Корона»

Мэгги Джиленхолл - «Двойка»

Кэтрин Лэнгфорд - «13 причин почему»

Элизабет Мосс - «Рассказ служанки»



Лучший комедийный сериал

«Удивительная миссис Мейзел»

«Уилл и Грэйс»

«Черная комедия»

«Мастер не на все руки»

«SMILF»



Лучший актер в комедийном сериале

Энтони Андерсон - «Черная комедия»

Азиз Ансари - «Мастер не на все руки»

Кевин Бэйкон - «Я люблю Дика»

Уильям Х. Мэйси - «Бесстыдники»

Эрик МакКормак - «Уилл и Грейс»



Лучшая актриса в комедийном сериале

Памела Адлон - «Все к лучшему»

Элисон Бри - «Блеск»

Рэйчел Броснахэн - «Удивительная миссис Майзел»

Иса Рэй - «Белая ворона»

Фрэнки Шоу - «SMILF»



Лучший телефильм или мини-сериал

«Фарго»

«Вражда»

«Грешница»

«Вершина озера»

«Большая маленькая ложь»



Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Роберт Де Ниро - «Лжец, Великий и Ужасный»

Джуд Лоу - «Молодой Папа»

Кайл МакЛахлен - «Твин Пикс»

Юэн МакГрегор - «Фарго»

Джеффри Раш - «Гений»



Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Джессика Бил - «Грешница»

Николь Кидман - «Большая маленькая ложь»

Джессика Лэнг - «Вражда»

Сьюзен Cарандон - «Вражда»

Риз Уизерспун - «Большая маленькая ложь»



Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Дэвид Харбор - «Очень странные дела»

Альфред Молина - «Вражда»

Кристиан Слэйтер - «Мистер Робот»

Александр Скарсгард - «Большая маленькая ложь»

Дэвид Тьюлис - «Фарго»



Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Лора Дерн - «Большая маленькая ложь»

Энн Дауд - «Рассказ служанки»

Крисси Мец - «Это мы»

Мишель Пфайффер - «Лжец, Великий и Ужасный»

Шейлин Вудли - «Большая маленькая ложь»