«Нелюбовь» в шорт-листе премии «Оскар»

Как стало известно 15 декабря 2017 года, в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошли девять фильмов, среди которых – драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», ранее удостоенная Приза жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Также номинантами на «Оскар» в данной категории могут стать ленты из Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, Сенегала, Южной Африки, Чили и Швеции. Всего на рассмотрение киноакадемиков было подано 92 картины.

Шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»:



Чили, «Фантастическая женщина», режиссер Себастьян Лелио;

Германия, «На пределе», режиссер Фатих Акин;

Венгрия, «О теле и душе», режиссер Ильдико Эньеди;

Израиль, «Фокстрот», режиссер Самуэль Маоз;

Ливан, «Оскорбление», режиссер Зияд Дуэри;

Россия, «Нелюбовь», режиссер Андрей Звягинцев;

Сенегал, «Фелиситэ», режиссер Ален Гомис;

Южная Африка, «Рана», режиссер Джон Тренгоу;

Швеция, «Квадрат», режиссер Рубен Эстлунд, режиссер.



Номинанты в категории «Лучший фильм на иностранном языке» определяются в два этапа. Первый проходил с середины октября по 11 декабря. В это время несколько сотен членов Американской академии, находящихся в Лос-Анджелесе, отсматривали картины из лонг-листа, после чего выбрали 6 лент. Еще 3 картины выбрал Исполнительный комитет по номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Эти 9 фильмов и составили шорт-лист премии.



На втором этапе, который пройдет с 12 по 14 января, специальные комитеты, базирующиеся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и – впервые – в Сан-Франциско, просмотрят представленные ленты (по три фильма в день), после чего будут выбраны пять картин, которые и станут номинантами на «Оскар» в данной категории.



Пятерки номинантов будут объявлены 23 января 2018 года в Samuel Goldwyn Theater в Беверли Хиллз. 90-ая торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится в воскресенье, 4 марта 2018 года. Имена обладателей наград за выдающиеся достижения в сфере кино за 2017 год объявят в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция будет вестись каналом ABC Television Network. Ее смогут увидеть зрители более чем в 225 странах по всему миру.