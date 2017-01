Берлинале 2017: Конкурсная программа сформирована

20 января 2017 года организаторы 67-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2017 года) в дополнение к уже названным лентам обнародовали еще несколько фильмов конкурсной программы киносмотра – стали известны три картины из основного конкурса. Таким образом, конкурсная программа уже сформирована.



Конкурсная программа пополнилась работами Стенли Туччи «Final Portrait», Мартина Провоста «Sage femme» (Midwife) и анимационной лентой Лю Цзяня «Hao ji le» (Have a Nice Day).



18 из 24 фильмов, отобранных в основной конкурс, поборются за призы – Золотого и Серебряных медведей. Для 22 лент показ на Берлинале станет мировой премьерой. Российских лент среди них нет.



Основной конкурс



Final Portrait

Великобритания / Франция

Режиссер Стенли Туччи

Мировая премьера – вне конкурса



Hao ji le (Have a Nice Day) – анимационный

Китай

режиссер Лю Цзянь

Мировая премьера



Sage femme (Midwife)

Франция / Бельгия

Режиссер Мартин Провост

Мировая премьера – вне конкурса



Ранее объявленные фильмы конкурсной программы



Джанго - фильм открытия

Франция

Режиссер Этьен Комар

Мировая премьера - вне конкурса

A teströl és a lélekröl (On Body and Soul)

Венгрия

режиссер Ильдико Эньеди

Мировая премьера



Ana, mon amour

Румыния / Германия / Франция

режиссер Кэлин Питер Нецер

Мировая премьера



Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone)

Южная Корея

Режиссер Хонг Сангсу

Мировая премьера



Beuys – документальный фильм

Режиссер Андрес Файель

Германия

Мировая премьера



Colo

Португалия / Франция

режиссер Тереза Виллаверде

Мировая премьера



The Dinner

США

режиссер Орен Моверман

Мировая премьера



El Bar (The Bar)

Испания

Режиссер Алекс де ла Иглесиас

Мировая премьера – вне конкурса



Helle Nächte (Bright Nights)

Германия / Норвегия

Режиссер Томас Арслан

Мировая премьера



Félicité

Франция / Сенегал / Бельгия / Германия / Ливан

режиссер Ален Гомис

Мировая премьера



Joaquim

Бразилия / Португалия

Режиссер Марчело Гомес

Мировая премьера



Логан / Logan

США

Режиссер Джеймс Мэнголд

Мировая премьера – вне конкурса



Mr. Long

Япония / Германия / Гонконг / Тайвань

Режиссер Сабу

Мировая премьера



The Party

Великобритания

режиссер Салли Поттер

Мировая премьера



Return to Montauk

Германия / Франия/ Ирландия

Режиссер Волькер Шлендорф

Мировая премьера



Pokot (Spoor)

Польша / Германия / Чехия / Швеция / Словакия

режиссер Агнешка Холланд

Мировая премьера



Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope)

Финляндия

режиссер Аки Каурисмяки

International premiere



Т2 Трейнспоттинг 2 / T2 Trainspotting

Великобритания

Режиссер Дэнни Бойл

Международная премьера – вне конкурса



Viceroy’s House

Индия / Великобритания

Режиссер Гуриндер Чадна

Мировая премьера – вне конкурса



Wilde Maus (Wild Mouse)

Австрия

Режиссер Джозеф Хадер

Мировая премьера – дебют



Una Mujer Fantástica

Чили / Германия / США / Испания

режиссер Себастьян Лелио

Мировая премьера

Также были объявлены пять лент из программы Спецпоказы / Berlinale Special. В рамках этой секции будут показаны представлены актуальные работы современных кинематографистов, документальные ленты и неординарные форматы.

Berlinale Special

Затерянный город Z (The Lost City of Z)

США

Режиссер Джеймс Грей

Международная премьера

the bomb – экспериментальный

США

Режиссеры Кевин Форд, Смрити Кешари, Эрик Шлоссер

Международная премьера

La libertad del diablo (Devil's Freedom) – документальный

Мексика

Режиссер Эверардо Гонсалес

Мировая премьера

Крупный план (Nema-ye nazdik)

Иран (1990)

Режиссер Аббас Киаростами

Немецкая премьера восстановленной копии

The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov – документальный

Эстония / Польша / Чехия

Режиссер Аскольд Куров

Мировая премьера

Ранее объявленные фильмы:

Es war einmal in Deutschland... (Bye Bye Germany)

Германия / Люксембург / Бельгия

Режиссер Сэм Гарбарски

Мировая премьера

In Zeiten des abnehmenden Lichts (In Times of Fading Light)

Германия

Режиссер Матти Гешоннек

Мировая премьера

Masaryk (A Prominent Patient)

Чехия / Словакия

Режиссер Джулиус Севчик

Мировая премьера

Королева Испании / La Reina de España

Испания

режиссер Фернандо Труэба

Международная премьера

Молодой Карл Маркс / Le jeune Karl Marx

Франция / Германия / Бельгия

режиссер Рауль Пек

Мировая премьера

Последние дни в Гаване / Últimos días en La Habana

Куба / Испания

режиссер Фернандо Перес

Европейская премьера

Восемь часов еще не день / Acht Stunden sind kein Tag

1972, Германия, телесериал, 5 эпизодов

режиссер Райнер Вернер Фассбиндер

Мировая премьера отреставрированной версии

В третий раз будет представлена программа Berlinale Special Series, в рамках которой будут показаны сериалы (первые два эпизода каждого из телешоу).

Berlinale Special Series