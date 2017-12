«Оскар» 2016: Объявлен шорт-лист игровых короткометражек

12 декабря 2017 года Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист игровых короткометражных фильмов, которые будут бороться за «Оскар» 2017 года. В него вошли десять работ. Их выбрали из 165 лент, прошедших квалификацию (это рекордный показатель для этой категории). Дальнейшим отбором фильмов займутся представители подразделения короткометражных и анимационных картин. Показы пройдут в январе в Лос-Анджелесе, Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско.



Пятерки номинантов будут объявлены 23 января 2018 года в Samuel Goldwyn Theater в Беверли Хиллз. 90-ая торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится в воскресенье, 4 марта 2018 года. Имена обладателей наград за выдающиеся достижения в сфере кино за 2017 год объявят в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция будет вестись каналом ABC Television Network. Ее смогут увидеть зрители более чем в 225 странах по всему миру.



Шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный игровой фильм»:

«DeKalb Elementary», режиссер Рид Ван Дик (UCLA)

«The Eleven O’Clock», режиссер Дерин Сил (FINCH)

«Facing Mecca», режиссер Жан-Эрик Мак (Dschoint Ventschr Filmproduktion)

«Icebox», режиссер Дэниэл Савка, (Iceboxthefilmco)

«Lost Face», режиссер Шон Михан (Soma Films)

«My Nephew Emmett», режиссер Кевин Уилсон-младший (New York University)

«Rise of a Star», режиссер Джеймс Борт (Fulldawa Films)

«The Silent Child», режиссер Крис Овертон (Slick Films)

«Watu Wote/All of Us», режиссер Катя Бенрат (Hamburg Media School)

«Witnesses», режиссер Дэвид Кох (Lux for Film, Diez Films and Paradoxal)