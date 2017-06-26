«Хармс» получил два «Золотых кубка» 20-го Шанхайского международного кинофестиваля

25 июня 2017 года подвел итоги своей работы 20-й Шанхайский международный кинофестиваль. Сразу двух «Золотых кубков» удостоилась, участвовавшая в конкурсной программе смотра, игровая полнометражная картина «Хармс» режиссера-дебютанта Ивана Болотникова, производства студии Proline Film. Приз в номинации «Лучший сценарий» получили Иван Болотников и Сергей Соловьев, а в номинации «Лучшая операторская работа» - оператор Шандор Беркеши. Продюсерами фильма выступают Андрей Сигле, Ева Норвилене, Сашо Павловский.





Биографический фильм о советском писателе и поэте Данииле Ювачеве, больше известном как Хармс, боролся за Гран-при с 13-ю игровыми лентами со всего мира: «Безумно быть нормальным» (Великобритания), «В великом и ужасном мире» (Италия), «Воспоминание» (Япония), «Желтый» (Иран), «Китайская вдова» (Китай), «Конформист» (Китай), «Медведь, Бригсби» (США), «Наше время придет» (Гонконг), «Нет кровати из роз» (Индия, Бангладеш), «Педикаб» (Филиппины), «Просто мой брат» (Германия), «Состояние неисправности» (Румыния) и «Я убийца» (Польша).

Победителей выбрало международное жюри во главе с румынским режиссером Кристианом Мунджиу («Выпускной», «4 месяца, 3 недели, 2 дня»). В категории «Лучший фильм» победу одержал фильм «Педикаб». Также «Золотые кубки» были присуждены в номинациях «Выдающиеся художественные достижения», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссерская работа», «Большой приз жюри».





«Хармс» – международный проект, снятый в копродукции России, Литвы и Македонии. Сценарий фильма был поддержан Голландским фондом «Хуберт Балс Фонд» Роттердамского фестиваля. Картина создавалась при финансовой поддержке европейского фонда «Eurimages», Министерства Культуры РФ, Литовского центра кино и Агентства Кинематографии Республики Македония.

Андрей Сигле, продюсер:

«Я рад, что сложная даже для российского зрителя картина получила столь высокую оценку – два приза Шанхайского международного кинофестиваля. Хочется поблагодарить министерство культуры Российской Федерации, наших литовских и македонских копродюсеров, европейский фонд по поддержке проектов совместного кинопроизводства «Евримаж», всю съемочную группу и режиссёра Ивана Болотникова. Участие в международных фестивалях поднимает престиж российского кинематографа в мире и позволяет людям с разных континентов лучше понять друг друга».





Дебютный фильм Ивана Болотникова стал первой игровой биографической картиной о творчестве Хармса. Ранее было снято более 20 документальных фильмов о творчестве Хармса, более 30 художественных картин и 50 анимационных проектов по мотивам его произведений. На сцене были поставлены балеты, оперы, мюзиклы, спектакли по творчеству этого литературного провокатора.

Иван Болотников, режиссер:

«Я очень рад, что на Шанхайском кинофестивале наш фильм получил сразу две награды. Мне хочется поблагодарить всю съемочную группу картины «Хармс» - мы сделали эту ленту все вместе, один я бы не справился. Это общая заслуга нашего творческого коллектива. Также я благодарен Андрею Сигле, что он поверил в меня. Сейчас мы запускаем новый совместный проект – «Пальмира». Очень надеюсь, что эти призы нам помогут в дальнейшем, ведь в той или иной степени они свидетельствуют о том, что мы делаем интересное кино».





Элегантный пижон Даниил Ювачев или Хармс в картине – завсегдатай беспрерывных литературных тусовок и любитель эпатажа. Живя в обществе, он совершенно от него оторван. В атмосфере его ветхой квартиры и редакции детских журналов «Чиж» и «Еж», ленинградских улиц, набережных и крыш разворачивается удивительная битва человека с самим собой, своими пороками, страстями, с целым миром, в котором он существует, будто запертый в клетку. Справится ли он с давлением общества, любовными коллизиями, невозможностью заниматься творчеством?