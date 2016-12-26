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Открытый конкурс микрофильмов станет частью конкурсной программы 15-го кинофестиваля «Дух огня»



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26.12.2016 13:11:00

С 3 по 9 марта 2017 года в Ханты-Мансийске пройдет XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Впервые в основную конкурсную программу смотра войдет открытый конкурс микрофильмов. Принять участие в проекте могут все граждане России и других государств, поддерживающие основные цели и задачи киноконкурса, учреждения культуры и образования, а также все зарегистрированные общественные и благотворительные организации. Отбор микрофильмов для Конкурса будет осуществлен по таким критериям, как тематическая направленность, содержание, сценарий, озвучание. 

Как отмечают организаторы Конкурса, в первую очередь будут приветствоваться конкурсные работы, посвященные гуманитарным темам, как «Экология», «Ты - часть этого мира...», «Перунов цвет» (славянское название цветка папоротника, символ природной энергии, раскрытия талантов и духовных сил), «Этнографичность в кинокадре», «О национально-культурных особенностях народов мира». 

Своими задачами организаторы конкурса определяют укрепление нравственных общечеловеческих основ российского общества, патриотическое воспитание молодого поколения России, привлечение внимания к современному отечественному кинематографу, конкурсная поддержка любительского кино.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом будет осуществлен сбор заявок. На втором отобранные организаторами микрофильмы будут размещены на официальном сайте Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» для проведения интернет голосования.

На основании решения жюри, которое в этом году возглавит российский кинокритик, главный отборщик кинофестиваля Борис Нелепо, 7 марта 2017 года на торжественной церемонии закрытия XV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» будут объявлены имена победителей конкурса микрофильмов. По итогам Конкурса вручаются два официальных Приза кинофестиваля «Бронзовая тайга».




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