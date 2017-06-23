39 ММКФ: Перспективы продвижения российско-китайских проектов в области кино и ТВ

26 июня 2017 года в рамках деловой программы 39-го Московского международного кинофестиваля (22-29 июня) в гостинице Marriott пройдет Ежегодный российско-китайский круглый стол по совместному производству «Шелковый Путь». Ожидается, что встреча поспособствует созданию ежегодной рабочей площадки для обмена опытом сотрудничества и общения российских и китайских продюсеров, а также организации независимого комитета для продвижения российского кино в Китае.



Китайскую сторону представит делегация во главе с вице-президентом CFCC г-жой Шу Шузюм. От российской киноиндустрии в работе круглого стола планируется участие директора Департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслава Тельнова, исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева, а также российских кинопродюсеров: Федора Бондарчука, Сергея Сельянова, Алексея Петрухина, Вячеслава Муругова, Леонида Верещагина, Тимура Бекмамбетова и других.



Вице-президент CFCC г-жа Шу Шузюм отмечает: «Число стран-партнеров китайской киноиндустрии с каждым годом увеличивается. На данный момент уже подписаны соглашения о совместных съемках с 18 странами. Однако, на сегодняшний день, вышли только две российско-китайские картины – «Magic Painting» (1996 г.) и «Quackerz» (2016 г.), что действительно очень мало. Киноиндустрии наших стран должны укреплять сотрудничество и вместе создавать фильмы, которые полюбятся зрителям и выйдут в прокат в кинотеатрах по всему миру. На данный момент уже существует проект соглашения о совместном производстве кинокартин, надеемся, что его подписание будет способствовать активизации процесса, и принесет ощутимую выгоду представителям киноиндустрии России и Китая».



Важность китайского рынка для коммерческого успеха российского кино на международной арене подчеркивает один из спикеров круглого стола, режиссер и продюсер Art Pictures Studio Федор Бондарчук: «Китайский рынок на сегодняшний день характеризуется стремительными темпами роста. Кассовые сборы российских картин за последние годы подтвердили очевидный интерес аудитории к нашим фильмам. В ближайших планах – совместное производство с китайскими партнерами нескольких новых проектов, в том числе сиквела «Притяжения» с участием китайских актеров. Мы также сейчас активно работаем с Российско-Китайскими комитетом дружбы, мира и развития с целью построения и укрепления российско-китайских отношений в области культуры».



Основатель кинокомпании «Базелевс», режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов говорит о серьезных перспективах российского кинематографа в Поднебесной и объясняет инициативу BAZELEVS: «Мы на практике ощутили интерес китайского зрителя к российскому кинематографу. В прошлом году фентези-мелодрама Индара Джендубаева «Он – Дракон» была признана самым успешным российским фильмом в международном прокате – основную кассу из 9,08 миллиона долларов картина собрала в Китае, а на одном из китайских порталов фильм набрал более 40 млн. просмотров.

После успеха картины мы открыли филиал в Пекине, которые занимается взаимодействием с местными производителями и развитием партнерской сети. Следующим логичным шагом, на наш взгляд, является организация регулярных встреч, которые помогут российским и китайским мейджорам во взаимодействии с государственными структурами находить друг друга и реализовывать совместные проекты. ММКФ, на мой взгляд, самая подходящая для этого площадка».



Организаторами круглого стола выступают оргкомитет ММКФ, China Film Co-Production Corporation (CFCC), кинокомпания «BAZELEVS» Тимура Бекмамбетова.



Место проведения круглого стола: конференц-зал «Пушкин», гостиница Marriott, ул. Новый Арбат, д. 32