39 ММКФ: «Купи меня» - куда приводят мечты о красивой жизни

23 июня 2017 года в рамках 39-го Московского международного кинофестиваля прошел премьерный показ драмы «Купи меня», вошедшей в основной конкурс смотра и являющейся одной из трех российских картин в основной программе смотра. Лента, рассказывающая о трех молодых девушках, покоряющих столицу, представляет собой реинкарнацию картины «Москва слезам не верит» – но с более мрачным финалом.





Фильм «Купи меня» рассказывает об одном из этапов жизненного пути студентки филологического факультета Кати, девушки из хорошей семьи, которая выигрывает грант на изучение парижских архивов Ходасевича, но вместо этого втайне от матери уезжает в Абу-Даби, чтобы заняться модельным бизнесом. В итоге она попадает в мир девушек, которые живут за счет того, что встречаются с богатыми мужчинами. Катя с наслаждением исследует этот мир и берется исполнить их простые мечты – шикарная машина, идеальный и недоступный мужчина и т.д. Все это заканчивается трагедией как для ее новых подруг, так и для самой Кати (хотя для нее все-таки в меньшей степени).

Впервые картина была представлена киносообществу в 2016 году в рамках 69-го Каннского кинофестиваля в Российском павильоне на презентации новых российских проектов готовых для копродукции. Изначально предполагалось, что режиссерское кресло займут Любовь Львова и Сергей Тарамаев – создатели лент «Зимний путь» и «Метаморфозис». Однако в итоге фильм снял Вадим Перельман, известный по картине «Дом из песка и тумана», главные роли в которой исполнили Дженнифер Коннели и Бен Кингсли.



Для Перельмана это уже второй опыт сотрудничества со сценаристом Дарьей Грацевич (первым был сериал «Измены»). Сама Дарья согласна с тем, что «Купи меня» тематически перекликается с фильмом «Москва слезам не верит», но уверяет, что картина Владимира Меньшова не являлась для нее референсом при написании сценария: «Это вообще универсальная история. Я не ориентировалась ни на что. Писала о том, что казалось мне интересным и актуальным». Она также отметила, что ей хотелось рассказать «не специфически русскую чернуху, а историю о молодости, ожиданиях, неправильном выборе и странном пути, к которому ведут такие, казалось бы, простые желания».





Режиссер Вадим Перельман добавил, что история из фильма «Купи меня» могла произойти в любой стране мира. «Везде есть эти девушки с надеждами обрести богатство и счастье минимальными усилиями. Я не считаю, что это специфически русская история. Мы можем наблюдать такие финалы где угодно, это глобальная проблема», – отметил Перельман.



Главную роль в фильме исполнила Юлия Хлынина, которая, по словам режиссера, лучше всех актрис этого возраста в России и не только подходила на эту роль. Также в фильме сыграла начинающая актриса Анна Адамович, которую кастинг-директор Перельмана нашла в Киеве. Это первая большая роль Адамович в кино. До этого она снималась в основном в телесериалах. Еще одна из главных ролей досталась Светлане Устиновой, которая осталась в восторге от работы с российско-американским режиссером.



«Когда был объявлен кастинг к Вадиму, вся Москва зашуршала. Для меня было огромное счастье даже просто прийти к нему на пробы. Он очень тонкий, понимающий режиссер. Это очень важно, когда режиссер знает, что он хочет. Вадим именно такой, кино уже сложилось у него в голове, поэтому он четко объясняет задачи. Что меня поразило больше всего – он знает про тебя то, что ты сама, возможно, никогда в себе не замечала, а он это видит и вытаскивает наружу. Для меня работа с ним – это новый шаг в карьере и этап личностного роста – и как для актрисы, и как для человека. То, что меня утвердили на роль в этом фильме и мне удалось поработать с Вадимом – это огромная радость, счастье и удача», – поделилась Устинова.





Очень важное место в ткани повествования занимает фигура русского поэта Владислава Ходасевича. После показа некоторые журналисты задавали автору сценария вопрос, почему она выбрала именно Ходасевича, а не, скажем, Пушкина. «Для меня как для филолога это решение кажется более правильным. Каждый из нас знает Пушкина, но многие ли знают Ходасевича?» - сказала Дарья. И после просмотра фильма становится ясно, что выбор оказался очень точным – он подчеркивает разницу в уровне образованности персонажей. Так, для главной героини Кати это значимая персона, а для ее новоиспеченной подруги Кати имя Ходасевича не говорит ровным счетом ничего. Равно как и для большинства персонажей картины, отчего возникает путаница – увлеченность Кати этим поэтом заставляет некоторых героев думать, что Ходасевич – это ее собственная фамилия. С Пушкиным этот «фокус» бы не удался.



Многие критики отмечают, что диалоги в картине написаны на очень высоком уровне. Согласен с этим и режиссер Вадим Перельман – он отметил, что диалоги Грацевич прекрасны: «Когда я решал, взяться ли за этот проект, то начал читать текст вслух моим друзьям, и следил за ними. И мне очень понравилась их реакция – слова будто катились с языка, и это было как раз то, что нужно».



Светлана Устинова также восхищена сценарием: «Много сценариев приходится обминать для себя, переписывать. Иногда читаешь и понимаешь, что так люди не разговаривают, если это, конечно, не исторический текст. Когда текст плохо написан, его сложно учить. А Дашины диалоги считываешь с листа как будто это твой текст и запоминаешь моментально».





Сама сценарист призналась, что она записывает диалоги, подслушивая за обычными людьми в реальной жизни. «Люди сами не понимают, как они хорошо говорят, шутят. Надо их подслушивать, записывать и воспроизводить. А девочки (актрисы) с помощью Вадима потрясающе воспроизвели интонацию, которую мы имели в виду», – подчеркнула Грацевич.



Один из продюсеров картины Альберт Рябышев отметил, что именно со сценария началась работа над этим проектом: «Название «Купи меня» сразу заинтриговало. Мы как продюсеры были уверены, что получится что-то яркое интересное». Любопытно, что у картины целых 12 продюсеров, в числе которых представители канала ТНТ, в эфире которого был показан сериал «Измены», и руководители студии Art Pictures Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. Картина сделана без государственного финансирования. По словам Рябышева, бюджет ленты сложился из частных средств продюсеров.



На пресс-конференции создатели удивлялись, почему им не задают провокационные вопросы – по словам режиссера, «мы шли сюда, готовые отбиваться от нападок журналистов». Но, по сути, после просмотра фильма их и не возникает, ведь Перельман, несмотря на остроту темы, снял кино, в основе которого лежат традиционные ценности. Основной посыл – не надо гнаться за легкой и красивой жизнью, обменивая свою молодость и красоту на деньги, потому что ничем хорошим это не закончится. И с этим не поспоришь.