«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» - фаворит премии Гильдии актеров США

13 декабря 2017 года Американская гильдия киноактеров (Screen Actors Guild – SAG) объявила претендентов на свою ежегодную премию. Наибольшее число номинаций получил фильм «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» - он претендует на победу в трех категориях (при этом картина дважды представлена в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» - в ней представлены Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл). Победители будут объявлены 21 января 2018 года.





Ежегодно Гильдия актеров США отмечает премией лучших актеров и актрис, а также актерские и каскадерские ансамбли. Традиционно церемония вручения наград Американской гильдии киноактеров проходит незадолго до вручения «Оскаров», и считается, что по итоговому распределению наград гильдии можно делать выводы об исходе «оскаровской гонки». Члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, вручающей золотые статуэтки.



Полный список номинантов на 24-ую ежегодную награду Screen Actors Guild Awards:



Блок «Кино»:



Лучшая мужская роль

Дэниэл Калуя – «Прочь»

Тимоти Шаламе – «Назови меня своим именем»

Джеймс Франко – «Горе-творец»

Гэри Олдман – «Темные времена»

Дэнзел Вашингтон – «Роман Израэл, Esq.»



Лучшая женская роль

Джуди Денч – «Виктория и Абдул»

Салли Хоукинс – «Форма воды»

Фрэнсис МакДорманд – «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Марго Робби – «Ледяная стерва»

Сирша Ронан – «Леди Бёрд»



Лучшая мужская роль второго плана

Стив Карелл – «Битва полов»

Уиллем Дефо – «Проект «Флорида»»

Вуди Харрельсон – «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Ричард Дженкинс – «Форма воды»

Сэм Рокуэлл – «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»



Лучшая женская роль второго плана

Мэри Джей Блайдж – «Ферма «Мадбаунд»»

Хонг Чау – «Короче»

Холли Хантер – «Любовь – болезнь»

Элисон Дженни – «Ледяная стерва»

Лори Меткалф – «Леди Бёрд»



Лучший актерский состав в игровом кино

«Любовь – болезнь»

«Прочь»

«Леди Бёрд»

«Ферма «Мадбаунд»»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»



Лучший каскадерский ансамбль в игровом кино

«Малыш на драйве»

«Дюнкерк»

«Логан»

«Чудо-женщина»

«Планета обезьян: Война»



Блок «ТВ»:



Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

«Рассказ служанки»

«Корона»

«Игра престолов»

«Очень странные дела»

«Это мы»



Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Питер Динклэйдж – «Игра престолов»

Стерлинг К. Браун – «Это мы»

Джейсон Бейтман – «Озарк»

Дэвид Харбор – «Очень странные дела»

Боб Оденкёрк – «Лучше звоните Солу»



Лучшая женская роль в драматическом сериале

Милли Бобби Браун – «Очень странные дела»

Элизабет Мосс – «Рассказ служанки»

Клер Фой – «Корона»

Робин Райт – «Карточный домик»

Лора Линни – «Озарк»



Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

«Черная комедия»

«Умерь свой энтузиазм»

«Блеск»

«Оранжевый – хит сезона»

«Вице-президент»



Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон – «Черная комедия»

Азиз Ансари – «Мастер не на все руки»

Ларри Дэвид – «Умерь свой энтузиазм»

Шон Хейс – «Уилл и Грейс»

Уильям Х. Мэйси – «Бесстыдники»

Марк Мэрон – «Блеск»



Лучшая женская роль в комедийном сериале

Узо Адуба – «Оранжевый – хит сезона»

Элисон Бри – «Блеск»

Джейн Фонда – «Грейс и Фрэнки»

Джулия Луис-Дрейфус – «Вице-президент»

Лили Томлин – «Грейс и Фрэнки»



Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Бенедикт Камбербэтч – «Шерлок»

Джефф Дэниелс – «Забытые Богом»

Роберт Де Ниро – «Лжец, Великий и Ужасный»

Джеффри Раш – «Гений»

Александр Скарсгард – «Большая маленькая ложь»



Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Николь Кидман – «Большая маленькая ложь»

Лора Дерн – «Большая маленькая ложь»

Риз Уизерспун – «Большая маленькая ложь»

Джессика Лэнг – «Вражда»

Сьюзан Сарандон – «Вражда»



Лучшая команда каскадеров в сериале

«Игра престолов»

«Блеск»

«Родина»

«Очень странные дела»

«Ходячие мертвецы»