39 ММКФ. Передовые VR-технологии на службе кино

С 23 по 28 июня 2017 года в рамках 39-го Российского международного кинофестиваля проходят мероприятия новой программы смотра - Russian VR Seasons. Она посвящена экспериментальному формату сферического кино для шлемов виртуальной реальности. В мультиплексе «Октябрь» работает VR-зона на 30 мест (напротив 6 зала на 3 этаже, где проходят пресс-показы и пресс-конференции), в которой можно ознакомиться с российскими и международными VR-проектами, попасть на показы документальных, игровых и анимационных фильмов в формате 360, а также посетить дискуссионные и образовательные панели. В секции представлено более 40 короткометражных VR-фильмов.





«Многие крупные и небольшие фестивали пробуют формат VR. Собрав опыт наиболее успешных мероприятий, таких как российский фестиваль EMC VR Film Festival, показы VR на кинофестивалях в Санденсе, Трайбеке, индустриальных программах Каннского, Берлинского, Дубайского и других крупных кинофестивалей, мы решили сделать принципиально отличающийся формат подобного мероприятия», - комментирует куратор секции Георгий Молодцов.



VR-секция Московского кинофестиваля работает в двух форматах: пресс-презентации наиболее значимых российских проектов для прессы в первой половине дня и публичная зона для зрителей и аккредитованных гостей фестиваля ближе к вечеру.



Для реализации подобного проекта были выбраны наиболее качественные технологические решения, доступные на рынке.



Показы проходят с использованием флагманских смартфонов Samsung Galaxy и шлемов Samsung Gear VR. Для организации единовременного запуска фильмов на 30 очках виртуальной реальности в VR-кинотеатре используется система Virtual Reality Content Manager. За качество звука, воздействующего в VR не меньше, чем сферическое изображение, отвечают наушники JBL E-серии от компании Harman.



«Мы прекрасно понимаем, что для большинства наших зрителей подобный опыт будет первым в виртуальной реальности, – поясняет Георгий Молодцов, – и пока творчески многие работы находятся в формате эксперимента, нам важно, чтобы этот эксперимент наглядно продемонстрировал достоинства VR-кинематографа и создал интерес у массового зрителя и профессионалов киноиндустрии».



Основные презентации для прессы пройходят с 23 по 25 июня с 11 до 14 часов. Каждый час зрители VR-зоны могут увидеть новые российские проекты и задать вопросы непосредственно авторам.



Уже состоялись такие мероприятия, как презентация виртуального кинотеатра МультVR, созданный анимационной студией «Паровоз», премьерный показ документальных VR-фильмов RT360 «Бегущие за свободой» и «Космос 360», презентация проекта «Maski VR», созданного легендарным комик-группой «Маски-шоу», пресс-конференция организаторов и участников программы Russian VR Seasons, обсуждение и показ работ известных зарубежных кинорежиссеров, ставших одними из первых экспериментаторов в жанре VR: анимационная работа Invasion режиссера серии фильмов «Мадагаскар» Эрика Дарнелла (Baobab Studios), документальный VR-репортаж номинанта премии «Оскар», победителя конкурса неигрового кино 33-го ММКФ Данфунга Денниса, первая серия игрового сериала «Невидимый» режиссера Дага Лимана («Грань будущего», «Идентификация Борна»), демонстрация игровых и документальных проектов студии LenVR, а также презентация фильмов студентов Московской школы кино, созданных в рамках EMC VR Film Lab при поддержке компании DELL EMC и Ассоциации виртуальной и дополненной реальности в 2016 году, участников зарубежных и российских VR-фестивалей.



Завтра, 25 июня пройдут следующие мероприятия:

11.00 Демонстрация фильмов, включенных в показ Russian VR Seasons в рамках кинорынка Marche du Film 70-го Международного Каннского кинофестиваля, включая высококачественную работу российских студий CGF и Bazelevs «Время первых», проекты «Озеро Байкал», EMC VR Film Lab, VRability и «Культурная революция».

12.00 Презентация рабочей версии проекта»История Эрмитажа в формате VR», созданного петербургской студией Videofabrika и Super8pro при участии Константина Хабенского

13.00 В столетнюю годовщину революции 1917 года одни из первых российских VR-художников Денис Семенов и Наталья Северина представляют проект, посвященный русскому авангарду «Культурная революция».



С 26 по 28 июня с 11 до 14 представители прессы также смогут ознакомиться с общей программой VR-секции, представленной в основной, зрительской части.



Сеансы также пройдут в формате мини-презентаций с показом фильмов, объединённых в один блок по 4-5 работ на 30-35 минут, сопровождаемых вступительным словом и обсуждением после просмотра с авторами.



Зрители смогут побывать на льду озера Байкал (российско-американский проект студий Prosense и MediaCombo), подняться на вершину Эльбруса (проект студии LenVR), подлететь к вершине водопада Анхель и пролететь сквозь фейерверки (работы студии Airpano), понаблюдать за паркурщиками в Секторе Газа и оказаться на Международной космической станции (проекты RT360). И это лишь часть документальных проектов, представленных в программе.



Не менее интересным экспериментом будут также игровые/анимационные работы, созданные как известными производителями, так и независимыми студиями. Зрители смогут оценить зарубежные работы («Я – Филип», «Сонар», «Вторжение», «Гладиаторы», «Вулканы» и др.) и проекты российских и белорусских студий, многие из которых станут премьерами («Белым по черному», «Вне тела», «Приключения Ам Няма» и другие)



Желающие обсудить тенденции и новые формы кинематографа смогут посетить круглый стол Гильдии киноведов и кинокритики СК России «Будущее кино: между стримингом и виртуальной реальностью» , который состоится 27 июня в 15.00 в конференц-зале Московского Дома кино.

Для зрителей, которые не смогут посетить мероприятия кинофестиваля, часть программы будет доступна на сервисе демонстрации сферического контента Samsung VR.



Полное расписание VR-показов и описание фильмов вскоре доступно на сайте Московского кинофестиваля , а также на специально созданной промо-странице секции.