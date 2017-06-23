39 ММКФ: Старт зрительского голосования за лучший фильм конкурсной программы

23 июня 2017 года начались показы фильмов-участников основного конкурса 39-го Московского международного кинофестиваля (22-29 июня) - сегодня зрители смогут увидеть картины «Преисподняя» (Дания) и «Купи меня» (Россия), а после показа оценить их по пятибалльной шкале. В завершающий день смотра интернет-портал «ПрофиСинема» традиционно объявит результаты конкурса зрительского голосования и вручит полнометражной игровой картине специальную награду — «Ключ к сердцам зрителей», сделанный российскими мастерами в технике художественного литья.



На протяжении 9 лет «ПрофиСинема» является партнером Приза зрительских симпатий Основного конкурса ММКФ.





В этом году впервые на Московском международном кинофестивале интернет-портал «ПрофиСинема» выступит партнером программы «Российское кино: перспективы» и поддержит зрительское голосование в конкурсе короткометражных картин дипломом.



Приз зрительских симпатий — единственный конкурс смотра, победителя которого определяет аудитория, а не профессиональная судейская коллегия. Иногда мнение Большого жюри и зрителей совпадает. Например, в 2010 году фильм «Брат» из Венесуэлы, помимо зрительской награды получил приз за Лучший фильм – Золотой «Святой Георгий».



В основном конкурсе 39 ММКФ — 13 полнометражных фильмов, среди которых 3 российских — «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Карп отмороженный» Владимира Котта и «Купи меня» Вадима Перельмана. В программе короткометражного кино за приз поборются 9 лент зарубежных кинематографистов и фильм «Скрипка» режиссера Константина Фама.



В прошлом году Приз зрительских симпатий получил сербско-хорватский фильм «Дневник машиниста», автора сценария и режиссера Милоша Радовича – черная комедия о жизни потомственного машиниста поезда.



Обладатели Приза зрительских симпатий на ММКФ за последние восемь лет:

З8 ММКФ. «Дневник машиниста», режиссер и автор сценария Милош Радович, Сербия, Хорватия

37 ММКФ. «Анклав», режиссер и автор сценария Горан Радованович, Сербия

36 ММКФ. «Белый ягель», режиссер Владимир Тумаев, Россия

35 ММКФ. «Маттерхорн», режиссер Дидерик Эббинге, Нидерланды

34 ММКФ. «Присутствие великолепия», режиссер Ферзан Озпетек, Италия

33 ММКФ. «Монтевидео — божественное видение», режиссер Драган Белогрлич, Сербия

32 ММКФ. «Брат», режиссер Марсель Раскин, Венесуэла (вместе со зрительской наградой картина получила Приз за лучший фильм - Золотой «Святой Георгий»)

31 ММКФ. «Малая Москва», режиссер Вальдемар Кшистек, Польша.