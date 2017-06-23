39 ММКФ: В ожидании «Белых ночей»

26 июня 2017 года на 39 Московском международном кинофестивале состоится премьера игрового полнометражного фильма «Белые ночи» производства кинокомпании «Россфильм». Режиссерами-постановщиками и соавторами сценария выступили Татьяна Воронецкая, автор «Преображения», «Архипелага» и других картин, и Андрей Богатырев, призер конкурса ММКФ и многочисленных фестивалей за ленты «Иуда» и «БАги».





Их новая работа — «Белые ночи» — современное прочтение повести Федора Михайловича Достоевского о робком молодом человеке, Мечтателе, который в картине носит имя Федор Д., встретившем девушку по имени Настенька и полюбившем ее с первого взгляда. Его ждет несколько очаровательных, романтичных прогулок по городу в ее компании и печальное разочарование, ведь сердце Настеньки принадлежит другому.



«Петербург играет одну из центральных ролей в этом фильме. Время белых ночей усиливает магию событий. Он становится частью внутреннего мира героев: их души полностью наполнены атмосферой города, и все вместе они становятся единым целым», — отмечает Татьяна Воронецкая.



«Белые ночи» — это фильм-прогулка по городу, квинтэссенция всего самого «питерского». Начиная с того самого моста, который увековечил в своей экранизации 1959 года режиссер Иван Пырьев, заканчивая свиданием на крыше, перекусом шавермой, камео известного художника, Виктора Тихомирова, участника группы «Митьки», в его собственной квартире и, конечно, музыкой группы «Сплин», звучащей большую часть экранного времени. В саундтреке такие композиции, как «Новые люди», «Скажи, что я ее люблю», «Письмо», «Пирамиды», «Она была так прекрасна», а также песня группы «ДДТ» — «Этот город».





«Александр Васильев в своем творчестве, на мой взгляд, отражает настроение целого поколения. Я его большой поклонник. Когда мы на монтаже пробно подставили одну из песен группы, почувствовали, что в фильме будто появилась третья сила. Отправили Александру части фильма — музыканту понравилось, и он дал согласие на использование своей музыки из разных альбомов группы. Специально хотелось собрать старые песни и новинки, чтобы и здесь придерживаться полной свободы и отсутствия рамок», — признается Андрей Богатырев.



Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Сергин, постоянный актер картин Татьяны Воронецкой и ее соавтор в «Преображении», и Ольга Сташкевич, исполнительница роли Марии Магдалины в фильме «Иуда». Также в роли антагониста и возлюбленного Настеньки здесь предстает и сам режиссер, Андрей Богатырев. По словам Татьяны Воронецкой, его сначала даже рассматривали на главную роль, но все же поняли, что образ Мечтателя большего всего подходит Дмитрию Сергину. «Такое ощущение, что «роль» для него писал сам Достоевский», — отмечает Татьяна.



Авторы помещают героев Достоевского в современный Петербург, сохраняя основной сюжет и характеры героев, но используют для повествования особый киноязык. Свою работу они посвящают шедеврам Жана-Люка Годара и Марлена Хуциева. По словам авторов, пришлось долго искать некий современный эквивалент классическому произведению. Татьяна Воронецкая и Андрей Богатырев работали с разными авторами, писали и переписывали сценарий, отказываясь от многих идей, консультировались с психологом, анализируя поступки героев и их характеры.





«Произведение молодого Достоевского рассказывает о человеке, живущем на стыке реальности и собственных фантазий. Фактически это человек 21 века, пользователь сетей. Нам было интересно исследовать такую личность, попытаться ответить на вечный вопрос: где грань реальности и вымысла, который творит для себя сам человек?», — объясняет Андрей Богатырев.

«Сегодня повесть Достоевского может прозвучать особенно пронзительно. В последнее время и в литературе, и в кино современного человека чаще всего изображают потребителем или загнанным в угол индивидом. Мало кто рассказывает о таких тонких материях, как зарождение первого чувства, напряженная готовность к нему, первое разочарование, — подчеркивает Татьяна Воронецкая. — «Белые ночи» — чистый рассказ о таких переживаниях. В то же время это наше авторское переживание, наши впечатления от повести Федора Михайловича, а также от Петербурга. В современном искусстве все перемешалось — технологии и носители, в которых запросто могут соседствовать комикс и Достоевский, анимация Disney и техника перекладки, в которой работает Юрий Норштейн. Если «Натурщица» была классической экранизацией, то в «Белых ночах» свобода в киноязыке и абсолютное отсутствие ограничений были главным принципом».



Принцип импрессионизма, мимолётного впечатления от постоянно меняющегося окружающего мира лег в основу не только композиции и эстетики финальной картины, но и стал особым экспериментальным инструментом в производстве. Небольшая мобильная съёмочная группа в течение 28 съёмочных дней перемещалась по живописным местам Петербурга, актерам была предоставлена свобода реплик и действий. Некоторые сцены были сняты в импровизации и изначально не входили в сценарий. Так, например, совершенно спонтанным и неожиданным для всей съёмочной группы оказалось похищение героями флага. Финальная сцена фильма была специально подстроена под особое знаковое событие — возращение крейсера «Авроры» после ремонта на вечную стоянку у Петроградской набережной. Этот эпизод также становится ярким, тонким художественным мазком в этой импрессионисткой картине, ведь событие уникально, сцена снята за один дубль, а массовка и сотрудники полиции — не актеры, а реальные люди.





Премьера фильма состоится в рамках программы «Специальные показы» 39-го ММКФ.

Вход по аккредитации Московского международного кинофестиваля.



Время проведения: 26 июня, 22:00

Место проведения: кинотеатр «Октябрь», Новый Арбат ул., 24, зал №5