Берлинале 2017: Десять премьер кинофестиваля

9 февраля 2017 года в Берлине открывается 67-й Берлинский международный кинофестиваль / Berlin International Film Festival. Только в основной его программе в этом году 24 фильма, 18 из которых будут конкурировать в борьбе за призы. Из фестивальных программ «ПрофиСинема» выбрала десять фильмов, почти все – мировые премьеры, многие появятся в российском прокате или имеют такой шанс. Но сначала о российском присутствии на нынешнем Берлинале.



Россия в Берлине





В основной программе наша страна в этом году не представлена, в Год кино в России не было создано ничего, что подошло бы Берлинале. Но зато можно будет посмотреть на работу оператора Алексея Родионова – он снимал конкурсный фильм британки Салли Поттер «Вечеринка». Режиссер считает картину трагедией, завернутой в обертку комедии, это нечто, что «начинается как праздник, но заканчивается кровью на полу». По сюжету в лондонский особняк супружеской пары приходят гости, чтобы поздравить хозяйку с вехой в ее карьере политика. В ролях Кристин Скотт Томас, Тимоти Сполл, Киллиан Мерфи, Патришия Кларксон, Бруно Ганц. В этом проекте Поттер воссоединилась со многими давними соратниками - с художником-постановщиком Карлосом Конти, монтажером Андерсом Рефном (помимо прочего - отцом Николаса Виндинга Рефна) и как раз с Алексеем Родионовым, который работал когда-то и над ее лучшим фильмом, «Орландо».





В «Панораме» заявлены российско-грузинские «Заложники», лента Резо Гигинеишвили посвящена истории захвата и попытки угона самолета в Советской Грузии в 1983 г. В результате захвата и последующего штурма погибло семь человек, почти все угонщики были очень быстро осуждены и расстреляны. Этой истории, в которой до сих пор много белых пятен, посвящены книга Дато Турашвили, спектакль тбилисского театра Свободы, а также документальная лента «Бандиты», снятая Зазой Русадзе.





В расписании спецпоказов «Панорамы» - «Реквием для миссис Джей» Бояна Вулетича о трудностях жизни в Сербии в кризисную эпоху, о скромной женщине, которая обыденно прибирается в доме, находит старый пистолет и намеревается убить себя. Фильм сделан в копродукции Сербии, Болгарии, Македонии и России, с российской стороны в производстве участвовала компания Александра Роднянского.





Среди спецсобытий Берлинале - «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова» производства Эстонии, Польши и Чехии, снятый российским документалистом Аскольдом Куровым («Ленинлэнд», «Зима, уходи!»). Фильм о режиссере Олеге Сенцове, которого осудили в России за терроризм, Куров начал готовить два года назад, он видит в судебном процессе параллели с романом Франца Кафки. Что и отразилось в названии. Учитывая интерес мирового сообщества к суду над Сенцовым и его дальнейшей судьбе, «Процесс» определенно будет иметь резонанс в Берлине.





В программе NATIVe, которая в этом году посвящена коренным народам Арктики, четыре российские ленты – «24 снега» Михаила Барынина о конезаводчике в Якутии, «Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне» Алексея Вахрушева о 72-летнем оленеводе Чукотки, Johogoi Aiyy Сергея Потапова о мальчике Саха, который впервые попадает на национальный праздник в честь божества, а также короткометражка 2003 года «Мальчик и озеро» Прокопия Ноговицына.





В секции «Поколение» покажут короткометражку «Молоко» Дарьи Власовой. Власова – автор «Масонов», получивших несколько лет назад приз фестиваля «Святая Анна» и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков «Кинотавра», а также звание лучшей российской комедии от жюри фестиваля короткометражной комедии «Кока». Ее новая работа – абсурдистская история о благополучной городской семье, проживающей в большой квартире на 14 этаже высотного дома. В их модной кухне однажды появляется корова, никого корова не беспокоит, и только дед (Игорь Ясулович) нервничает из-за появления этого существа.



Кроме того, важный российский проект появится на берлинском рынке копродукции. Речь о Jumpman Ивана И. Твердовского, который только что выиграл на CineMart в Роттердаме главный приз фонда Eurimage и 20 тыс. евро для финансирования этого фильма о молодом человеке с уникальными способностями. Теперь он будет представлять Россию на кинорынке в Берлине. Съемки фильма планируются на лето, а релиз намечен на 2018 г.



И, наконец, берлинская десятка от «Профисинема», в которой – новый долгожданный фильм Аки Каурисмяки, не менее долгожданный сиквел «На игле» Дэнни Бойла, немецкий классик Фолькер Шлёндорф, яркий испанец Алекс де ла Иглесиа и другие.





«Ужин», Орен Моверман (Competition)

Моверман, сценарист «Меня там нет» Тодда Хейнса 2009 года дебютировал в режиссуре «Посланником» с Беном Фостероми Вуди Харрельсоном. Фильм участвовал в конкурсе Берлинале и получил «Медведя» за сценарий, потом последовали различные номинации на «Оскар», «Золотой глобус», «Сатурн» и Премию Гильдии актеров. «Ужин» - его четвертый фильм, адаптация бестселлера голландца Хермана Коха: экс-учитель истории и его брат, кандидат в премьер-министры страны, а также их жены встречаются, чтобы обсудить своих детей – те совершили нечто ужасное, и это попало в камеры видеонаблюдения. Литературная критика увидела в романе рассказ о природе зла и лицемерии европейского общества. Книга уже была дважды экранизирована (в Голландии и в Италии), после чего за дело взялись в США. Сначала предполагалось, что проект станет режиссерским дебютом Кейт Бланшетт, но в итоге в режиссерское кресло сел Моверман. В ролях Ричард Гир, Лора Линни, Стив Куган и Ребекка Холл. В Россию фильм пока не куплен, но, по данным «Профисинема», переговоры ведутся.





«По ту сторону надежды», Аки Каурисмяки (Competition)

Фильм о том, как пересеклись пути сирийского беженца и пятидесятилетнего продавца галстуков из Хельсинки. Новая работа главного финского режиссера, безукоризненно смешивающего критику социальных язв и комедию, политически активного (дважды бойкотировал оскаровские церемонии и один раз кинофестиваль в Нью-Йорке - соответственно, в знак протеста против войны в Ираке, политики президента Джорджа Буша в целом и отказа иранцу Аббасу Киаростами в выдаче въездной американской визы), противника цифровой кинематографии, друга Джима Джармуша (тот когда-то даже позаимствовал у него финских актеров для «Ночи на Земле»). «По ту сторону надежды» - вторая после «Гавра» часть трилогии о портах. Продолжение режиссер планировал снимать в Испании и Германии, но признавался, что не нашел подходящего места и ограничился Хельсинки. В кадре появятся некоторые его постоянные актеры, в частности Кати Оутинен.





«Возвращение в Монток», Фолькер Шлёндорф (Competition)

Фолькер Шлёндорф, классик немецкого и мирового кино, обладатель разнообразных фестивальных наград - в том числе Каннской «Золотой пальмовой ветви» и «Оскара», сегодня систематически снимает кино, но далек от своей лучшей формы. И все равно каждого его фильма ждешь с надеждой. Тем более, что к «Возвращению в Монток» приложила руку экс-жена Шлендорфа, еще один превосходный режиссер прошлого Маргарете фон Тротта. Это адаптация романа классика мировой литературы Макса Фриша. Роман в свое время был достаточно скандальным: сюжет об известном писателе, который отправился в США и, несмотря на статус женатого мужчины, стал искать там девушку, которую когда-то любил, Фриш взял из собственной жизни. Его тогдашняя жена осталась недовольна и вступила с ним в публичные дебаты о грани между частной и общественной жизнью, дело дошло до развода. В главных ролях у Шлендорфа снимались Стеллан Скарсгард и Нина Хосс.





«Бар», Алекс де ла Иглесиа (Out of Competition)

Фильм от важнейшего испанского режиссера, равно отмеченного множеством наград и коммерческим успехом, даже некоторое время главы Академии кинематографических искусств и наук Испании. Начинал он когда-то как художник комиксов, и сцены, требующие яркости и динамичности, удаются ему особенно блистательно – памятны показы «Печальной баллады для трубы» на Венецианском кинофестивале, когда первые 15 минут фильма буквально впечатывали зрителя в кресло. Считается, что для Иглесиа традиционно стремление к абсурду и черному юмору и одновременно к форме триллера. «Бар», судя по анонсам, сочетает в себе все это. Завтракающие в кафе люди оказались в ловушке: выходивший из заведения клиент был убит выстрелом, остальные боятся выходить и стать жертвой снайпера. В экстремальной обстановке и в замкнутом помещении обостряются все их пороки и выявляются скрытые грехи.





«Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)», Дэнни Бойл (Out of Competition)

Сиквел «На игле», долгожданное продолжение знаменитой истории по роману Ирвина Уэлша, хита Каннского кинофестиваля 1996 года, десятого самого лучшего британского фильма всех времен по версии Британского института кино. События в сиквеле, вольной адаптации романа Уэлша «Порно», происходят через два десятка лет после истории, рассказанной в первом фильме. Рентон возвращается в Эдинбург и находит своих бывших товарищей в проблемах разной степени тяжести. Еще в 2009 году Бойл заявил, что хочет снимать сиквел. К середине десятых Уэлш одобрил сценарий, режиссер уладил все свои разногласия с Макгрегором, и вот поклонники ждут фильма, в котором собрались практически все главные герои «На игле». В Великобритании премьерные показы уже прошли, критика оценила фильм хорошо. В российский прокат сиквел выходит 8 марта (прокатчик – WDSSPR).





«Логан», Джеймс Мэнголд (Out of Competition)

Очередная серия франшизы «Люди Икс» , третий сольный фильм про Росомаху. Основан он на комиксах «Старик Логан» Марка Миллара и Стива Макнивена. Все очень грустно, мутантов становится все меньше, Чарльз Ксавьер страдает болезнью Альцгеймера, Логан страшно устал от жизни. Однажды на их пути встречается девочка с теми же удивительными особенностями организма, что и у Росомахи, и со своей тайной. На арене снова Хью Джекман, играющий Росомаху уже 17 лет. А также Патрик Стюарт в роли профессора Ксавьера – недавно актер сказал в одном из интервью, что, вероятно, это его последнее появление во франшизе, но «прелесть фантастики в том, что ты никогда не знаешь, действительно ли все кончено». Ну и юная Дафни Кин, дочь театрального режиссера, драматурга и актрисы Марии Фернандес. В российском прокате «Логан» появится со 2 марта (прокатчик – «Двадцатый Век Фокс СНГ»).





«Последний портрет», Стэнли Туччи (Out of Competition)

Режиссерский проект известного актера, номинанта и лауреата многих премий, в том числе «Оскара», «Золотого глобуса», «Эмми», а также ресторатора и автора кулинарных книг, активиста кампаний в защиту беженцев. Стэнли Туччи уже несколько раз пробовал себя в режиссуре, и критика относится к его попыткам сравнительно тепло. «Последний портрет» интересен актерским составом (Джеффри Раш и Арми Хаммер) и, конечно же, самой историей. Туччи снял фильм по собственному сценарию, адаптировав книгу Джеймса Лорда «Портрет Джакометти». Американский искусствовед и писатель, Лорд написал о своем общении с легендарным Альберто Джакометти, одним из самых значительных художников XX века, о том, как изучал мастера в то время, как тот писал его портрет.





«Акушерка», Мартен Прово (Out of Competition)

Мартен Прово, кино- и театральный актер, режиссер и сценарист, автор превосходных женских портретов, среди его актрис – Кармен Маура, Иоланда Моро, Эммануэль Дево. На сей раз Прово взялся за главную французскую кинодиву, в «Акушерке» сыграла Катрин Денев. Это история об акушерке, ведущей довольно размеренное существование, в жизнь которой однажды вторгается капризная родственница, любовница ее покойного отца. Эта женщина когда-то исчезла и не появлялась три десятка лет, но теперь позвонила, сообщив, что у нее есть важные новости. Variety назвала «Акушерку» одним из самых привлекательных и заметных новых артхаусных проектов, представленных на Rendez-Vous with French Cinema. В российский прокат фильм должен выйти в апреле нынешнего года (прокатчик – A-One Films).





«Затерянный город Z», Джеймс Грэй (Berlinale Special)

Постоянный участник конкурса Канн Джеймс Грэй на этот раз в Берлине, хоть и вне конкурса. «Затерянный город Z» - проект, который он, Paramount Pictures и компания Брэда Питта Plan B Entertainment готовили с 2009 года, в котором регулярно и мучительно менялись исполнители главной роли (предполагались даже сам Питт, а также Бенедикт Камбербэтч). В основе лежат реальные события, исчезновение в 1925 году британского путешественника Перси Фосетта, искавшего в бразильской сельве легендарный мертвый город со следами древней цивилизации. Фильм уже показали на Нью-Йоркском кинофестивале, он получил очень хорошую критику, его назвали «редким примером классической современной кинематографии». В Берлине состоится международная премьера «Затерянного города Z», в российский прокат он выйдет 20 апреля нынешнего года (прокатчик – «Парадиз»).





«Терминатор 2: Судный день» в 3D, Джеймс Кэмерон (Berlinale Classics)

Он сказал, что он вернется, и он не соврал: в Берлине состоится мировая премьера 3D-версии «Терминатор 2: Судный день» Джеймса Кэмерона. Сначала переиздание планировали на 2016-й, это совпало бы с 25-летним юбилеем фильма. Но в итоге 3D-возвращение перенесли на 2017-й, тоже в определенном смысле юбилейный: в 1997-ом появился на свет и вышел из-под контроля человека Скайнет. «Терминатор 2: Судный день» известен своими афоризмами, он установил новую планку для мастеров спецэффектов и стал культовым фильмом. Мы очень рады приветствовать здесь, в Берлине, премьеру 3D-версии этой классики», - заявил куратор ретроспективных программ фестиваля Райнер Ротер. «Терминатор 2: Судный день» станет вторым фильмом Кэмерона, классическую версию которого тот преобразовал в 3D. В 2012 году на мировые экраны вышла соответствующая версия «Титаника» и собрала во всем мире 343 млн. долларов.



67-й Берлинский кинофестиваль пройдет в немецкой столице с 9 по 19 февраля. Победителей назовет жюри под председательством режиссера Пола Верховена.