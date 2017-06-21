39 ММКФ: Кино, которое нельзя пропустить

22 июня 2017 года в российской столице открывается 39 Московский международный кинофестиваль, в расписании которого множество названий, программ, событий. Чтобы не «утонуть» в этом кинематографическом океане и случайно не пропустить интересные фильмы, портал «ПрофиСинема» внимательно изучил афишу 39 ММКФ и выбрал те картины из конкурсных и внеконкурсных программ, которые заслуживают особого внимания - их нужно посмотреть обязательно.



Российская «тройка» в конкурсе



В этом году в основном конкурсе Московского кинофестиваля участвуют российские картины. Три фильма, три громких имени – режиссеры Рустам Хамдамов, Владимир Котт и Вадим Перельман будут бороться за призы ММКФ.





Картина Рустама Хамдамова «Мешок без дна» снята по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». В фильме, действие которого происходит во время правления русского Императора Александра II, занято целое созвездие российских актеров – Светлана Немоляева, Сергей Колтаков, Елена Морозова, Андрей Кузичев, Кирилл Плетнев, Евгений Ткачук, Анна Михалкова, Алла Демидова.





В мелодраме Владимира Котта «Карп отмороженный» тоже великолепный актерский состав: Евгений Миронов, Наталья Суркова, Сергей Пускепалис. Александр Баширов. А в главных ролях Марина Неелова и Алиса Фрейндлих. Действие фильма происходит в современном провинциальном городке, где живет скромная пенсионерка Елена Михайловна. Однажды она получает в подарок огромного карпа, который полностью меняет ее жизнь.





Вадим Перельман, известный по фильму «Дом из песка и тумана» с Дженнифер Коннелли и Беном Кингсли, и телесериалами «Пепел» и «Измены», представит в конкурсе ММКФ драму «Купи меня», рассказывающую о молодых девушках, жаждущих успеха.



Канны в Москве





Традиционный интерес на ММКФ вызывают фильмы, приехавшие в Москву из Канн, с недавнего Каннского международного кинофестиваля. Ожидания киноманов не будут обмануты и в этот раз, на Московском фестивале покажут многое из каннской программы, включая фильм-обладатель Гран-при – «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо.



«24 кадра» - последняя картина классика иранского кинематографа Аббаса Киаростами, который ушел из жизни год назад. Фильм он закончить так и не успел, завершил его старший сын режиссера Ахмад. Киаростами соединил свои фотографии, которые делал на протяжении 40 лет, и картины нидерландского художника Питера Брейгеля-старшего.





Фильм Жака Дуайона «Роден» повествует о знаменитом скульпторе и его ученице Камилле Клодель. На ММКФ картина будет показана в программе «Мастера».



Картина Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар» рассказывает, соответственно, о молодости знаменитого французского режиссера, сыграл которого Луи Гаррель. У кинокритиков, посмотревших фильм в Каннах, мнения разделились – от полнейшего неприятия картины до бурного восторга. Тем интереснее будет посмотреть картину в Москве и составить свое впечатление.





Актриса Дайан Крюгер получила на Каннском фестивале приз за участие в фильме «На пределе». Эту драму режиссера Фатиха Акина на ММКФ можно будет посмотреть в программе «Мастера».



Фильм «Роковое искушение» в этом году закрывает Московский кинофестиваль. В Каннах за эту картину София Коппола получила приз как лучший режиссёр. Впрочем, если не удастся посмотреть фильм на закрытии ММКФ, расстраиваться не стоит – 27 июля «Роковое искушение» выходит в российский прокат.



Киноманское счастье в программе «Восемь с половиной фильмов»



Большим успехом на ММКФ обычно пользуется программа Петра Шепотинника «Восемь с половиной фильмов», куда известный киновед, отборщик Московского фестиваля тщательно подбирает изысканные «киносливки», фильмы, просмотр которых можно назвать самым настоящим киноманским счастьем. Нынешний год не исключение.





В прошлом году на ММКФ мы восторгались людоедской сказкой Бруно Дюмона «В тихом омуте», а в этом нам предстоит насладиться его гротесковым мюзиклом о юных годах Орлеанской Девы. Фильм называется «Детство Жанны д’Арк».



Из Франции 1425 года, где росла героическая Жанна, перемещаемся во Францию 1715 года. Именно в это время происходит действие фильма Альберта Серра «Смерть Людовика XIV». В роли умирающего Короля-Солнце – знаменитый Жан-Пьер Лео, один из любимых актеров Жан-Люка Годара.





Фильм филлипинского режиссера Лава Диаса «Женщина, которая ушла» получил в прошлом году «Золотого льва» на Международном кинофестивале в Венеции. Лав Диас известен своей любовью к большим форматам. По продолжительности его картины можно, в принципе, сравнить с мини-сериалами. Есть у него картина («Легенда принцессы-ящерицы»), которая идет девять часов. «Женщина, которая ушла» на этом фоне практически короткометражка – она идет около четырех часов. Героиня этой киноэпопеи – школьная учительница, которая провела 30 лет в исправительной колонии из-за предательства подруги и любовника.



Южнокорейский режиссер Ким-Ки-Дук в своей картине «Сеть» повествует о рыбаке, который по стечению несчастливых обстоятельств из своей родной Северной Кореи попадает в Южную. Можно себе представить, что ждет беднягу, когда его вернут обратно на родину.



Будни Северной Кореи





Более подробно о жизни в Северной Кореи можно будет узнать в программе «Открытие: Сегодня о Корее». Это единственный и уникальный шанс увидеть картины северокорейских режиссеров. Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов неоднократно привозил на фестиваль северокорейские фильмы. Но обычно это были всего лишь одиночные показы, а в этом году нас ждет программа сразу из трех картин – «Аттестат зрелости», «Город Кэсон, где были в поисках женшеня» и «История нашего дома». Никакой особой кинематографической ценности эти картины не представляют, но дают наглядное представление о жизни современной Северной Кореи. Смотреть их очень смешно и одновременно невероятно грустно, ибо сложно себе представить, чтобы подобное происходило в XXI веке. Тем не менее, это жестокая реальность. Горько, страшно, и есть о чем задуматься. Разумеется, в каждой картине все герои ведут себя только так, как требует Партия и Великий Вождь и Учитель.



Кино и живопись



Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо сделал фильм «Люмьеры!» - дань уважения и любви отцам-основателям кинематографа, братьям Огюсту и Луи Люмьерам. В картине – кадры из знаменитых лент, а также из фильмов, хранящихся в запасниках и неизвестных широкому зрителю. На экране оживает Франция начала двадцатого века. Фильм «Люмьеры» на ММКФ – в программе «Мастера».





В рамках специальных показов фестиваля будет продемонстрирован первый полностью рисованный маслом анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» (режиссеры Дорота Кобеля, Хью Велчман, производство – Великобритания – Польша). Над фильмом работали 115 художников, которые создали картины, выполненные в стиле Ван Гога.



Некоторые любят пострашнее





Впервые на Московском кинофестивале специальная программа посвящена фильмам ужасов и триллерам. Называется она «Ночи страха». В программу включены 11 ужастиков из разных стран. Героиня фильма немецкого режиссера Норберта Кайлья «Замена» страдает от необычного заболевания – у юной девушки стремительно стареет кожа. Есть один выход – заменять свою кожу чужой. Действие картины «Кукловод» (режиссер Жаклин Кастель, США) происходит в баре во время празднования Хэллоуина. Не обойдется и без маньяка-убийцы в маске. Героев фильма австралийского режиссера Джоша Тэннера «Неприкаянная душа» преследует призрак убитого товарища. В «Рассвете глухих» Роба Сэведжа (Великобритания) действуют зомби. А героиня картины «Сдается комната» (режиссеры Энок Карвальо и Матеуш Фариаш, Бразилия) потерялась во времени, и ее преследуют страшные видения. В общем, будет чем пощекотать себе нервы на ночных фестивальных киносеанах.





А открывается 39 Московский Международный кинофестиваль 22 июня историко-приключенческой индийской киноэпопеей «Бахубали. Завершение».