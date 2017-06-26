Победители IX Питчинга дебютантов

20-21 июня 2017 года в рамках Российских программ 39-го Московского международного кинофестиваля прошел IX Питчинг дебютантов. В Большом зале Центрального Дома кинематографистов в течение двух дней проходила публичная защита проектов начинающих кинематографистов в категориях «Документальное кино», «Короткометражное игровое кино», «Телесериалы», «Полнометражное игровое кино» перед ведущими экспертами российского кино и телевидения.





По словам исполнительного директора Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрия Якунина, «для молодых кинематографистов, и в целом, для статуса дебютного кино, очень важно, чтобы питчинг проводился на престижной площадке – в Большом зале Дома кино. Потому мы уже второй год проводим наше мероприятие в преддверии ММКФ. В конце каждого из дней питчинга это решение подтверждало свою обоснованность – в 1000-местный зал приходило до 500-т зрителей, прежде всего, студенты и выпускники киношкол, продюсеры, журналисты».



Перед каждой из секций был показан ролик с кадрами из питчингов, которые проводит Молодежный центр в регионах – всего в этом году конкурсы для сценаристов пройдут в 15 регионах России.



Для участия в Питчинге было прислано рекордное количество заявок – 1049 (65 – по документальному кино, 179 – по сериалам, 370 – по полному метру и 435 – по короткому). Отборочной комиссией и Экспертным советом было отобрано по 7 проектов в каждой секции.



В экспертную комиссию по документальному кино вошли: Ангелика Голикова – продюсер киностудии «Остров», Евгений Григорьев – основатель студии «Первое кино»; Ирина Изволова – руководитель проекта «Острова» телеканала «Культура»; Светлана Колосова – директор Дирекции документального кино Первого канала; Анастасия Разлогова – генеральный директор студии «Камер-Тон-Фильм-Русь»; Виктор Скубей – президент Гильдии неигрового кино и телевидения; Алена Смирнова – главный режиссер телеканала 24_DOC; Евгений Субочев – представитель компании Canon; Кирилл Хандин – директор дирекции ТВ-производства ОАО «Телерадиокомпания ВС РФ «Звезда».

Первый приз получил проект Андрея Ананина «Земля больших возможностей». Главный герой – веселый фермер, гражданин США Джастасе Уолкере. Герой, прожив и проработав вместе со своими суровыми русскими друзьями в глубинке Сибири более двадцати лет, покидает ставший родным край, чтобы осуществить заветную мечту – построить автономную ферму по американскому образцу в чистом поле Алтайского края.

Помимо денежного приза от Союза кинематографистов России, автор получил техническую поддержку от компаний CANON и «Первое кино».



Второе место завоевал проект «Отправьте президенту» Максима Кобзева. Главные героини проекта борются за свободу своих детей, которые, по их мнению, ошибочно осуждены, с помощью СМИ и социальных сетей.



Третий приз, техническую поддержку от компании «Кинозавод» и продюсерскую поддержку от телеканала «Звезда» получил проект «Донецкая вратарница» Натальи Батраевой. Документальный фильм расскажет зрителям о двух женщинах, которые оказались в эпицентре начавшейся войны.



Кирилл Хандин: «У меня сложилось впечатление от этого Питчинга, что большинство авторов выбрали для себя, безусловно, благородные, социально важные и общественно значимые темы, но не до конца сформулировали, о чем они собираются сделать кино. Большая часть представленных проектов – это проекты, сделанные на резонансной теме, для себя, для автора. Подумайте, чем это будет интересно зрителю? Почему он должен смотреть ваше кино?».





После этого экспертная комиссия под руководством креативного продюсера компании «Disney» (Россия) Владимира Грамматикова оценивала 7 короткометражных проектов. Также в экспертную комиссию вошли: сопредседатель Правления Молодежного центра Союза кинематографистов РФ Филипп Абрютин, исполнительный директор Национального фонда поддержки правообладателей Наталья Гойденко, продюсер, сценарист, основатель кинокомпании QS Films Иван Капитонов, режиссер Владимир Котт, продюсер Федор Попов, ректор Высших курсов сценаристов и режиссеров, заслуженный деятель искусств РФ Вера Суменова, исполнительный продюсер компании Utopia Pictures Мэри Юфит.



Лауреатом в секции стал проект Алексея Харитонова «Взятка». Это комедия, рассказывающей о взяточнике, который, попадая в кабинет следователя, пытается провернуть хитрый план, чтобы закрыть дело о взятке, обмануть следователя и ФСБ-шников, но в итоге сам оказывается обманутым.

Помимо денежного приза от Союза кинематографистов России, проект получил техническую поддержку от компании «Кинозавод», карту молодого кинематографиста Moviestart, предоставляющую скидки от партнеров Молодежного центра.



2-й приз получил Евгений Липский с проектом «Коммунальный рай» на актуальную тему реиновации. Власти хотят расселить самую первую хрущевку Москвы. За это горячо выступает Галина с мужем, но резко против ее 80-летняя мать Октябрина Семеновна. Дело в том, что эту квартиру они получали когда-то вместе с отцом Галины, который пропал без вести много лет назад. Но Октябрина Семеновна все еще ждет его возвращения, а потому не хочет уезжать. Автор проекта получил техническую поддержку от компании «ТВ-фильм» и бесплатное участие в образовательных программах от киношколы ВШЭ «Арка».



3-е место досталось проекту Галины Шиян «Транслейт». Автор рассказывает о случае, произошедшем в провинциальном театре, где режиссер и директор, ради спасения родного театра крадут пьесу новомодного драматурга, пишущего в жанре абсурда. Однако пьеса оказывается не переведенной, а денег на переводчиков у театра, конечно, нет. Режиссер находит выход, но готовый сценарий напоминает безумие. Но разве это повод отменять громкую премьеру? Режиссер получила техническую поддержку от компаний Canon и «Первое кино».



Филипп Абрютин: «В этом году в секции «Короткометражного игрового кино» в основном проекты авторского кино. В прошлом году были в основном жанровые проекты – один из них получил на недавнем «Кинотавре» приз. Это показатели определенных тенденций, это реальные результаты».





На следующий день, 21 июня, в Большом зале Дома кино прошли питчинги в секциях «Телесериалы» и «Полнометражное игровое кино».



Экспертная комиссия категории «Телесериалы» в составе продюсера Игоря Мишина (Председатель), генеральный продюсер компании «Гамма» Виктор Будилов, креативный продюсер компании «Арт пикчерс вижн» Анна Ефимова, шеф-редактор киностудии «Космос» Сергей Козин, креативный продюсер компании Good Story Media Константин Майер, главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская, креативный продюсер, редактор компании ГМП «КИТ» Анна Смольнякова, креативный продюсер телеканала ТВ-3 Мария Трубникова, креативный продюсер Ольга Шенторович рассмотрела 7 проектов шорт-листа.



1-й место и денежный приз от Союза кинематографистов России достался проекту «Циники» Екатерины Григорьевой. Он повествует о тренерах «Школы личных отношений» – красивых, наглых и амбициозных циниках. Герои уверены, что отношения мужчин и женщин – это партия в шахматы, где умный игрок в несколько ходов объявляет слабаку шах и мат. Для них нет запретов, на своих тренингах они учат получать свое при любых условиях.



Также дипломы Экспертной комиссии получили проекты: «Адреналин-парк» – автор Наталия Медведева («За позитивный и оригинальный сюжет»), «Сквозь туман» – авторы Дарья Власова, Алексей Юрьев («За работу с актуальным контекстом»). Герой первого – сын финансиста, который своим побегом из престижного заграничного колледжа приводит отца в бешенство. Тот в наказание предлагает сделку: Максима назначают управляющим старым парком аттракционов, и если за год сын приведет в парк полмиллиона человек, то сможет получить независимость от отца и посвятить жизнь любимому паркуру. Второй повествует о череде загадочных смертей, произошедших в провинциальном Приморске. Чтобы помочь местным оперативникам, в город приезжает следователь из Москвы Виктор Григорьев. Его единственная зацепка – все убийства происходили в сильный туман.



Кроме того, кинокомпания «КИТ» предложила редакторскую консультацию проектам из лонг-листа секции: «Человек-хомяк» (Никита Безбородов, Станислав Светлов), «Защита Баранова» (Федор Гончаров), «Похищение» (Анна Еленкина), «Ангел дома» (Анна Родная), «Сквозь туман» (Дарья Власова, Алексей Юрьев). Киношкола ВШК «Арка» вручила сертификат на образовательные программы авторам проекта «Супер-Яша» (Артур Шведчиков, Анастасия Каледина, Мария Каллас, Ирина Курятникова, Наталия Арапова). Кинокомпании «Арт пикчерс вижн» - сертификат на 60 т.р. на разработку проекту «Сквозь туман» (Дарья Власова, Алексей Юрьев). Редакторская разработка проекта от телеканала «ТВ-3» также досталась проекту «Сквозь туман» (Дарья Власова, Алексей Юрьев).



Игорь Мишин: «Вы не столько идею продаете, вы продаете себя как автора, вы должны заинтересовать людей, которые принимают решения по проекту, тратя на вас время, а потом и деньги. Ваша презентация должна быть подготовлена: точность формулировок, правильная лексика, уверенность, ответы на вопросы. Тщательно работайте именно с русскими референсами, потому что вы пытаетесь продать ваш проект на русском рынке, русскому зрителю и решение будут принимать люди, живущие в России. Ваша страсть к этому проекту должна произвести даже большее впечатление на судей, чем идея. Пишите то, чем вы живете, чем вы дышите, о том, о чем вы точно знаете, пишите про себя».





Наибольший интерес среди зрителей в последние годы представляет секция «Полнометражное игровое кино». В состав экспертной комиссии, которая оценивала 7 проектов шорт-листа, в этот раз вошли: председатель Московской организации Союза Кинематографистов РФ, режиссер Евгений Герасимов (председатель), продюсер кинокомпании «Большое кино» Гевонд Андреасян, редактор кинокомпании «СТВ» Анна Андрушевич, генеральный директор киностудии им. М. Горького Сергей Зернов, сценарист Юрий Коротков, генеральный директор ГБУК «Московское кино» Светлана Максимченко, продюсер корпорации «Русская Фильм Группа», режиссер Алексей Петрухин, директор финансово-производственного отдела Фонда кино Вадим Потапов, продюсер, генеральный директор компании «2D- Целлулоид» Василий Соловьев.

1-й место и денежный приз от Союза кинематографистов России получил проект «Родителей выбирают» Александра Ермолина. Согласно его сценарию, детей производят в Небесной Канцелярии. И там они ждут, когда назначенные им мама и папа решат их родить. Но маленький бунтарь под номером «13» решает, что лучше знает, какие родители ему нужны. И пытается влюбить друг в друга двух понравившихся ему 30-летних людей.



Дипломами Экспертной комиссии были отмечены еще два проекта:

«Я передумала» – авторы: Линара Багаутдинова, Ирина Денежкина, Ольга Дибцева, Екатерина Задохина, Лада Эскандерова, Лидия Кондратюк, Анна Кузнецова, Игорь Рыбин, Вера Смолина, Андрей Терехов, Наталья Шинелева – диплом «За командный дух». Это проект альманаха, снятого женщинами-режиссерами про женщин же. В основе каждой истории – слабость любой женщины, которая на самом деле является ее оружием, – внезапная перемена мнения;

«Крошка» – автор Анастасия Кутеева – диплом «За перспективу и потенциал». Эта история дружбы молодой девушки Алисы, которая ведет себя, словно маленькая девочка, и маленькой девочки Нины, мудрой не по годам. Комедия посвящена современному поколению «питеров пэнов», которое не хочет взрослеть. Проект также получил скриптдокторинг от киношколы и киносообщества «Лига кино».



«Свердловская киностудия» пообещала продюсерскую разработку проекту «Я не боюсь молчать» Марии Ивановой и Светланы Дрождовой. Киношкола «Свободное кино» вручила курс сценарного мастерства проекту «Сообщество реалистов» Надежды Карповой. Кроме того, продюсерская компания «Слово» предоставила 70% скидку на аренду техники всем участникам шорт-листа. По окончании питчинга стало известно, что киностудия им. Горького заинтересована в сотрудничестве с авторами проектов «Родителей выбирают» и «Крошка».



Евгений Герасимов: «Здесь собрались люди, которые не пытаются дать вам оценку, здесь искренний разговор, экспертное жюри хочет, чтобы вы выпустили полнометражную картину. Питчинг дебютантов дает старт для дальнейшего движения, и Союз кинематографистов вам помогал и будет помогать. Главное, что вы сами про себя думаете. Вы самые талантливые, лучшие. Будущее за вами!»



Проект «Питчинг дебютантов» существует четыре года и проходит летом и зимой – в рамках Российских программ ММКФ и накануне приема заявок в Министерство культуры РФ и Фонд кино. За четыре года в конкурсе приняло участие более 4000 проектов. По итогам предыдущих питчингов было снято более 30 фильмов. Многие из этих фильмов стали участниками и обладателями наград российских и международных фестивалей.





Следующий, 10-й юбилейный питчинг пройдет в феврале 2018-го года, но подготовка к нему начнется уже осенью.



Организаторами Питчинга являются Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России и Национальный фонд поддержки правообладателей.