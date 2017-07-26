«Тор 3» подготовил Comic Con к концу света

22 июля 2017 года на международном фестивале поп-культуры Comic Con в г.Сан Диего, штат Калифорния, были представлены новые эксклюзивные материалы к блокбастеру MARVEL «Тор: Рагнарёк», выходящему на экраны 2 ноября 2017 года (дистрибьютор – компания WDSSPR). Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению страшного события — Рагнарёка. По легенде, он знаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе они столкнутся лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.





На Comic Con съемочная группа ленты в составе режиссера Тайка Вайтити и актеров Криса Хемсворта, Тома Хиддлстона, Кейт Бланшетт, Марка Руффало, Джеффа Голдблюма, Тессы Томпсон, Рэйчел Хаус и Карла Урбана показала поклонникам новый трейлер фильма .

Занимательные факты о фильме:

Режиссёр Тайка Вайтити не только стоит у руля проекта, но также играет роль Корга, нового персонажа киновселенной MARVEL (впервые появившегося в комиксах MARVEL в 1962-м году). Вайтити известен тем, что сам играет в фильмах, которые режиссирует.



В те дни, когда он совмещал обязанности режиссёра с исполнением роли Корга, специалисты по визуальным эффектам требовали, чтобы он постоянно носил серое трико, усыпанное половинками шаров для пинг-понга, что необходимо для технологии захвата движения. По этим меткам специалисты по визуальным эффектам впоследствии создают на компьютере финальный облик персонажа.





Благодаря фильму «Тор: Рагнарёк» кинематографическую Вселенную MARVEL пополнят следующие персонажи комиксов: коварная Хела (Кейт Бланшетт); грозная воительница Валькирия (Тесса Томпсон); Скурдж, также известный как Палач (Карл Урбан); и Сакаарианский диктатор Грандмастер (Джефф Голдблюм).

Данная картина – первый фильм кинематографической Вселенной MARVEL, съёмки которого происходили не только в Австралии, но и по всему Южному полушарию.



В распоряжении студии Village Roadshow Studios имеется девять павильонов и при работе над фильмом «Тор: Рагнарёк» все они были задействованы. Строительство Павильона 9, крупнейшего кинопавильона в Южном полушарии, было завершено всего за несколько недель до того, как команда Marvel Studios прибыла на студию Village Roadshow для подготовки к съёмкам фильма «Тор: Рагнарёк».



Две декорации на студии Village Roadshow Studios (Галерея Асгарда и Сакаар) совместно занимают площадь равную двум полям для американского футбола. У команды производства ушло более четырёх месяцев на создание этих декораций, в построении которых на пике работ участвовало 450 человек.

Героиня Кейт Бланшетт, Хела, одна из самых заклятых противниц Тора в комиксах, является первым главным отрицательным персонажем женского пола в фильмах Marvel Studios, снятых к этому моменту.





Оскароносный главный художник картины Дэн Хенна (трилогии «Властелин колец» и «Хоббит») и дизайнер Ра Винсент («Реальные упыри») создали более двух десятков декораций для съёмок, которые продлились 17 недель.



Опытнейший художник по костюмам Майес Рубео («Аватар», «Варкрафт», «Великая стена») пошила более 2500 оригинальных костюмов для фильма (как для мира Асгарда, так и для планеты Сакаар) из материалов, произведённых исключительно в Австралии.



На протяжении четырёхдневных съёмок в городе Брисбен (Австралия), Крис Хемсворт и Том Хиддлстон использовали каждый перерыв для того, чтобы уделить внимание поклонникам. Они жали руки, бросали сувениры в толпу (постеры, тёмные очки, футболки и прочую сувенирную продукцию к фильму «Тор: Царство тьмы»), давали автографы, а также делали «селфи» на телефоны своих верных фанатов. Множество людей день за днём в любую погоду приходили и проводили многие часы в ожидании шанса увидеть любимых кинозвёзд.





Крис Хемсворт также с удовольствием раздавал собравшимся поклонникам пиццу, которую заботливо заказывал менеджер по локациям Дункан Джонс.



Местная девушка-подросток провела целую неделю на локации в надежде встретиться с Томом Хиддлстоном, поскольку нарисовала портрет Локи и хотела подарить его ему. Создатели картины организовали эту встречу, которую засняли репортёры местного телеканала.



Во время съёмок «в поле», в джунглях Австралии, пришлось ненадолго прервать работу, когда из густых крон деревьев на землю упал огромный питон. Никто из съёмочной группы не пострадал и змею перенес в безопасное место профессиональный герпетолог, но только после того, как самые смелые киношники сделали несколько фотографий.



В ранние утренние часы, когда на площадке ещё никого не было, возле декораций Асгарда и Сакаара не раз замечали диких кенгуру.



В первый день съёмок представители местного племени коренных жителей Австралии исполнили церемониальный танец, призванный благословить кинематографистов. Через восемьдесят четыре дня успешных съёмок представители племени вернулись и провели прощальную церемонию.