Берлинале 2017: Критики сделали свой выбор

Приближается к финалу 67-й Берлинский международный кинофестиваль (9-19 февраля 2017). Но уже известны первые результаты. Накануне закрытия конкурса опубликован традиционный неофициальный рейтинг прессы по версии журнала «Screen». Ведущие журналисты из разных международных изданий оказались единодушны в определении явного лидера фестиваля - «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки, получившего пять наивысших оценок из семи (рейтинг 3,7). Картина живого классика, финского режиссера, заявившего на Берлинале о том, что он намерен прекратить снимать фильмы, была самой ожидаемой в нынешнем конкурсе и не разочаровала кинокритиков. Эта «почти реалистичная история» поднимает одну из острейших проблем в современном обществе и, по словам режиссера, пытается изменить традиционные взгляды европейцев на беженцев.





Следом за ним, правда с довольно большим отставанием, идут две картины. У обеих рейтинг 3,0. «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио о трансгендерном человеке и отношении к нему окружающих. Позиция этого фильма и яркая работа актрисы Даниэлы Вега вполне могут понравиться председателю жюри Полу Верховену, любящему смелость в кино.

И «Ночью у моря одна» режиссера Хона Сан Су о нелегкой жизни писательницы и по совместительству учительницы средней школы в Корее.





Аутсайдерами рейтинга тоже стали два фильма.

«Ужин» Орена Мовермана, режиссера подающего надежды, но на этот раз не впечатлившего критику, о тяжелом моральном выборе, с Ричардом Гиром в главной роли (рейтинг 1,3).

И худшим фильмом Берлинале профессиональные зрители посчитали «Joaquim» португальского режиссера бразильского происхождения Марсело Гомеса, в недавнем прошлом артиста балета и хореографа. Эта частично вымышленная, частично историческая история о жизни национального героя Бразилии Хоакима Хосе да Сильва Ксавьера получила рейтинг 1,2.





Остальные конкурсные фильмы журналисты из пяти стран – Великобритания, Германия, Россия (Антон Долин), США, Франция – оценили средне, в диапазоне 1.7 … 2.8, при максимальных 4-х баллах.

По отношению к некоторым картинам жюри было достаточно единодушно. Но есть ряд фильмов, вызвавших весьма противоречивые мысли у критиков, и их оценки разнятся в диапазоне от 1 до 4, как, например, у венгерского «О теле и душе» Ильдико Эньеди или у польского «Следа зверя» классика польского кино Агнешки Холланд.