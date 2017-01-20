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Берлинале 2017: Конкурсная программа сформирована



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20.01.2017 17:00:00

20 января 2017 года организаторы 67-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2017 года) в дополнение к уже названным лентам обнародовали еще несколько фильмов конкурсной программы киносмотра – стали известны три картины из основного конкурса. Таким образом, конкурсная программа уже сформирована.

Конкурсная программа пополнилась работами Стенли Туччи «Final Portrait», Мартина Провоста «Sage femme» (Midwife) и анимационной лентой Лю Цзяня «Hao ji le» (Have a Nice Day).

18 из 24 фильмов, отобранных в основной конкурс, поборются за призы – Золотого и Серебряных медведей. Для 22 лент показ на Берлинале станет мировой премьерой.  Российских лент среди них нет.

Основной конкурс

Final Portrait
Великобритания / Франция
Режиссер Стенли Туччи
Мировая премьера – вне конкурса

Hao ji le (Have a Nice Day) – анимационный 
Китай 
режиссер Лю Цзянь
Мировая премьера

Sage femme (Midwife)
Франция / Бельгия
Режиссер Мартин Провост
Мировая премьера – вне конкурса

Ранее объявленные фильмы конкурсной программы

Джанго - фильм открытия
Франция
Режиссер Этьен Комар
Мировая премьера - вне конкурса

A teströl és a lélekröl (On Body and Soul)
Венгрия 
режиссер Ильдико Эньеди
Мировая премьера

Ana, mon amour
Румыния / Германия / Франция
режиссер Кэлин Питер Нецер
Мировая премьера

Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone)
Южная Корея
Режиссер Хонг Сангсу 
Мировая премьера

Beuys – документальный фильм
Режиссер Андрес Файель
Германия 
Мировая премьера

Colo
Португалия / Франция
режиссер Тереза Виллаверде
Мировая премьера

The Dinner
США
режиссер Орен Моверман
Мировая премьера

El Bar (The Bar)
Испания 
Режиссер Алекс де ла Иглесиас 
Мировая премьера – вне конкурса

Helle Nächte (Bright Nights)
Германия / Норвегия
Режиссер Томас Арслан 
Мировая премьера

Félicité
Франция / Сенегал / Бельгия / Германия / Ливан
режиссер Ален Гомис
Мировая премьера

Joaquim
Бразилия / Португалия
Режиссер Марчело Гомес 
Мировая премьера

Логан / Logan 
США
Режиссер Джеймс Мэнголд 
Мировая премьера – вне конкурса

Mr. Long 
Япония / Германия / Гонконг / Тайвань
Режиссер Сабу
Мировая премьера

The Party 
Великобритания
режиссер Салли Поттер 
Мировая премьера

Return to Montauk
Германия / Франия/ Ирландия
Режиссер Волькер Шлендорф 
Мировая премьера

Pokot (Spoor)
Польша / Германия / Чехия / Швеция / Словакия
режиссер Агнешка Холланд
Мировая премьера

Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope)
Финляндия
режиссер Аки Каурисмяки
International premiere

Т2 Трейнспоттинг 2 / T2 Trainspotting
Великобритания
Режиссер Дэнни Бойл
Международная премьера – вне конкурса

Viceroy’s House
Индия / Великобритания
Режиссер Гуриндер Чадна  
Мировая премьера – вне конкурса

Wilde Maus (Wild Mouse)
Австрия
Режиссер Джозеф Хадер
Мировая премьера – дебют

Una Mujer Fantástica
Чили / Германия / США / Испания
режиссер Себастьян Лелио
Мировая премьера

Также были объявлены пять лент из программы Спецпоказы / Berlinale Special. В рамках этой секции будут показаны представлены актуальные работы современных кинематографистов, документальные ленты и неординарные форматы.

Berlinale Special

Затерянный город Z (The Lost City of Z) 
США
Режиссер Джеймс Грей 
Международная премьера

the bomb – экспериментальный
США
Режиссеры Кевин Форд, Смрити Кешари, Эрик Шлоссер
Международная премьера

La libertad del diablo (Devil's Freedom) – документальный
Мексика
Режиссер Эверардо Гонсалес
Мировая премьера

Крупный план (Nema-ye nazdik)
Иран (1990)
Режиссер Аббас Киаростами
Немецкая премьера восстановленной копии

The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov – документальный 
Эстония / Польша / Чехия
Режиссер Аскольд Куров
Мировая премьера

Ранее объявленные фильмы:

Es war einmal in Deutschland... (Bye Bye Germany)
Германия / Люксембург / Бельгия
Режиссер Сэм Гарбарски 
Мировая премьера

In Zeiten des abnehmenden Lichts (In Times of Fading Light)
Германия
Режиссер Матти Гешоннек 
Мировая премьера

Masaryk (A Prominent Patient)
Чехия / Словакия
Режиссер Джулиус Севчик 
Мировая премьера

Королева Испании / La Reina de España 
Испания
режиссер Фернандо Труэба 
Международная премьера

Молодой Карл Маркс / Le jeune Karl Marx 
Франция / Германия / Бельгия
режиссер Рауль Пек 
Мировая премьера

Последние дни в Гаване / Últimos días en La Habana 
Куба / Испания
режиссер Фернандо Перес 
Европейская премьера

Восемь часов еще не день / Acht Stunden sind kein Tag
1972, Германия, телесериал, 5 эпизодов
режиссер Райнер Вернер Фассбиндер
Мировая премьера отреставрированной версии

В третий раз будет представлена программа Berlinale Special Series, в рамках которой будут показаны сериалы (первые два эпизода каждого из телешоу).

Berlinale Special Series

4 Blocks – режиссер Марвин Крен (Германия)
Below The Surface – режиссер Каспер Барфоед (Дания / Германия)
Black Spot – режиссеры Тьерри Пуаро, Жюльен Деспо (Франция / Бельгия)
Der gleiche Himmel (The Same Sky) – режиссер Оливер Хиршбигель (Германия / Чехия)
Patriot – создатель Стив Конрад (США / Чехия)
SS-GB – режиссер Philipp Kadelbach (Великобритания)



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