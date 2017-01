Sundance 2017: Сильное документальное кино и другие крупные закупки

С 19 по 29 января 2017 года в г.Парк Сити штата Юта проходит фестиваль независимого кино «Сандэнс». В рамках смотра, который уже близится к концу, состоялось еще несколько крупных сделок. Активно приобретают права на показ фильмов из программы «Сандэнса» такие компании, как Netflix, Fox Searchlight и Amazon Studios. За рекордную сумму были проданы права на показ одной из лент документального конкурса.



Netflix заключил еще несколько сделок. В активе компании теперь мировые права на показ ленты «До костей» / «To the Bone» с Киану Ривзом и Лилли Коллинс. Медицинская драма рассказывает о молодой художнице Эллен, чье эмоциональное опустошение оборачивается анорексией. Вернуть ей вкус жизни берется врач, славящийся нетрадиционными методами. Сумма сделки составила 8 миллионов долларов.



Также компания Netflix покажет в 190 странах документальную ленту «Икар» / «Icarus», посвященную допинговому скандалу в России. Чтобы провести расследование применения допинга в спорте, режиссер Брайан Фогель, велосипедист-любитель, решил использовать допинг, чтобы проверить, улучшатся ли его спортивные результаты. Для этого он связался с российским ученым, доктором Григорием Родченковым. Благодаря врачу Фогель сумел раскрыть некоторые детали Олимпийской допинг-программы. В покупке прав на показ фильма были заинтересованы такие компании, как Sony Pictures Classics, Neon, Magnolia и Amazon, но их обошел Netflix, заплатив 5 миллионов долларов (это крупнейшая сделка по покупке документального фильма в истории «Сандэнса»).



Еще одно приобретение Netflix – мировые права на показ документальной ленты «Joshua: Teenager vs. Superpower». Премьера картины состоится в июне. Фильм будет транслироваться в 190 странах. Действие разворачивается в Гонконге. Коммунистическая партия Китая угрожает автономии Гонконга. Вонг, которому сейчас 20, в 2011 году стал активным участником продемократического движения, объединяющего тысячи студентов. «Joshua: Teenager vs. Superpower» - это триумф кинематографа, - сказала Лиза Нишимура, вице-президент Netflix.



Еще одна картина, которую Netflix выпустит в 190 странах, - это комедия «Невероятная Джессика Джеймс» / «The Incredible Jessica James», которая станет фильмом закрытия фестиваля «Сандэнс».



Fox Searchlight заключила одну из крупнейших сделок текущего смотра, приобретя за 9,5 миллионов долларов права на показ фильма «Patti Cake$». Компания обошла других крупных игроков индустрии, заинтересованных в фильме: Amazon Studios, Neon и Lionsgate. В настоящее время это вторая по величине сумма сделка нынешнего «Сандэнса» (первое место – у Amazon Studios, заплатившей 12 миллионов долларов за комедию «The Big Sick»).

Несмотря на то, что фильм снискал успех у фестивальной публики и удостоился многочисленных хвалебных отзывов критиков, «Patti Cake$» остается для Fox Searchlight рискованным проектом. В актерском ансамбле – совершенно не известные актеры. Да и успех на фестивале – еще не гарантия высоких кассовых сборов (стоит вспомнить такие хиты «Сандэнса», как «Наркотик» и «Я, Эрл и умирающая девушка», провалившиеся в прокате).



Также компания Fox Searchlight Pictures приобрела права на мировую дистрибьюцию и создание ремейка документальной ленты Аманды Липиц «Step» сразу же после премьеры картины, состоявшейся в рамках программы «Сандэнса». В прокат фильм выйдет в 2018 году.



Компания Kino Lorber выпустит в североамериканский прокат драмеди «Pop Aye». Фильм рассказывает об архитекторе из Таиланда, который предпринимает попытку вернуть своего давно потерянного слова обратно в родной город. Релиз намечен на лето. Глава Kino Lorber Ричард Лорбер прокомментировал: «Мы очень рады работать с таким оригинальным талантом, как режиссер Кирстен Тан, она покорила аудиторию Сандэнса. Никто не может не влюбиться в звезду фильма – весящего две тонны слона Поп Ай».



В свою очередь, Amazon Studios приобрела права на кинотеатральный показ в США семейной драмеди «Landline». Действие картины разворачивается в 1990-е годы. В главных ролях – Иди Фалько, Джон Туртурро, Джей Дюпласс и Эбби Куин. Картину тепло приняли на фестивале. Дата релиза еще не назначена.