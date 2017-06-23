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39 ММКФ: Норвежская актриса учит русский язык для роли Анны Карениной



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23.06.2017 11:25:00

Сегодня, 23 июня 2017 года в программе «Ателье» 39-го Московского международного кинофестиваля (22-29 июня) состоится показ необычного проекта – документально-игровой картины «Каренина и я» / «Karenina & I». Фильм снял итальянский режиссер Томмазо Моттола, главную роль исполнила норвежская актриса Гёрильд Маусет. Роль Льва Толстого воплотил на экране Лиам Нисон. Фильм снят на четырех языках: английском, итальянском, норвежском и русском.

кадр из фильма Каренина и я

По сюжету, звезда норвежского театра Гёрильд Маусет поставила себе почти невозможную цель: сыграть Анну Каренину в России на русском языке. Она отправляется в путешествие на родину Толстого, чтобы выучить язык и погрузиться в мир писателя. 

кадр из фильма Каренина и я

Ввязываясь в эту авантюру, Гёрильд не подозревала, насколько Анна Каренина изменит её жизнь. Она настолько погружается в роль, что в какой-то момент начинает разговаривать с Львом Толстым (писателя сыграл Лиам Нисон), пытаясь понять, что им двигало, когда он писал роман. Толстой дает актрисе советы, как лучше сыграть ее героиню, рассказывает о мотивации персонажа и многом другом. В итоге роль Анны Карениной перевернет жизнь Гёрильд Маусет, став одним из ярчайших образов в ее артистической карьере.

кадр из фильма Каренина и я

Картина совмещает игровые и документальные элементы. В ролях самих себя на экране можно будет увидеть, в частности, Соню Бергамаско, Фёклу Толстую, Юлию Ауг и Ефима Звеняцкого.

кадр из фильма Каренина и я

По словам создателей картины, им «удалось объединить литературу, театр и реальную жизнь, и создать образ Анны Карениной, которого еще не было ни в одном голливудском или российском фильме».

кадр из фильма Каренина и я



Автор: Фаина Фардо




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