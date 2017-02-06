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Кинофестиваль в Роттердаме наградил «Сексуальную Дургу» и «Лунный свет»



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06.02.2017 11:03:00

5 февраля 2017 года завершился 46 международный кинофестиваль в Роттердаме / IFFR, проходивший с 25 января. В основном конкурсе участвовали восемь картин из разных стран. Резюмируя конкурсную программу этого года, члены жюри поделились своим мнением о представленных работах: «Это радость – наблюдать за тем, как фильмы в этом выпуске IFFR расширяют наши горизонты и показывают новое видение кино, и, что немаловажно, эти ленты и положенные в их основу истории находят отклик у аудитории».

Главного приза Hivos Tiger Award 2017 был удостоен фильм индийского режиссера Санала Кумара Сасидхарана «Сексуальная Дурга» / Sexy Durga. Жюри смотра отметило картину за «смелость и находчивость в подходе к созданию настроения и атмосферы постоянного напряжения, обеспечивающие новое понимание многоуровневой динамики половых и классовых вопросов, а также проблем власти».

призеры 46-го международного кинофестиваля в Роттердаме / IFFR

Специальный приз жюри достался режиссеру Найлсу Аталлу, снявшему картину «Рей» / Rey, которая представляет собой эксперимент с куклами, масками и stop-motion анимацией. «Творческая работа режиссера вылилась в это удивительное произведение искусства», - с восторгом резюмировало жюри.

Приз зрительских симпатий Warsteiner Audience Award получила лента Барри Дженкинса «Лунный свет» / Moonlight. Фильм получил премию «Золотой глобус» как «Лучший драматический фильм», также картина номинирована на «Оскар» в восьми категориях, в том числе «Лучший фильм».

Роуд-муви «Поп-Ай» / Pop Aye о человеке и его слоне выиграл приз VPRO Big Screen Award, гарантирующий, что картина попадет на экраны голландских кинотеатров до конца этого года. Награда была создана с целью содействия дистрибьюции качественных фильмов в Нидерландах. Премия также включает гарантию телевизионного показа (но это произойдет уже в следующем году).

Приза за лучший дебют была удостоена лента Софи Гойетт «Mes nuits feront echo», которая, по мнению жюри, «связывает воедино различные звуки и цвета, разнообразные ландшафты, страны, поколения, страсти».

Приз жюри NETPAC за лучший азиатский фильм в программе кинофестиваля достался китайской картине «Children Are Not Afraid of Death, Children Are Afraid of Ghosts» режиссера Чжан Жун-гуан.

Награды FIPRESCI удостоилась лента «Pela janela» Каролины Леон, представленная в программе Bright Future. Жюри отметило эту работу за то, как «она смешивает эмоциональную и политическую сферы, не скатываясь в чрезмерную демонстративность».

Российские картины в конкурсе представлены не были, но в рамках 34-го рынка копродукции CineMart главный приз фонда Евримаж / Eurimages Co-Production Development Award и 20 тысяч евро получил новый проект режиссера Ивана И. Твердовского «Jumpman».




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Фильм: «Лунный свет»  Фильм: «Подброс / Jumpman»  

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