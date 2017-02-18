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Берлинале 2017: Призы секций Generation и Panorama



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18.02.2017 12:20:00

17 февраля 2017 года, за день до официальной церемонии закрытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля, на которой назовут лауреатов основного конкурса, стали известны победители программы Generation. Это одна из конкурсных секций Берлинале, посвященная фильмам о детях и для детей. Она разделена на две части по возрастному принципу: Generation 14plus (подростки) и Generation Kplus (дети).

Российские картины неоднократно участвовали в этой программе. В прошлом году в секцию Generation 14plus был отобран фильм Михаила Местецкого «Тряпичный союз», годом ранее – картина «14+» Андрея Зайцева. В 2014 году мультфильм Леонида Шмелькова «Мой личный лось» получил спецприз Generation Kplus. В этом году в Generation 14plus участвовала короткометражка «Молоко» Дарьи Власовой.

GENERATION 14PLUS:

Лучший фильм
Butterfly Kisses, режиссер Rafael Kapelinski, 2017, Великобритания

Специальное упоминание
Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau (Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves), режиссеры Mathieu Denis, Simon Lavoie, 2016, Канада

Лучший короткометражный фильм
Wolfe, режиссер Claire Randall, 2016, Австралия

Специальное упоминание (короткий метр)
SNIP, режиссер Terril Calder, 2016, Канада

Гра-при Лучшему фильму (и денежная награда в размере € 7,500): 
Shkola nomer 3 (School Number 3), режиссеры Yelizaveta Smith, Georg Genoux, 2016, Украина / Германия

Специальное упоминание 
Ben Niao (The Foolish Bird), режиссеры Huang Ji, Ryuji Otsuka, 2017, Китай

Специальный приз лучшему короткометражному (и денежный приз в размере € 2,500):
The Jungle Knows You Better Than You Do, режиссер Juanita Onzaga , 2016, Бельгия / Колумбия

Специальное упоминание
U Plavetnilo (Into the Blue), режиссер Antoneta Alamat Kusijanović, 2017, Хорватия / Словения / Швециz

GENERATION KPLUS

Лучший фильм
Piata loď (Little Harbour), режиссер Iveta Grófová, 2017, Словакия / Чехия 

Специальное упоминание 
Amelie rennt (Mountain Miracle – An Unexpected Friendship), режиссер Tobias Wiemann, 2017, Германия / Италия

Лучший короткометражный фильм
Promise, режиссер Xie Tian, 2016, США

Специальное упоминание (короткий метр)
Hedgehog's Home, режиссер Eva Cvijanovic, 2016, Канада / Хорватия 

Гран-при за Лучший фильм (и денежная награда в размере € 7,500) поделили две картины: 

Becoming Who I Was, режиссеры Chang-Yong Moon, Jin Jeon, 2017, Южная Корея
и
Estiu 1993 (Summer 1993), режиссер Carla Simón, 2017, Испания

Специальный приз лучшему короткометражному (и денежный приз в размере € 2,500):
Aaba (Grandfather), режиссер Amar Kaushik, 2016, Индия

Специальное упоминание
Sabaku, режиссер Marlies van der Wel, 2016, Нидерланды

Также были объявлены призеры секции Panorama - они определяются по итогам зрительского голосования.

PANORAMA

Лучший игровой фильм 
«Insyriated»Б режиссер Филипп Ван Лиюв, 2017, Бельгия / Франция / Ливан

Лучший игровой фильм – 2 место
«Karera ga Honki de Amu toki wa»/Close-Knit, режиссер Наоко Огигами, 2017, Япония

Лучший игровой фильм – 3 место
«1945», режиссер Ференц Торок, 2017, Венгрия

Лучший документальный фильм
«Я вам не негр»/I Am Not Your Negro, режиссер Рауль Пек, 2016, Франция / США / Бельгия / Швейцария

Лучший документальный фильм – 2 место
«Chavela», режиссеры Катрин Гунд, Дареша Куи, 2017, США

Лучший документальный фильм – 3 место
«Istiyad Ashbah»/Ghost Hunting, режиссер Раед Андони, 2017, Франция / Палестина / Швейцария / Катар




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