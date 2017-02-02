Берлинале 2017: Камера для Нансун Ши, Джеффри Раша и Самира Фарида

1 февраля 2017 года 67 Берлинский международный кинофестиваль / Berlin International Film Festival, который пройдет в столице Германии с 9 по 19 февраля 2017 года, объявил о том, что в этом году специальный приз Berlinale Camera получат три кинематографиста: продюсер и дистрибьютор Нансун Ши (Гонконг), актер Джеффри Раш (Австралия) и кинокритик и писатель Самир Фарид (Египет). Приз вручается персонам или учреждениям, внесшим в нынешний облик киносмотра особый вклад, начиная с 1986 года.





Нансун Ши является одним из самых важных и влиятельных продюсеров и дистрибьюторов независимого кино в мире. В 1984 году она основала производственную компанию Film Workshop. Успех не заставил себя долго ждать. Самые большие успехи компании на международной арене в этот период включают картины «Светлое будущее» (1986) Джона Ву; «Однажды в Китае» (1991) и «Семь мечей» (2005) Цуя Харка. Вышедший в 2002 году триллер «Двойная рокировка» удостоился нескольких призов, а в 2006 году обзавелся ремейком, которым стала картина Мартина Скорсезе «Отступники» (2006). Кроме того, Нансун Ши была вице-президентом Media Asia Group, одним из крупнейших азиатских киностудий. У нее тесные связи с Берлинале: в 2007 году она была членом международного жюри, и с тех пор является постоянным гостем на фестивале.

Награждение Нансун Ши пройдет 10 февраля в Martin-Gropius-Bau в 12.30.





Джеффри Раш является одним из самых замечательных характерных актеров мира. Он одинаково успешен в кино и в театре. Раш является одним из немногих, кто когда-либо получал все три самые престижные актерские награды: Эмми, Оскар и Тони, – а также множество других призов. Он снялся в восьми фильмах, представленных на Берлинском международном кинофестивале в разные годы. Раш дебютировал на сцене, когда ему было 20 лет. В последующие годы он освоил обширный репертуар классических театральных ролей. Он впервые снялся в кино в 1981 году. В 1996 он завоевал премию Американской киноакадемии за роль в фильме «Блеск». Он также получил «Золотой глобус» и номинации на «Оскар» за роли в двух костюмных драмах: «Влюбленный Шекспир» (режиссер Джон Мэдден) и «Перо маркиза де Сада» (режиссер Филип Кауфман). Обе картины участвовали в конкурсе Берлинале в 1999 и 2001 годах соответственно. В этом году в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля принимает участие фильм Стэнли Туччи «Final Portrait», одну из главных ролей в котором исполнил Джеффри Раш (вне конкурса).

Награждение Джеффри Раша пройдет 11 февраля в Berlinale Palast в 19.00.





Самир Фарид – один из самых видных кинокритиков и писателей арабского мира. Он закончил Институт драматических искусств в академии искусств в Каире. В 1965 году он начал свою карьеру как критик в египетской газете Al-Gomhoreya, где работал в течение 38 лет. За это время он успел стать соучредителем Национального фестиваля короткометражных и документальных фильмов (1970), Национального фестиваля игровых фильмов (1971), а также Египетской ассоциации кинокритиков (1972). С начала 1970-х, Фарид также является членом FIPRESCI, Международной федерации кинопрессы. В течение своей долгой карьеры он использовал свои обширные знания, служа в качестве члена жюри на многих всемирно известных кинофестивалях. В 2004 году он начал работать в ежедневном издании Al-Masry Al-Youm. Фарид является автором и переводчиком более 60 книг, посвященных как арабскому, так и мировому кинематографу. За достижения и вклад развитие кино он получил почетную медаль Каннского кинофестиваля Cannes Film Festival Gold Medal в 1997 и 2000 годах.

Награждение Самира Фарида пройдет 15 февраля в Berlinale Lunch Club в 12.30.



С 2004 года Камера Берлинале изготовлялась ювелиром Георгом Хорнеманном. Награда была видоизменена в 2008 году. Композиция, изображающая камеру, теперь состоит из 128 компонентов. Многие ее серебряные и титановые детали являются подвижными.