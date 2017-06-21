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39 ММКФ: Кино, которое нельзя пропустить



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21.06.2017 13:33:00

22 июня 2017 года в российской столице открывается 39 Московский международный кинофестиваль, в расписании которого множество названий, программ, событий. Чтобы не «утонуть» в этом кинематографическом океане и случайно не пропустить интересные фильмы, портал «ПрофиСинема» внимательно изучил афишу 39 ММКФ и выбрал те картины из конкурсных и внеконкурсных программ, которые заслуживают особого внимания - их нужно посмотреть обязательно. 

Российская «тройка» в конкурсе 

В этом году в основном конкурсе Московского кинофестиваля участвуют российские картины. Три фильма, три громких имени – режиссеры Рустам ХамдамовВладимир Котт и Вадим Перельман будут бороться за призы ММКФ.  

кадр из фильма Мешок без дна

Картина Рустама Хамдамова «Мешок без дна» снята по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». В фильме, действие которого происходит во время правления русского Императора Александра II, занято целое созвездие российских актеров – Светлана Немоляева, Сергей Колтаков, Елена Морозова, Андрей Кузичев, Кирилл Плетнев, Евгений Ткачук, Анна Михалкова, Алла Демидова. 

кадр из фильма Карп отмороженный

В мелодраме Владимира Котта «Карп отмороженный» тоже великолепный актерский состав: Евгений Миронов, Наталья Суркова, Сергей Пускепалис. Александр Баширов. А в главных ролях Марина Неелова и Алиса Фрейндлих. Действие фильма происходит в современном провинциальном городке, где живет скромная пенсионерка Елена Михайловна. Однажды она получает в подарок огромного карпа, который полностью меняет ее жизнь. 

кадр из фильма Купи меня

Вадим Перельман, известный по фильму «Дом из песка и тумана» с Дженнифер Коннелли и Беном Кингсли, и телесериалами «Пепел» и «Измены», представит в конкурсе ММКФ драму «Купи меня», рассказывающую о молодых девушках, жаждущих успеха. 

Канны в Москве 

кадр из фильма 120 ударов в минуту

Традиционный интерес на ММКФ вызывают фильмы, приехавшие в Москву из Канн, с недавнего Каннского международного кинофестиваля. Ожидания киноманов не будут обмануты и в этот раз, на Московском фестивале покажут многое из каннской программы, включая фильм-обладатель Гран-при – «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо. 

«24 кадра» - последняя картина классика иранского кинематографа Аббаса Киаростами, который ушел из жизни год назад. Фильм он закончить так и не успел, завершил его старший сын режиссера Ахмад. Киаростами соединил свои фотографии, которые делал на протяжении 40 лет, и картины нидерландского художника Питера Брейгеля-старшего. 

кадр из фильма Роден

Фильм Жака Дуайона «Роден» повествует о знаменитом скульпторе и его ученице Камилле Клодель. На ММКФ картина будет показана в программе «Мастера». 

Картина Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар» рассказывает, соответственно, о молодости знаменитого французского режиссера, сыграл которого Луи Гаррель. У кинокритиков, посмотревших фильм в Каннах, мнения разделились – от полнейшего неприятия картины до бурного восторга. Тем интереснее будет посмотреть картину в Москве и составить свое впечатление. 

кадр из фильма На пределе

Актриса Дайан Крюгер получила на Каннском фестивале приз за участие в фильме «На пределе». Эту драму режиссера Фатиха Акина на ММКФ можно будет посмотреть в программе «Мастера». 

Фильм «Роковое искушение» в этом году закрывает Московский кинофестиваль. В Каннах за эту картину София Коппола получила приз как лучший режиссёр. Впрочем, если не удастся посмотреть фильм на закрытии ММКФ, расстраиваться не стоит – 27 июля «Роковое искушение» выходит в российский прокат. 

Киноманское счастье в программе «Восемь с половиной фильмов» 

Большим успехом на ММКФ обычно пользуется программа Петра Шепотинника «Восемь с половиной фильмов», куда известный киновед, отборщик Московского фестиваля тщательно подбирает изысканные «киносливки», фильмы, просмотр которых можно назвать самым настоящим киноманским счастьем. Нынешний год не исключение. 

кадр из фильма Детство Жанны д’Арк

В прошлом году на ММКФ мы восторгались людоедской сказкой Бруно Дюмона «В тихом омуте», а в этом нам предстоит насладиться его гротесковым мюзиклом о юных годах Орлеанской Девы. Фильм называется «Детство Жанны д’Арк». 

Из Франции 1425 года, где росла героическая Жанна, перемещаемся во Францию 1715 года. Именно в это время происходит действие фильма Альберта Серра «Смерть Людовика XIV». В роли умирающего Короля-Солнце – знаменитый Жан-Пьер Лео, один из любимых актеров Жан-Люка Годара. 

кадр из фильма Смерть Людовика XIV

Фильм филлипинского режиссера Лава Диаса «Женщина, которая ушла» получил в прошлом году «Золотого льва» на Международном кинофестивале в Венеции. Лав Диас известен своей любовью к большим форматам. По продолжительности его картины можно, в принципе, сравнить с мини-сериалами. Есть у него картина («Легенда принцессы-ящерицы»), которая идет девять часов. «Женщина, которая ушла» на этом фоне практически короткометражка – она идет около четырех часов. Героиня этой киноэпопеи – школьная учительница, которая провела 30 лет в исправительной колонии из-за предательства подруги и любовника. 

Южнокорейский режиссер Ким-Ки-Дук в своей картине «Сеть» повествует о рыбаке, который по стечению несчастливых обстоятельств из своей родной Северной Кореи попадает в Южную. Можно себе представить, что ждет беднягу, когда его вернут обратно на родину. 

Будни Северной Кореи 

кадр из фильма Аттестат зрелости

Более подробно о жизни в Северной Кореи можно будет узнать в программе «Открытие: Сегодня о Корее». Это единственный и уникальный шанс увидеть картины северокорейских режиссеров. Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов неоднократно привозил на фестиваль северокорейские фильмы. Но обычно это были всего лишь одиночные показы, а в этом году нас ждет программа сразу из трех картин – «Аттестат зрелости», «Город Кэсон, где были в поисках женшеня» и «История нашего дома». Никакой особой кинематографической ценности эти картины не представляют, но дают наглядное представление о жизни современной Северной Кореи. Смотреть их очень смешно и одновременно невероятно грустно, ибо сложно себе представить, чтобы подобное происходило в XXI веке. Тем не менее, это жестокая реальность. Горько, страшно, и есть о чем задуматься. Разумеется, в каждой картине все герои ведут себя только так, как требует Партия и Великий Вождь и Учитель. 

Кино и живопись 

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо сделал фильм «Люмьеры!» - дань уважения и любви отцам-основателям кинематографа, братьям Огюсту и Луи Люмьерам. В картине – кадры из знаменитых лент, а также из фильмов, хранящихся в запасниках и неизвестных широкому зрителю. На экране оживает Франция начала двадцатого века. Фильм «Люмьеры» на ММКФ – в программе «Мастера». 

кадр из фильма Люмьеры

В рамках специальных показов фестиваля будет продемонстрирован первый полностью рисованный маслом анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» (режиссеры Дорота Кобеля, Хью Велчман, производство – Великобритания – Польша). Над фильмом работали 115 художников, которые создали картины, выполненные в стиле Ван Гога. 

Некоторые любят пострашнее 

кадр из фильма Замена

Впервые на Московском кинофестивале специальная программа посвящена фильмам ужасов и триллерам. Называется она «Ночи страха». В программу включены 11 ужастиков из разных стран. Героиня фильма немецкого режиссера Норберта Кайлья «Замена» страдает от необычного заболевания – у юной девушки стремительно стареет кожа. Есть один выход – заменять свою кожу чужой. Действие картины «Кукловод» (режиссер Жаклин Кастель, США) происходит в баре во время празднования Хэллоуина. Не обойдется и без маньяка-убийцы в маске. Героев фильма австралийского режиссера Джоша Тэннера «Неприкаянная душа» преследует призрак убитого товарища. В «Рассвете глухих» Роба Сэведжа (Великобритания) действуют зомби. А героиня картины «Сдается комната» (режиссеры Энок Карвальо и Матеуш Фариаш, Бразилия) потерялась во времени, и ее преследуют страшные видения. В общем, будет чем пощекотать себе нервы на ночных фестивальных киносеанах. 

кадр из фильма Бахубали. Завершение

А открывается 39 Московский Международный кинофестиваль 22 июня историко-приключенческой индийской киноэпопеей «Бахубали. Завершение». 



Автор: Александра Иванова




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Фильм: «Карп отмороженный»  Фильм: «Купи меня»  Фильм: «Мешок без дна»  Фильм: «Молодой Годар»  Фильм: «На пределе (Из ниоткуда)»  Фильм: «Роден»  Фильм: «Роковое искушение»  

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