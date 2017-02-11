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Берлинале 2017: Лучшие моменты церемонии открытия



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11.02.2017 09:29:00

9 февраля 2017 года в столице Германии в Berlinale Palast состоялась торжественная церемония открытия 67-й Берлинского международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival. Из 24 фильмов, отобранных в основной конкурс, 18 поборются за призы – Золотого и Серебряных медведей. Для 22 лент показ на Берлинале станет мировой премьерой.  Российских картин среди них нет (но несколько проектов с российским участием будут показаны в параллельных программах).

Победителей определит международное жюри под председательством Пола Верховена, в которое вошли продюсер Дора Бушуша Фурати (Тунис), художник Олаф Элиассон (Исландия), актриса Мэгги Джилленхол (США), актриса Юлия Йенч (Германия), актер и режиссер Диего Луна (Мексика), и режиссер и сценарист Ван Цюаньань (Китай). 

Фильмом открытия стала драма «Джанго» Этьена Комара. Картину представили режиссер и съемочная группа, в том числе актеры Алекс Брендемюль, Сесиль де Франс, Реда Катеб, Бим Бам Мерстейн, Беата Пайа и Ян Хенрик Штальберг.

Смотрите фоторепортаж с церемонии открытия смотра:

 
67-й Берлинский международный кинофестиваль

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль
 
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, показ фильма Джанго

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, показ фильма Джанго, директор Берлинале Дитер Косслик и режиссер Этьен Комар

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, актриса Сесиль Де Франс
 
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, показ фильма Джанго, режиссер Этьен Комар и актер Реда Катеб

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, режиссер Вим Вендерс
 
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, модель Тони Гаррн

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, актриса Сибель Кекилли
 
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, актриса Клотильда Куро

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, актер Том Шиллинг

  
67-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие, модель Хари Неф

  


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