Первые призы Берлинале 2017: О теле, душе и политике

Через несколько часов в Berlinale Palast состоится торжественная церемония награждения лауреатов 67-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2016 года). Тем временем, днем 18 февраля 2017 прошла пресс-конференция, на которой независимые жюри объявили о результатах собственного выбора. Директор смотра Дитер Косслик, чье выступление предваряло вручение первых наград смотра, хоть и искрометно шутил, но в большей степени говорил о серьезных вещах, еще раз подтверждая мнение о политизированности Берлинале: «Мы, кинематографисты, не можем игнорировать то, что происходит в мире. Это неправильная позиция. Наша обязанность – сделать что-то против творящейся несправедливости. Нужно менять мир в лучшую сторону. Так пусть же наши картины станут нашим гражданским высказыванием, которое сделает этот мир чуть лучше. И это как раз то, что мы видим на Берлинале в этом году. В программе нынешнего смотра – очень много актуальных и злободневных работ. Мы держим руку на пульсе времени».





Фаворитом независимых жюри является фильм «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди, хотя он и не лидирует в рейтинге критиков по версии журнала Screen. Они отдали ему три приза (больше, чем у любого другого фильма из основных программ Берлинале 2017). Такая же ситуация была и в прошлом году, когда три неофициальных приза получила документальная лента Джанфранко Рози «Море в огне», которая впоследствии получила Золотого медведя (с той разницей, что лента Рози была еще и фаворитом критиков).





* * *

Как гласит регламент Берлинского кинофестиваля, жюри считается независимым, когда его члены не выбираются руководством Берлинале. В рамках смотра традиционно вручают свои награды несколько независимых жюри. Они руководствуются различными критериями, такими как качество фильмов, их тематику, степень новизны, вклад в развитие киноязыка и многие другие параметры, определяя новые тренды в киноискусстве и развитии кинематографа.



Список призеров независимых жюри Берлинале 2017:



ПРИЗЫ ЭКУМЕНИЧЕСКОГО ЖЮРИ



Лучший фильм конкурсной программы

О теле и душе/Testről és lélekről, режиссер Ильдико Эньеди



Специальное упоминание

Фантастическая женщина/Una mujer fantástica, режиссер Себастьян Лелио



Лучший фильм программы Панорама

Tahqiq fel djenna/Investigating Paradise, режиссер Мерзак Аллуаш



Специальное упоминание

Я вам не негр/I Am Not Your Negro, режиссер Рауль Пек



Лучший фильм программы Форум

Maman Colonelle/Mama Colonel, режиссер Диеудо Хамади



Специальное упоминание

El mar la mar, режиссеры Джошуа Боннетта и Дж.П. Снидески



ПРИЗЫ ЖЮРИ ФИПРЕССИ



Лучший фильм конкурсной программы

О теле и душе/Testről és lélekről, режиссер Ильдико Эньеди



Лучший фильм программы Панорама

Pendular, режиссер Хулия Мурат



Лучший фильм программы Форум

Shu'our akbar min el hob/A Feeling Greater Than Love, режиссер Мэри Джирманус Саба



GUILD FILM PRIZE

Вечеринка/The Party, режиссер Салли Поттер



CICAE ART CINEMA AWARD



Лучший фильм программы Панорама

Кентавр/Centaur, режиссер Актан Арым Кубат



Лучший фильм программы Форум

Newton, режиссер Амит В Масуркар



LABEL EUROPA CINEMAS

Insyriated, режиссер Филипп Ван Лиюв



TEDDY AWARD



Лучший игровой фильм

Фантастическая женщина/Una mujer fantástica, режиссер Себастьян Лелио



Лучший документальный фильм

Ri Chang Dui Hua/Small talk, режиссер Хуи-Чен Хуан



Лучший короткометражный фильм

Min Homosyster/My Gay Sister, режиссер Лиа Хиетала



Специальный приз жюри

Karera ga Honki de Amu Toki Wa/Close-Knit, режиссер Огигами



CALIGARI FILM PRIZE

El mar la mar, режиссеры Джошуа Боннетта и Дж.П. Снидески



AMNESTY INTERNATIONAL FILM PRIZE

La libertad del diablo/Devil's Freedom, режиссер Эверальдо Гонсалес



ПРИЗ ЖЮРИ ГАЗЕТЫ BERLINER MORGENPOST (Лучший фильм конкурсной программы)

О теле и душе/Testről és lélekről, режиссер Ильдико Эньеди



ПРИЗ ЖЮРИ ГАЗЕТЫ TAGESSPIEGEL (Лучший фильм программы Форум)

Maman Colonelle/Mama Colonel, режиссер Диеудо Хамади