Берлинале 2017: Сформирован состав жюри основного конкурса

31 января 2017 года был объявлен полный состав жюри основного конкурса 67-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2017 года). Председателем судейской коллегии, как уже сообщалось ранее, станет режиссер и сценарист Пол Верховен. Определить победителей ему помогут шесть кинематографистов из разных стран: продюсер Дора Бушуша Фурати (Тунис), художник Олаф Элиассон (Исландия), актриса Мэгги Джилленхол (США), актриса Юлия Йенч (Германия), актер и режиссер Диего Луна (Мексика), и режиссер и сценарист Ван Цюаньань (Китай).





Международное жюри присудит следующие призы:

Золотой медведь за Лучший фильм (присуждается продюсеру ленты)

Серебряный медведь – Большой приз жюри

Серебряный медведь (приз Альфреда Бауэра) фильму, открывающему новые перспективы

Серебряный медведь лучшему режиссеру

Серебряный медведь лучшей актрисе

Серебряный медведь лучшему актеру

Серебряный медведь за лучший сценарий

Серебряный медведь за выдающийся художественный вклад в области операторского мастерства, монтажа, музыки или дизайна костюмов.



За награды основной конкурсной программы поборются 18 картин. Победители станут известны на церемонии закрытия смотра, которая состоится 18 февраля в Berlinale Palast.