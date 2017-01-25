Берлинале 2017: В программу Панорама вошел фильм, спродюсированный Александром Роднянским

25 января 2017 года организаторы 67-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2017 года) в дополнение к уже названным лентам обнародовали еще несколько фильмов программы Panorama – стали известны 24 картины. Таким образом, секция сформирована – в нее вошли 29 полнометражных игровых фильма. Среди них - «Реквием для миссис Джей» сербского режиссера Бояна Вулетича, снятая в копродукции четырех стран – Сербии, Болгарии, Македонии и России. С российской стороны в производстве ленты участвовала компания продюсера Александра Роднянского. Мировая премьера фильма состоится в программе Panorama Special.
Картина рассказывает о временах переходного периода и экономического кризиса Восточной Европы. Старое лицо социализма исчезает, система ценностей меняется, что, в свою очередь, неизбежно ведет к кризису идентичности. Главная героиня фильма, обычная сербская женщина (ее сыграла известная балканская актриса Миряна Кранович), отчаявшись, решает свести счеты с жизнью. Но ее план по самоубийству, как, впрочем, и очень многое в эпоху перемен, не так просто осуществить.
«Реквием для миссис Джей» впервые был представлен на конкурсе европейских проектов Works in Progress в рамках международного кинофестиваля в Карловых Варах в 2016 году, по результатам которого и победил, - комментирует продюсер Александр Роднянский. – Я заинтересовался проектом, увидев для себя самое важное в кино – одаренного автора, яркую творческую идею и актуальный социальный контекст. Я был рад стать частью этого проекта и особенно рад, что премьера этого фильма состоится именно в Берлине – это лучшее место для старта его международной фестивальной жизни. Это черная сатирическая комедия, острая и актуальная и утверждающая торжество жизни».
Фильмом открытия программы Panorama Special станет немецкая картина «Tiger Girl» Якоба Ласса. Показ пройдет в Zoo Palast.
Среди любопытных картин, отобранных для участия в секции – драма Луки Гуаданьино «Позови меня своим именем» / «Call Me by Your Name», с Арми Хаммером, Тимоти Чаламетом, Майклом Стулбаргом и Амирой Касар в главных ролях. Мировая премьера картины состоялась несколько дней назад на кинофестивале независимого кино «Сандэнс». Права на дистрибьюцию ленты уже куплены компанией Sony Pictures Classics.
Также в программе Панорамы этого года – драма Резо Гигинеишвили «Заложники». Главные роли в картине исполнили Мераб Нинидзе, Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили и другие. Фильм основан на реальный событиях – захвате и попытке угона самолета в 1983 году. Самолет Ту-134 с целью бегства из СССР в США 18 ноября 1983 года захватили семь молодых людей, в том числе одна женщина. На рассвете 19 ноября спецназ штурмом взял самолет. По распространенным данным, погибли семь человек – два пилота и бортпроводница, двое пассажиров и двое захватчиков. Женщину приговорили к 14 годам тюрьмы, а остальных – к смертной казни.
В 19-й раз лучший фильм программы выберут зрители – по итогам их голосования будет присужден Приз зрительских симпатий / Panorama Audience Awards лучшему игровому и лучшему документальному фильму. В 2016 году бюллетени на определение победителя заполнили более 30,000 человек. Награждение состоится 19 февраля.
Программа Panorama и Panorama Special
1945 – Венгрия
режиссер Ференц Тёрёк
Европейская премьера
Berlin Syndrome – Австралия
режиссер Кейт Шортланд
Европейская премьера
Bing Lang Xue (The Taste of Betel Nut) – Гонконг, Китай
режиссер Ху Джиа
Мировая премьера
Call Me by Your Name – Италия / Франция
режиссер Лука Гуаданьино
Европейская премьера
Ciao Ciao – Франция / Китай
режиссер Сонг Хуан
Мировая премьера
Como Nossos Pais (Just Like Our Parents) – Бразилия
режиссер Лаис Боданзки
Мировая премьера
Discreet – США
режиссер Трэвис Мэтьюз
Мировая премьера
Fluidø – Германия
режиссер Шу Лиа Чинг
Мировая премьера
Fra balkongen (From the Balcony) – Норвегия
режиссер Оле Джиавер
Мировая премьера
Ghost in the Mountains – Китай
режиссер Хенг Янг
Мировая премьера
God's Own Country – Великобритания
режиссер Фрэнсис Ли
Европейская премьера
Headbang Lullaby – Марокко / Франция / Катар / Ливан
режиссер Хишам Ласри
Мировая премьера
Заложники / Hostages – Россия / Грузия / Польша
режиссер Резо Гигинеишвили
Мировая премьера
Insyriated – Бельгия / Франция / Ливан
режиссер Филипп Ван Леу
Мировая премьера
Karera ga Honki de Amu toki wa (Close-Knit) – Япония
режиссер Наоко Огигами
Мировая премьера
Kaygı (Inflame) – Турция
режиссер Джейлан Озгун Оцелик
Мировая премьера – дебют
Kongens Nei (The King's Choice) – Норвегия / Швеция / Дания / Ирландия
режиссер Эрик Поппе
Европейская премьера
The Misandrists – Германия
режиссер Брюс Ла Брюс
Мировая премьера
One Thousand Ropes – Новая Зеландия
режиссер Туси Тамасес
Мировая премьера
Pieles (Skins) – Испания
режиссер Эдуардо Касанова
Мировая премьера – дебют
Реквием для миссис Джей (Rekvijem za gospodju J.) – Сербия / Болгария / Македония / Россия / Франция
режиссер Боян Вулетич
Мировая премьера
Tiger Girl – Германия
режиссер Якоб Ласс
Мировая премьера
Vaya – Южная Африка
режиссер Акин Омотосо
European premiere
When the Day Had no Name – Македония / Бельгия / Словения
режиссер Теона Митевска
Мировая премьера
Ранее объявленные фильмы
Centaur – Кыргызстан / Франция / Германия / Нидерланды, режиссер Актан Арым Кубат
Honeygiver Among the Dogs – Бутан, режиссер Дечен Родер
Pendular – Бразилия / Аргентина / Франция, режиссер Джулия Мурат
The Wound – Южная Африка / Германия / Нидерланды / Франция, режиссер Джон Тренгоув
Vazante - Бразилия / Португалия, режиссер Даниэла Томас