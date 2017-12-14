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ПрофиСинема.ру
 

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» - фаворит премии Гильдии актеров США



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14.12.2017 10:26:00

13 декабря 2017 года Американская гильдия киноактеров (Screen Actors Guild – SAG) объявила претендентов на свою ежегодную премию. Наибольшее число номинаций получил фильм «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» - он претендует на победу в трех категориях (при этом картина дважды представлена в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» - в ней представлены Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл). Победители будут объявлены 21 января 2018 года. 

кадр из фильма Три биллборда на границе Эббинга, Миссури

Ежегодно Гильдия актеров США отмечает премией лучших актеров и актрис, а также актерские и каскадерские ансамбли. Традиционно церемония вручения наград Американской гильдии киноактеров проходит незадолго до вручения «Оскаров», и считается, что по итоговому распределению наград гильдии можно делать выводы об исходе «оскаровской гонки». Члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, вручающей золотые статуэтки. 

Полный список номинантов на 24-ую ежегодную награду Screen Actors Guild Awards: 

Блок «Кино»:

Лучшая мужская роль
Дэниэл Калуя – «Прочь»
Тимоти Шаламе – «Назови меня своим именем»
Джеймс Франко – «Горе-творец»
Гэри Олдман – «Темные времена»
Дэнзел Вашингтон – «Роман Израэл, Esq.»

Лучшая женская роль
Джуди Денч – «Виктория и Абдул»
Салли Хоукинс – «Форма воды»
Фрэнсис МакДорманд – «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Марго Робби – «Ледяная стерва»
Сирша Ронан – «Леди Бёрд»

Лучшая мужская роль второго плана
Стив Карелл – «Битва полов»
Уиллем Дефо – «Проект «Флорида»»
Вуди Харрельсон – «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Ричард Дженкинс – «Форма воды»
Сэм Рокуэлл – «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая женская роль второго плана
Мэри Джей Блайдж – «Ферма «Мадбаунд»»
Хонг Чау – «Короче»
Холли Хантер – «Любовь – болезнь»
Элисон Дженни – «Ледяная стерва»
Лори Меткалф – «Леди Бёрд»

Лучший актерский состав в игровом кино
«Любовь – болезнь»
«Прочь»
«Леди Бёрд»
«Ферма «Мадбаунд»»
«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший каскадерский ансамбль в игровом кино
«Малыш на драйве»
«Дюнкерк»
«Логан»
«Чудо-женщина»
«Планета обезьян: Война» 

Блок «ТВ»:

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
«Рассказ служанки»
«Корона»
«Игра престолов»
«Очень странные дела»
«Это мы»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Питер Динклэйдж – «Игра престолов»
Стерлинг К. Браун – «Это мы»
Джейсон Бейтман – «Озарк»
Дэвид Харбор – «Очень странные дела»
Боб Оденкёрк – «Лучше звоните Солу»

Лучшая женская роль в драматическом сериале
Милли Бобби Браун – «Очень странные дела»
Элизабет Мосс – «Рассказ служанки»
Клер Фой – «Корона»
Робин Райт – «Карточный домик»
Лора Линни – «Озарк»

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале
«Черная комедия»
«Умерь свой энтузиазм»
«Блеск»
«Оранжевый – хит сезона»
«Вице-президент»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Энтони Андерсон – «Черная комедия»
Азиз Ансари – «Мастер не на все руки»
Ларри Дэвид – «Умерь свой энтузиазм»
Шон Хейс – «Уилл и Грейс»
Уильям Х. Мэйси – «Бесстыдники»
Марк Мэрон – «Блеск»

Лучшая женская роль в комедийном сериале
Узо Адуба – «Оранжевый – хит сезона»
Элисон Бри – «Блеск»
Джейн Фонда – «Грейс и Фрэнки»
Джулия Луис-Дрейфус – «Вице-президент»
Лили Томлин – «Грейс и Фрэнки»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале
Бенедикт Камбербэтч – «Шерлок»
Джефф Дэниелс – «Забытые Богом»
Роберт Де Ниро – «Лжец, Великий и Ужасный»
Джеффри Раш – «Гений»
Александр Скарсгард – «Большая маленькая ложь»

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале
Николь Кидман – «Большая маленькая ложь»
Лора Дерн – «Большая маленькая ложь»
Риз Уизерспун – «Большая маленькая ложь»
Джессика Лэнг – «Вражда»
Сьюзан Сарандон – «Вражда»

Лучшая команда каскадеров в сериале
«Игра престолов»
«Блеск»
«Родина»
«Очень странные дела»
«Ходячие мертвецы»




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