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67 Берлинале вновь выпустит медведя на свободу!



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22.12.2016 17:10:00

22 декабря 2016 года 67-й Берлинский международный кинофестиваль / Berlin International Film Festival, который пройдет в столице Германии с 9 по 19 февраля 2017 года, обнародовал серию официальных постеров смотра, которые будут размещены на Potsdamer Platz начиная с середины января будущего года (в это же время они поступят в продажу в интернет-магазине Берлинале). В фокусе шести афиш – медведь, покоряющий город наравне с представителями международного кинематографического мира. 

Шесть постеров демонстрируют мимолетные встречи городских полуночников-одиночек с медведем. Изображения находятся по стилистике на грани между реальностью и вымыслом.

«Берлин – большой город, и в этом году медведь продолжает исследовать достопримечательности столицы», – комментирует директор фестиваля Дитер Косслик. 

Дизайном официальных визуальных материалов фестиваля второй год подряд занимается швейцарское рекламное агентство Velvet.

афиша Берлинале 2017

афиша Берлинале 2017

афиша Берлинале 2017

афиша Берлинале 2017

афиша Берлинале 2017

афиша Берлинале 2017




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