Берлинале 2017: Гонка за медведями начинается!

Сегодня, 9 февраля 2017 года в столице Германии в Berlinale Palast открывается 67-й Берлинский международный кинофестиваль / Berlin International Film Festival. Из 24 фильмов, отобранных в основной конкурс, 18 поборются за призы – Золотого и Серебряных медведей. Для 22 лент показ на Берлинале станет мировой премьерой. Российских картин среди них нет (но несколько проектов с российским участием будут показаны в параллельных программах).



На церемонии, которая начнется уже через несколько часов, будут присутствовать Министр культуры Германии Моника Грюттерс, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и директор фестиваля Дитер Косслик. Ведущим вечера станет комедийная актриса Анке Энгельке.





Во время официальной части открытия на сцену выйдут члены международного жюри под председательством Пола Верховена: продюсер Дора Бушуша Фурати (Тунис), художник Олаф Элиассон (Исландия), актриса Мэгги Джилленхол (США), актриса Юлия Йенч (Германия), актер и режиссер Диего Луна (Мексика), и режиссер и сценарист Ван Цюаньань (Китай). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Берлинале .



После церемонии открытия состоится мировая премьера фильма «Джанго» Этьена Комара. Картину представят режиссер и съемочная группа, в том числе актеры Алекс Брендемюль, Сесиль де Франс, Реда Катеб, Бим Бам Мерстейн, Беата Пайа и Ян Хенрик Штальберг.



На красной ковровой дорожке ожидаются члены международного жюри и жюри конкурса дебютов: режиссер Хайро Бустаманте (Гватемала), французская актриса Клотильда Куро и режиссер и продюсер Махмуд Саббах (Саудовская Аравия). Также церемонию посетят члены жюри документального конкурса Даниела Мишель (Мексика), Лора Пойтрас (США) и Самир (Ирак / Швейцарии).





Среди других гостей, которые посетят церемонию открытия: Марио Адорф, Фатих Акин, Томас Арслан, Хартмут Бекер, Ирис Бербен, Сента Бергер, Анн Зора Берашед, Себастьян Бломберг, Аугуст Диль, Мария-Виктория Драгус, Андреас Дрезен, Катя Айхингер, Александр Фелинг, Вероника Феррес, Инка Фридрих, Лив Лиза Фрис, Мария Фуртвенглер, Мартина Гедек, Ян Оле Герштер, Моника Хансен-Сандер, Коринна Арфуш, Леандер Хауссманн, Ютта Хоффманн, Оливер Хиршбигель, Луис Хофманн, Хенри Хюбхен, Сандра Хюллер, Ханнес Янике, Кристиана Янковски, Одине Йоне, Сибель Кекилли, Фридерике Кемптер, Бургхарт Клаусснер, Херберт Кнауп, Ханно Коффлер, Юлиане Келер, Вольфганг Кольхазе, Томас Кречман, Дэвид Кросс, Фредерик Лау, Алина Левшин, Энрико Ло Версо, Ульрих Маттес, Антуан Моно, Армин Мюллер-Шталь, Вандже Муэс, Кристиана Пауль, Кристиан Петцольд, Джеймс Шамус, Клеменс Шик, Том Шиллинг, Дженни Шили, Себастьян Шиппер, Фолькер Шлендорф, Мария Шрадер, Жасмин Табатабаи, Айлин Тезель, Розали Томасс, Том Тыквер, Юстус фон Донаньи, Роза фон Праунхайм, Франциска Вайс, Вим Вендерс, Лавиния Уилсон, Ай Вэйвэй и многие другие. Свое присутствие также подтвердили ряд видных немецких политиков и послов.