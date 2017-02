Лауреаты основного конкурса Берлинале 2017: Тело и душа по ту сторону надежды

18 февраля 2017 года в Berlinale Palast состоялась церемония закрытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2017 года), на которой жюри конкурсной программы под председательством Пола Верховена огласило лауреатов основного конкурса. Золотой медведь достался венгерской ленте «О теле и душе», получившей накануне три приза от неофициальных жюри, среди которых награды ФИПРЕССИ и Экуменического жюри.





«Мы хотели сделать такой простой фильм, как стакан воды, - сказала режиссер Ильдико Эньеди, получая награду. - И все-таки меня не покидает мысль, что я выразила гораздо меньше, чем хотела бы. Кино – это тонкая материя. Я стремилась показать, какое сокровище таится в нас самих. Настоящая близость между двумя людьми – это что-то сродни магии. Герои фильма начинают видеть одинаковые сны, и не могут понять, что происходит, и как такое возможно. Суть в том, что они должны реагировать. Если хочешь жить полной жизнью, будь смелым и готовым пойти на риск. И это относится не только к персонажам ленты, но и ко мне самой. Некоторые вещи давались тяжело, болезненно. Но я понимала, что, преодолевая свои слабости и ограничения, я становлюсь сильнее и расту. И теперь я вижу, что делала это не напрасно».

Серебряного медведя за лучшую режиссуру удостоился Аки Каурисмяки, снявший картину «По ту сторону надежды». Судя по всему, мэтр остался разочарован – он так и не вышел на сцену, и вручить ему награду спустились в зал Дитер Косслик и Анке Энгельке. Единственная фраза, которую произнес Каурисмяки: «Большое спасибо».





Большой приз жюри вручили французскому режиссеру сенегальского происхождения Алену Гомису за фильм «Фелисите».

Новая работа Агнешки Холланд «След зверя» была отмечена призом имени Альфреда Бауэра, который традиционно вручается фильму, открывающему новые перспективы. Режиссер поделилась, какой опыт получила, работая над картиной: «Для меня очень важно – не стоять на месте. Если нет развития и движения вперед, то неизбежно наступает деградация. Мне хотелось, чтобы мой фильм вызывал дискуссии, споры, противоречивые отзывы. Я вложила в его создание всю страсть. Получить приз за открытие «новых перспектив» в моем возрасте – очень почетно. Значит, я еще способна мыслить свежо. Проблема современного европейского кинематографа в том, что режиссеры снимают мало авангардных работ. Они словно ощущают над своей головой стеклянный потолок, и боятся разбить его. Но именно это и нужно делать! Каждый раз, приступая к созданию нового фильма, я убеждаюсь, что необходимо выходить из зоны комфорта, только тогда ты сможешь создать что-то новое и интересное».





Серебряный медведь за выдающийся художественный вклад получила Дана Бунеску – монтажер фильма «Ана, моя любовь». Она рассказала о своем методе: «Особенность работы монтажера заключается в том, что ты заступаешь на пост после того, как фильм снят, и переделать что-то уже невозможно. Приходится иметь дело с тем материалом, который есть, следуя его логике и внутреннему ритму. Было очень сложно – новые вызовы появлялись каждый день. Необходимо было выстроить фильм таким образом, чтобы темп каждой отдельной сцены соответствовал темпу картины в целом, и добиться этого – задача не из простых. Кроме того, повествование во многом зависит от точки зрения главного героя, следовательно, его личность должна быть раскрыта с максимальной полной. Приходилось слушать свою интуицию, чтобы понять, какие сцены работают на сюжет, а какие его тормозят. Мы вырезали сцену встречи со священником в университете. Было очень жаль это делать, ведь с точки зрения актерской игры она хороша. Иногда приходится расставаться с хорошим материалом, чтобы сделать фильм сильнее».





Приз за лучшую женскую роль получила Ким Мин Хи («Ночью на пляже одна»), а лучшим актером стал Георг Фридрих, которого жюри отметило за роль в картине «Белые ночи» (также он исполнил роль второго плана в конкурсной ленте «Дикая мышь»). Примечательно, что Фридрих стал первым австрийским актером, получившим Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале.





Директор Берлинале Дитер Косслик отметил высокий уровень конкурсной программы этого года, подчеркнув, что отобранные в нее фильмы – очень разные, благодаря чему зрители «узнали много нового о происходящем в разных частях света». Косслик поблагодарил всех, кто «помогает спасти мир с помощью поэзии».

Анке Энгельке назвала даты проведения следующего - 68-го Берлинского международного кинофестиваля - с 15 по 25 февраля 2018 года.

ПРИЗЫ 67-го БЕРЛИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ:



ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ / GOLDEN BEAR FOR BEST FILM

«О теле и душе»/Testről és lélekről, режиссер Ильдико Эньеди



СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ – БОЛЬШОЙ ПРИЗ ЖЮРИ / SILVER BEAR GRAND JURY PRIZE

«Фелисите»/Félicité, режиссер Ален Гомис



СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ – Приз имени Альфреда Бауэра фильму, который открывает новые перспективы / SILVER BEAR ALFRED BAUER PRIZE

«След зверя»/Pokot, режиссер Агнешка Холланд



СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ ЗА ЛУЧШУЮ РЕЖИССЕРУ / SILVER BEAR FOR BEST DIRECTOR

Аки Каурисмяки – за фильм «По ту сторону надежды»/Toivon tuolla puolen



СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ ЛУЧШЕЙ АКТРИСЕ /SILVER BEAR FOR BEST ACTRESS

Ким Мин Хи – за фильм «Ночью на пляже одна»/Bamui haebyun-eoseo honja режиссера Хон Сан-су



СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ ЛУЧШЕМУ АКТЕРУ / SILVER BEAR FOR BEST ACTOR

Георг Фридрих – за фильм «Белые ночи»/Helle Nächte режиссера Томаса Арслана



СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ ЗА ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ / SILVER BEAR FOR BEST SCRIPT

Себастьян Лелио и Гонсало Маза – за фильм «Фантастическая женщина»/Una mujer fantástica режиссера Себастьяна Лелио



СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД / SILVER BEAR FOR OUTSTANDING ARTISTIC CONTRIBUTION (в области операторского мастерства, монтажа, музыки, дизайна костюмов или художнику-постановщику)

Дана Бунеску – за монтаж фильма «Ана, любовь моя» (режиссер Калин Питер Нецер)



ЛУЧШИЙ ДЕБЮТНЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ / GWFF BEST FIRST FEATURE AWARD (сопровождается денежной наградой € 50,000)

«Лето 1993», режиссер Карла Симон



ЛУЧШИЙ ДЕБЮТНЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ / GLASHÜTTE ORIGINAL DOCUMENTARY AWARD (сопровождается денежной наградой € 50,000)

«Istiyad Ashbah», режиссер Раед Андони



ПРИЗЫ ЛУЧШИМ КОРОТКОМЕТРАЖНЫМ ФИЛЬМАМ



ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ ЛУЧШЕМУ КОРОТКОМЕТРАЖНОМУ ФИЛЬМУ / GOLDEN BEAR FOR BEST SHORT FILM

«Cidade Pequena»/Small Town, режиссер Диого Коста Амаранте



СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ – ПРИЗ ЖЮРИ КОРОТКОМЕТРАЖНОМУ ФИЛЬМУ / SILVER BEAR JURY PRIZE (SHORT FILM)

«Ensueño en la Pradera»/Reverie in the Meadow, режиссер Эстебан Аррангоис Хульен



НОМИНАНТ ОТ БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ НА ПРИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ / BERLIN SHORT FILM NOMINEE FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS

«Os Humores Artificiais»/The Artificial Humors, режиссер Габриель Абрантес

ПРИЗ АУДИ ЛУЧШЕМУ КОРОТКОМЕТРАЖНОМУ ФИЛЬМУ / AUDI SHORT FILM AWARD (плюс € 20,000)

«Street of Death», режиссер Карам Хоссейн



ОСОБОЕ УПОМИНАНИЕ

«Centauro»/Centaur, режисер Николас Суарес