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Питомцы Берлинале



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17.02.2017 11:30:00

15 февраля 2017 года завершил свою работу 14-й Берлинский рынок копродукции / Berlinale Co-Production Market, проходивший в Zoo Palast в рамках Европейского кинорынка / European Film Market (EFM). В его программе были представлены 36 новых проектов из 29 стран, создатели которых ищут копродюсеров. В очередной раз подтвердилась любопытная тенденция – организаторы Берлинале обращают особое внимание на кинематографистов, которые уже представляли свои фильмы на киносмотре, и по возможности приглашают их новые работы как на сам фестиваль, так и на кинорынок.

Среди режиссеров проектов, отобранных в этом году для участия в Берлинском рынке копродукции – сразу четыре кинематографиста, чьи фильмы принимали участие в основном конкурсе Берлинале в прошлые годы: Лоу Е, Селина Мурга, Анна Зора Берашед и Лаура Биспури. Как минимум для двоих из них питчинг оказался весьма полезным.

Награда Eurimages Co-Production Development Award, направленная на поддержку европейских кинолент высокого качества на ранних стадиях производства, сопровождается денежной премией в размере 20,000 евро. В этот раз приз достался проекту «Жена пилота»/«The Wife of the Pilot» из программы Rotterdam Berlinale Express. Сопродюсером ленты с немецкой стороны выступает компания Razor Film Produktion. Режиссерское кресло займет Анна Зора Берашед, чья предыдущая картина «24 недели» была отобрана в основной конкурс Берлинале в прошлом году. 

Итальянский режиссер Лаура Биспури, чья дебютная работа в полном метре «Клятвенная девственница» / «Vergine giurata» участвовала в конкурсной программе Берлинале два года назад, представила на Берлинском рынке копродукции свой новый фильм «Моя дочь»/«Daughter of Mine». После участия проекта в питчинге компания The Match Factory присоединилась к проекту как сопродюсер и международный сейлз-агент. Это история 9-летней девочки, разрывающейся между родной и приемной матерями. «Сама же героиня не в силах понять, кого же она любит сильнее», - отмечает Грегорио Паонесса, глава компании Vivo Film. На роли матерей создатели ленты планируют пригласить двух известных итальянских актрис, чьи имена пока держатся в секрете.
Компания Vivo Film, которая также продюсировала картину «Заклятая девственница», финансирует ленту «Моя дочь» совместно с Rai Cinema. Проект также получил поддержку Министерства культуры Италии и Sardinia Film Commission. С немецкой стороны в производстве картины будет участвовать The Match Factory, со швейцарской – Bord Cadre Films. Кроме того, на Берлинском рынке копродукции начались переговоры с французским партнером, которые сейчас находятся в финальной стадии.

Скорее всего, мы увидим новые работы Анны Зора Берашед и Лауры Биспури в одной из программ Берлинского киносмотра в 2018 году. Примеры подобного рода есть и в этом году. Ранее Резо Гигинеишвили представлял свой фильм «Заложники» на Берлинском рынке копродукции, о чем он рассказал в интервью для ПрофиСинема. После завершения производства лента была отобрана в программу «Панорама» Берлинале 2017. Премьера фильма состоялась 15 февраля.
Так что не будет преувеличением сказать, что и у нового проекта Ивана И. Твердовского Jumpman, который наряду с картиной Анны Зора Берашед был представлен в программе Rotterdam Berlinale Express Берлинского рынка копродукции, есть шансы вернуться на Берлинале в качестве участника конкурсной программы или одной из параллельных секций, если лента будет готова к нужному сроку.



Автор: Фаина Фардо




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Фильм: «Заложники»  Фильм: «Подброс / Jumpman»  

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