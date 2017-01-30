Кинофестиваль Сандэнс 2017 подвел итоги

29 января 2017 года в Парк-Сити, штат Юта, США, подвел итоги своей работы фестиваль независимого кино «Сандэнс». За звание лучшего американского игрового фильма боролись 16 кинолент. Главный приз в этой категории получил драматический фильм, дебют в полном метре режиссера Мэйкона Блэра «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», рассказывающий о войне в Сирии. В международном конкурсе были представлены 12 фильмов, победителем стал шведский криминальный триллер «Происшествие в отеле Хилтон на Ниле» режиссера Тарика Салеха.





Лучшим американским документальным фильмом стала лента «Дина», снятый Дэном Сиклесом и Антонио Сантини. Победителем в номинации «Лучший зарубежный документальный фильм» стала картина «Последние люди в Алеппо». Приз фестиваля имени Оруэлла достался фильму «Икар» режиссера Брайана Фогеля.



Всего в программе смотра участвовали новые провокационные инди-ленты из 32 стран мира, отобранные среди 13782 заявок. Среди них – 37 картин, снятых режиссерами-дебютантами. На фестивале состоялось 98 мировых премьер.





Напоминаем, что организатором кинофестиваля является Sundance Институт (Sundance Institute), основателем которого стал актёр Роберт Редфорд. В 1981 году он с группой друзей и единомышленников решил способствовать становлению независимого американского кино. Кинофестиваль назван Sundance Film Festival в честь сыгранного Робертом Редфордом персонажа фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид».