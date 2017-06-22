39 ММКФ. Никита Михалков: «Тусовочный привкус ушел в сторону и возник интерес к кино»

22 июня 2017 года открывается 39 Московский международный кинофестиваль. Незадолго до начала церемонии открытия, в отеле «СтандАрт» состоялся пресс-брифинг президента фестиваля Никиты Михалкова, который рассказал о том, сколько фильмов будет представлено в программе ММКФ в этом году, почему фестиваль открывается индийской картиной и когда в Москве появится Дворец фестивалей, а также ответил на вопросы журналистов.

Встречу со СМИ президент фестиваля начал со статистики: в официальной программе 39 Московского международного кинофестиваля 247 фильмов (в прошлом году было 175), из них – 153 полнометражных, 94 короткометражных. Как отметил Никита Сергеевич, особенно сильной является внеконкурсная программа фестиваля.

Кинофестиваль открывается индийской картиной «Бахубали. Завершение». Как отметил Никита Михалков, у многих устаревшие представления об индийском кинематографе. Сейчас снимается совершенно не такое кино с песнями и плясками, к которому мы привыкли: «Это другое индийское кино, мощный экшен. «Бахубали. Завершение» - блокбастер, который уже собрал 240 миллионов долларов, хотя стоил 40. Картина сделана по самым современным законам зрительского кино, но все построено на индийском эпосе, что уже само по себе вызывает интерес Вообще, азиатский и ближневосточный кинематограф переживает невероятный подъем».

Как сказал Никита Михалков, сейчас, волею судеб, случилось так, что у фестиваля нет тех возможностей, которые были 15 лет назад: «Кроме того, серьезный урон нам наносят санкции. Даже мои знаменитые, прекрасные друзья, актеры и режиссеры деликатно сообщают в дирекцию фестиваля, что заняты. Или честно говорят мне, что боятся проблем. Я могу их понять и не осуждаю. Конечно, неприятно находиться в той зоне, куда не рискуют приезжать твои коллеги, потому что политика занимает больше места, чем искусство. Но с другой стороны, нет худа без добра. Мне кажется, что этот тусовочный привкус ушел немножко в сторону и возник интерес к кино».

Наболевшим вопросом для Московского кинофестиваля вот уже много лет является отсутствие полноценной собственной площадки. Практически все показы проходят в кинотеатре «Октябрь», здесь же в этом году расположился и пресс-центр, что не очень удобно для журналистов. На брифинге Никита Михалков сообщил радостную новость – этой осенью в Лужниках начинается строительство фестивального дворца. «Все утверждено, есть инвесторы, потрясающий проект, - сказал президент ММКФ. – Весь фестиваль прекрасно упаковывается в это здание. И если, как говорится, Господь управит, фестиваль наконец переедет, получит свое помещение».

Из окна отеля «СтандАрт», где проходил брифинг, была видна красная дорожка перед театром «Россия», уже готовая к приему гостей 39 Московского международного кинофестиваля. Завершив брифинг, Никита Михалков отправился исполнять свои обязанности президента фестиваля.