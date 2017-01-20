Берлинале 2017: Конкурсная программа сформирована

20 января 2017 года организаторы 67-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2017 года) в дополнение к уже названным лентам обнародовали еще несколько фильмов конкурсной программы киносмотра – стали известны три картины из основного конкурса. Таким образом, конкурсная программа уже сформирована.
Конкурсная программа пополнилась работами Стенли Туччи «Final Portrait», Мартина Провоста «Sage femme» (Midwife) и анимационной лентой Лю Цзяня «Hao ji le» (Have a Nice Day).
18 из 24 фильмов, отобранных в основной конкурс, поборются за призы – Золотого и Серебряных медведей. Для 22 лент показ на Берлинале станет мировой премьерой. Российских лент среди них нет.
Основной конкурс
Final Portrait
Великобритания / Франция
Режиссер Стенли Туччи
Мировая премьера – вне конкурса
Hao ji le (Have a Nice Day) – анимационный
Китай
режиссер Лю Цзянь
Мировая премьера
Sage femme (Midwife)
Франция / Бельгия
Режиссер Мартин Провост
Мировая премьера – вне конкурса
Ранее объявленные фильмы конкурсной программы
Джанго - фильм открытия
Франция
Режиссер Этьен Комар
Мировая премьера - вне конкурса
A teströl és a lélekröl (On Body and Soul)
Венгрия
режиссер Ильдико Эньеди
Мировая премьера
Ana, mon amour
Румыния / Германия / Франция
режиссер Кэлин Питер Нецер
Мировая премьера
Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone)
Южная Корея
Режиссер Хонг Сангсу
Мировая премьера
Beuys – документальный фильм
Режиссер Андрес Файель
Германия
Мировая премьера
Colo
Португалия / Франция
режиссер Тереза Виллаверде
Мировая премьера
The Dinner
США
режиссер Орен Моверман
Мировая премьера
El Bar (The Bar)
Испания
Режиссер Алекс де ла Иглесиас
Мировая премьера – вне конкурса
Helle Nächte (Bright Nights)
Германия / Норвегия
Режиссер Томас Арслан
Мировая премьера
Félicité
Франция / Сенегал / Бельгия / Германия / Ливан
режиссер Ален Гомис
Мировая премьера
Joaquim
Бразилия / Португалия
Режиссер Марчело Гомес
Мировая премьера
Логан / Logan
США
Режиссер Джеймс Мэнголд
Мировая премьера – вне конкурса
Mr. Long
Япония / Германия / Гонконг / Тайвань
Режиссер Сабу
Мировая премьера
The Party
Великобритания
режиссер Салли Поттер
Мировая премьера
Return to Montauk
Германия / Франия/ Ирландия
Режиссер Волькер Шлендорф
Мировая премьера
Pokot (Spoor)
Польша / Германия / Чехия / Швеция / Словакия
режиссер Агнешка Холланд
Мировая премьера
Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope)
Финляндия
режиссер Аки Каурисмяки
International premiere
Т2 Трейнспоттинг 2 / T2 Trainspotting
Великобритания
Режиссер Дэнни Бойл
Международная премьера – вне конкурса
Viceroy’s House
Индия / Великобритания
Режиссер Гуриндер Чадна
Мировая премьера – вне конкурса
Wilde Maus (Wild Mouse)
Австрия
Режиссер Джозеф Хадер
Мировая премьера – дебют
Una Mujer Fantástica
Чили / Германия / США / Испания
режиссер Себастьян Лелио
Мировая премьера
Также были объявлены пять лент из программы Спецпоказы / Berlinale Special. В рамках этой секции будут показаны представлены актуальные работы современных кинематографистов, документальные ленты и неординарные форматы.
Berlinale Special
Затерянный город Z (The Lost City of Z)
США
Режиссер Джеймс Грей
Международная премьера
the bomb – экспериментальный
США
Режиссеры Кевин Форд, Смрити Кешари, Эрик Шлоссер
Международная премьера
La libertad del diablo (Devil's Freedom) – документальный
Мексика
Режиссер Эверардо Гонсалес
Мировая премьера
Крупный план (Nema-ye nazdik)
Иран (1990)
Режиссер Аббас Киаростами
Немецкая премьера восстановленной копии
The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov – документальный
Эстония / Польша / Чехия
Режиссер Аскольд Куров
Мировая премьера
Ранее объявленные фильмы:
Es war einmal in Deutschland... (Bye Bye Germany)
Германия / Люксембург / Бельгия
Режиссер Сэм Гарбарски
Мировая премьера
In Zeiten des abnehmenden Lichts (In Times of Fading Light)
Германия
Режиссер Матти Гешоннек
Мировая премьера
Masaryk (A Prominent Patient)
Чехия / Словакия
Режиссер Джулиус Севчик
Мировая премьера
Королева Испании / La Reina de España
Испания
режиссер Фернандо Труэба
Международная премьера
Молодой Карл Маркс / Le jeune Karl Marx
Франция / Германия / Бельгия
режиссер Рауль Пек
Мировая премьера
Последние дни в Гаване / Últimos días en La Habana
Куба / Испания
режиссер Фернандо Перес
Европейская премьера
Восемь часов еще не день / Acht Stunden sind kein Tag
1972, Германия, телесериал, 5 эпизодов
режиссер Райнер Вернер Фассбиндер
Мировая премьера отреставрированной версии
В третий раз будет представлена программа Berlinale Special Series, в рамках которой будут показаны сериалы (первые два эпизода каждого из телешоу).
Berlinale Special Series
4 Blocks – режиссер Марвин Крен (Германия)
Below The Surface – режиссер Каспер Барфоед (Дания / Германия)
Black Spot – режиссеры Тьерри Пуаро, Жюльен Деспо (Франция / Бельгия)
Der gleiche Himmel (The Same Sky) – режиссер Оливер Хиршбигель (Германия / Чехия)
Patriot – создатель Стив Конрад (США / Чехия)
SS-GB – режиссер Philipp Kadelbach (Великобритания)