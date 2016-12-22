67 Берлинале вновь выпустит медведя на свободу!

22 декабря 2016 года 67-й Берлинский международный кинофестиваль / Berlin International Film Festival, который пройдет в столице Германии с 9 по 19 февраля 2017 года, обнародовал серию официальных постеров смотра, которые будут размещены на Potsdamer Platz начиная с середины января будущего года (в это же время они поступят в продажу в интернет-магазине Берлинале). В фокусе шести афиш – медведь, покоряющий город наравне с представителями международного кинематографического мира.



Шесть постеров демонстрируют мимолетные встречи городских полуночников-одиночек с медведем. Изображения находятся по стилистике на грани между реальностью и вымыслом.



«Берлин – большой город, и в этом году медведь продолжает исследовать достопримечательности столицы», – комментирует директор фестиваля Дитер Косслик.



Дизайном официальных визуальных материалов фестиваля второй год подряд занимается швейцарское рекламное агентство Velvet.























