Джеффри Раш сделал селфи с камерой Берлинале

11 февраля в Berlinale Palast в рамках 67 Берлинского международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival состоялось вручение специального приза Berlinale Camera прославленному австралийскому актеру Джеффри Рашу. Он снялся в восьми фильмах, представленных на Берлинале в разные годы. В этом году он приехал представить фильм Стэнли Туччи «Последний портрет», где исполнил главную роль. Принимая награду из рук директора Берлинале Дитера Косслика, Джеффри Раш отказался от традиционных благодарственных речей, но устроил настоящий перформанс, который не оставил равнодушных никого из присутствующих на церемонии - он предложил всем гостям сделать групповое селфи, в качестве фотоаппарата используя камеру Берлинале. Такой оригинальный подход актера вызвал бурю аплодисментов.



Джеффри Раш является одним из самых замечательных характерных актеров мира. Он одинаково успешен в кино и в театре. Раш является одним из немногих, кто когда-либо получал все три самые престижные актерские награды: Эмми, Оскар и Тони, – а также множество других призов. Раш дебютировал на сцене, когда ему было 20 лет. В последующие годы он освоил обширный репертуар классических театральных ролей. Он впервые снялся в кино в 1981 году. В 1996 он завоевал премию Американской киноакадемии за роль в фильме «Блеск». Он также получил «Золотой глобус» и номинации на «Оскар» за роли в двух костюмных драмах: «Влюбленный Шекспир» (режиссер Джон Мэдден) и «Перо маркиза де Сада» (режиссер Филип Кауфман). Обе картины участвовали в конкурсе Берлинале в 1999 и 2001 годах соответственно.



Награда Berlinale Camera вручается персонам или учреждениям, внесшим в нынешний облик киносмотра особый вклад, начиная с 1986 года. С 2004 года статуэтка изготовлялась ювелиром Георгом Хорнеманном. Награда была видоизменена в 2008 году. Композиция, изображающая камеру, теперь состоит из 128 компонентов. Многие ее серебряные и титановые детали являются подвижными.