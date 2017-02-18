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Первые призы Берлинале 2017: О теле, душе и политике



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18.02.2017 16:10:00

Через несколько часов в Berlinale Palast состоится торжественная церемония награждения лауреатов 67-го Берлинского международного кинофестиваля  / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2016 года). Тем временем, днем 18 февраля 2017 прошла пресс-конференция, на которой независимые жюри объявили о результатах собственного выбора. Директор смотра Дитер Косслик, чье выступление предваряло вручение первых наград смотра, хоть и искрометно шутил, но в большей степени говорил о серьезных вещах, еще раз подтверждая мнение о политизированности Берлинале: «Мы, кинематографисты, не можем игнорировать то, что происходит в мире. Это неправильная позиция. Наша обязанность – сделать что-то против творящейся несправедливости. Нужно менять мир в лучшую сторону. Так пусть же наши картины станут нашим гражданским высказыванием, которое сделает этот мир чуть лучше. И это как раз то, что мы видим на Берлинале в этом году. В программе нынешнего смотра – очень много актуальных и злободневных работ. Мы держим руку на пульсе времени».

директор Берлинале Дитер Косслик на вручении призов неофициальных жюри смотра

Фаворитом независимых жюри является фильм «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди, хотя он и не лидирует в рейтинге критиков по версии журнала Screen. Они отдали ему три приза (больше, чем у любого другого фильма из основных программ Берлинале 2017). Такая же ситуация была и в прошлом году, когда три неофициальных приза получила документальная лента Джанфранко Рози «Море в огне», которая впоследствии получила Золотого медведя (с той разницей, что лента Рози была еще и фаворитом критиков).

режиссер фильма О теле и душе Ильдико Эньеди на вручении призов неофициальных жюри смотра (картина получила три награды)

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Как гласит регламент Берлинского кинофестиваля, жюри считается независимым, когда его члены не выбираются руководством Берлинале. В рамках смотра традиционно вручают свои награды несколько независимых жюри. Они руководствуются различными критериями, такими как качество фильмов, их тематику, степень новизны, вклад в развитие киноязыка и многие другие параметры, определяя новые тренды в киноискусстве и развитии кинематографа.

Список призеров независимых жюри Берлинале 2017:

ПРИЗЫ ЭКУМЕНИЧЕСКОГО ЖЮРИ

Лучший фильм конкурсной программы
О теле и душе/Testről és lélekről, режиссер Ильдико Эньеди

Специальное упоминание
Фантастическая женщина/Una mujer fantástica, режиссер Себастьян Лелио 

Лучший фильм программы Панорама
Tahqiq fel djenna/Investigating Paradise, режиссер Мерзак Аллуаш

Специальное упоминание
Я вам не негр/I Am Not Your Negro, режиссер Рауль Пек

Лучший фильм программы Форум
Maman Colonelle/Mama Colonel, режиссер Диеудо Хамади


Специальное упоминание
El mar la mar, режиссеры Джошуа Боннетта и Дж.П. Снидески

ПРИЗЫ ЖЮРИ ФИПРЕССИ

Лучший фильм конкурсной программы
О теле и душе/Testről és lélekről, режиссер Ильдико Эньеди

Лучший фильм программы Панорама
Pendular, режиссер Хулия Мурат

Лучший фильм программы Форум
Shu'our akbar min el hob/A Feeling Greater Than Love, режиссер Мэри Джирманус Саба 

GUILD FILM PRIZE
Вечеринка/The Party, режиссер Салли Поттер

CICAE ART CINEMA AWARD

Лучший фильм программы Панорама
Кентавр/Centaur, режиссер Актан Арым Кубат

Лучший фильм программы Форум
Newton, режиссер Амит В Масуркар

LABEL EUROPA CINEMAS
Insyriated, режиссер Филипп Ван Лиюв

TEDDY AWARD

Лучший игровой фильм
Фантастическая женщина/Una mujer fantástica, режиссер Себастьян Лелио 

Лучший документальный фильм
Ri Chang Dui Hua/Small talk, режиссер Хуи-Чен Хуан

Лучший короткометражный фильм
Min Homosyster/My Gay Sister, режиссер Лиа Хиетала

Специальный приз жюри
Karera ga Honki de Amu Toki Wa/Close-Knit, режиссер Огигами

CALIGARI FILM PRIZE
El mar la mar, режиссеры Джошуа Боннетта и Дж.П. Снидески

AMNESTY INTERNATIONAL FILM PRIZE
La libertad del diablo/Devil's Freedom, режиссер Эверальдо Гонсалес

ПРИЗ ЖЮРИ ГАЗЕТЫ BERLINER MORGENPOST (Лучший фильм конкурсной программы)
О теле и душе/Testről és lélekről, режиссер Ильдико Эньеди

ПРИЗ ЖЮРИ ГАЗЕТЫ TAGESSPIEGEL (Лучший фильм программы Форум)
Maman Colonelle/Mama Colonel, режиссер Диеудо Хамади 



Автор: Фаина Фардо




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Фильм: «Вечеринка»  

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