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39 ММКФ: Рейтинг зрительских симпатий



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26.06.2017 13:01:00
С 22 по 29 июня 2017 года проходит 39 Московский международный кинофестиваль, в конкурсную программу которого в этом году вошли 13 картин. Интернет-портал ПрофиСинема, многолетний информационный партнер Приза зрительских симпатий, вручит награду 29 июня. Победителем станет фильм, получивший наивысшую оценку по итогам зрительского голосования. Предлагаем вашему вниманию рейтинг зрительских симпатий на 26 июня - к настоящему моменту показаны больше половины картин основного конкурса. Зрителям еще предстоит оценить такие ленты, как «Селфи» (Испания), «Карп отмороженный» (Россия), «Симфония для Аны» (Аргентина), «Мешок без дна» (Россия), «Утопленник» (Бангладеш / Индия) и «Хохлатый ибис» (Китай).

 № 

Название фильма

Страна производства

Рейтинг зрительских симпатий

1

Обычный человек

Республика Корея

4,60

2

Лучший из миров

Германия / Австрия

4,49

3

Апрельский сон длиной в три года

Япония

4,43

4

Звездачи

Финляндия

4,40

5

Преисподняя

Дания

4,07

6

Купи меня

Россия

3,99

7

Желтая жара

Турция

3,69







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