Берлинале 2017: Лучшие моменты церемонии открытия

9 февраля 2017 года в столице Германии в Berlinale Palast состоялась торжественная церемония открытия 67-й Берлинского международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival. Из 24 фильмов, отобранных в основной конкурс, 18 поборются за призы – Золотого и Серебряных медведей. Для 22 лент показ на Берлинале станет мировой премьерой. Российских картин среди них нет (но несколько проектов с российским участием будут показаны в параллельных программах).

Победителей определит международное жюри под председательством Пола Верховена, в которое вошли продюсер Дора Бушуша Фурати (Тунис), художник Олаф Элиассон (Исландия), актриса Мэгги Джилленхол (США), актриса Юлия Йенч (Германия), актер и режиссер Диего Луна (Мексика), и режиссер и сценарист Ван Цюаньань (Китай).

Фильмом открытия стала драма «Джанго» Этьена Комара. Картину представили режиссер и съемочная группа, в том числе актеры Алекс Брендемюль, Сесиль де Франс, Реда Катеб, Бим Бам Мерстейн, Беата Пайа и Ян Хенрик Штальберг.

Смотрите фоторепортаж с церемонии открытия смотра:



