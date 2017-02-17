Дневники Берлинале 2017: Проблемы пола и подпола

Подходит к концу Берлинский международный фестиваль. Завтра, 18 февраля 2017 года будут объявлены победители, и Золотые медведи разъедутся по миру. Берлин остается верен себе, фильмы конкурсных и внеконкурсных программ поднимают самые острые проблемы современного общества. Например, кино на актуальную тему, о правах человека «третьего пола», об отношении к нему «нормальных» людей.

Выжившая: «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио

Марина и ее возрастной партнер Орландо любят друг друга, ради этой девушки Орландо оставил семью и планирует провести с любимой остаток жизни. В общем-то, так оно и выходит: после похода в ресторан мужчине становится плохо. Марина доставляет его в больницу, где он умирает. А вот дальше у нее начинаются проблемы с семьей покойного и с полицией. Марина – трансгендер, когда-то ее звали Даниэль (в этой роли – Даниэла Вега, реальная трансгендерная женщина), собственно, по документам она все еще Даниэль. Это лишает ее всех прав, включая право оплакивать любимого человека, даже превращает в подозреваемую в убийстве. Врачи и полиция унизительно осматривают ее, экс-жена Орландо отнимает машину и квартиру, а его сын сначала забирает собаку, а затем вместе с друзьями доходит и до физической агрессии. Через все это Марине придется пройти. И даже не ради того, чтобы узнать, что спрятано в шкафчике Орландо в бане, но для того, чтобы остаться собой. То есть женщиной.





Режиссер фильма – чилиец Себестьян Лелио. В 2013г. он показывал в берлинском конкурсе «Глорию», и актриса Паулина Гарсиа получила тогда «Медведя» за женскую роль. Для «Фантастической женщины» не исключен такой же, а может быть и еще более удачный расклад. У фильма значительный продюсерский состав (продюсер - Пабло Ларраин, сопродюсер - режиссер «Тони Эрдманна» Марен Аде), права на дистрибуцию в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии уже приобретены Sony Pictures Classics, и нет сомнения, что лента будет интересна фестивалям и артхаусному прокату. Это кино на актуальную тему, о правах человека «третьего пола» на все то, что есть у других людей, об отношении к нему. Берлин любит важные социальные темы. Эта - важная. Почитать многих футурологов и социологов, так проблемы гендерной идентификации человека и его трансформации, вообще развития самого понятия «пол» скоро будут чуть ли не самыми актуальными. А нынешний всплеск консерватизма в мире, причем, во всем, от политики до отношения к современному искусству и теории Дарвина, дает понять, что развитие это бескровным не будет. Упрекать ли фильм в спекуляции – это вопрос. Унижения, через которые проходит героиня, действительно написаны и сняты так, что способны доставить чувствительному зрителю почти физическую боль. Нет в кадре и той универсальности, что в свое время сделала событием «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша, которая была не историей любви двух девушек, а историей любви в широком смысле. Но все это не отменяет ни искреннего реализма «Фантастической женщины», ни самой впечатляющей актерской работы Даниэлы Вега.

Грязный завтрак: «Бар» Алекса де ла Иглесиа

Позднее утро, один мадридский бар. Тут работают Ампаро и ее помощник Сатур. Тут завтракают экс-коп, заезжий аргентинец, домохозяйка, диковатый бродяга Израэль. Бородатый рекламщик Начо чем-то занят в своем IPad, а элегантная красавица Елена заглянула зарядить мобильник. Вот кто-то заплатил за свой омлет, вышел на улицу и тут же упал, сраженный пулей неизвестного снайпера. Решивший помочь жертве смельчак вышел из бара на улицу и тоже был застрелен. Посетители в ужасе закрылись изнутри и перебирают версии (террористы, инопланетяне, секретный эксперимент правительства), Израэль жонглирует апокалиптическими библейскими цитатами. В какой-то момент в баре рождается чудесная теория: стреляет полиция, охотящаяся на преступника, который сейчас тут, внутри, среди них. И вот только что сравнительно сплоченные посетители и сотрудники заведения уже друг друга ненавидят. Череда совсем уж безумных событий приводит к тому, что одна группа заложников этой ситуации загнала другую в подпол, потом тем пришлось спускаться еще ниже, в канализацию. Наверху – стрельба, пожар, крики, люди в масках. Телевизионные новости молчат.





Это «Бар» Алекса де ла Иглесиа, испанского режиссера, сценариста и художника комиксов, протеже Педро Альмодовара. Его показали вне конкурса в рамках основной программы. Те, кто запомнил «Печальную балладу для трубы» этого режиссера, выстрелившую в 2010г. на Венецианском кинофестивале, помнят и бешеный ритм ее первых 15 минут. Новый фильм целиком выстроен в этом сумасшедшем темпе с ловкими прыжками из одного жанра в другой, от идеи к идее. Кажется, что перед нами темное повествование о всеобщей современной уязвимости перед опасностью терроризма, о том, как в кризисные моменты в человеке просыпается все самое гадкое, как страх перед терроризмом питает наши глубинные иррациональные страхи. Но вот в террористический триллер откуда-то из хорроров забредает распухающий на глазах полутруп с белыми глазами и загадочными инъекциями, и фильм превращается в B-movie на тему «кто тут выживет», абсурдное и гротескное. Пистолет загадочного полутрупа путешествует из одних рук в другие, мертвецы оживают, герои задорно бегают по мадридской канализации, полуголые, облитые маслом и помоями. Это, кстати, очень качественные, реалистичные помои, на экране такое нечасто встречается. Можно предъявлять автору претензии касаемо чрезмерного увлечения всей это беготней в ущерб характерам персонажей или стройности основной мысли. Но сама беготня сделана захватывающе и смотрится на одном дыхании, а финал все же возвращает зрителя к теме наших страхов и возможности выйти из них совсем другим человеком.

67-й Берлинский кинофестиваль завершится 19 февраля, церемония закрытия состоится днем раньше. О своем решении объявит международное жюри под руководством Пола Верховена. А пока в Берлине уже подводят некоторые организационные итоги. К примеру, уже к середине фестиваля было продано более 250 тыс. билетов. Также организаторы отмечают успех Европейского кинорынка (EFM), который в этом году привлек больше внимания, чем в прошлом. «Ответ профессионалов на новые инициативы и специальные события EFM это чрезвычайно позитивный факт, - отмечает директор фестиваля Дитер Косслик. - И мы очень рады, что в этом году, как и в прошлом, Берлинале привлекает в кинотеатры так много зрителей. Страсть к кино, которую демонстрирует любознательная публика, одиннадцать дней проводящая в кинозалах в этом кинематографическом путешествии, действительно впечатляет».