39 ММКФ: «Карп отмороженный» — спасибо, что без пролежней

25 июня 2017 года на 39 Московском международном кинофестивале прошел показ конкурсной картины «Карп отмороженный». Фильм, который трижды получил отказ в государственном финансировании, но заинтересовал таких артистов, как Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов, представили режиссер Владимир Котт, автор сценария Андрей Таратухин, продюсеры Никита Владимиров и Мария Авербах.





«Карп отмороженный» — смешная, грустная и очищающая история о пожилой бывшей учительнице литературы Елене Михайловне (Марина Неёлова), оставленной сыном в глухой деревеньке, которая узнает о близости своей кончины. Пять лет не навещавший мать герой Евгения Миронова — один из тех, кто проводит семинары на тему достижения целей — отвозит ее из больницы домой, после чего вновь в спешке уезжает по делам, рассчитывая вернуться… «через пару дней.. когда-нибудь.. не могу обещать». С завидным упорством и предпринимательской твердостью Елена Михайловна начинает организовывать собственные похороны. Выпрашивает у патологоанатома справку о смерти, покупает и везет домой гроб, закупается для поминок — все, чтобы снять с занятого сына все эти сложные вопросы после ее кончины. В то же время случается чудо — замороженный в морозилке здоровенный карп воскресает, чтобы составить женщине приятную компанию в ее последние дни и стать тем, о ком она может заботиться. Хотя Елена Михайловна не совсем одинока — пожилые подруги во главе с самой близкой, хоть и совершенно противоположной по характеру Людмилой (Алиса Фрейндлих) поддерживают даже в таком невероятном занятии, как резать салат на собственные поминки, даже в попытке уйти из жизни «путем незлонамеренного умерщвления» или в желании напиться после неудачи. И ничего, что на тот свет выпивши, ведь «апостолы не гаишники».



«Для меня было удивлением, что фильм отобрали в конкурсную программу фестиваля, потому что я абсолютно не считаю его авторски сложносочиненным. Это не киноманская история, мы не пошли по пути сложного киноязыка, а всего лишь хотели рассказать простую человеческую историю», - признался Владимир Котт, отвечая на вопрос журналиста о кинематографических аллюзиях.



Также комментируя высказывание из зала о том, что фильм получился очень добрым и ему не хватило социальной остроты, режиссер признался, что сначала хотел сделать «гнойную злую историю с запахом старости и пролежнями». «Но я не стал этого делать, потому что я добрый человек», — сказал Владимир Котт, после чего послышались благодарности от пожилых журналистов.





Великолепной игры и проникновенной истории оказывается достаточно. Хотя захватывая силой основного актерского состава, фильм все же позволяет себе дать слабину в некоторых эпизодах, когда, например, пытается изобразить такие вещи, как молодежный сленг и пьянство.



Сценарий картины написан Андреем Таратухиным по собственной повести. Сначала им заинтересовался молодой продюсер Никита Владимиров. Затем историю прочла Алиса Бруновна Фрейндлих — еще до того момента, когда она попала к Владимиру Котту. По словам режиссера, Марина Неелова тоже согласилась сразу, что даже испугало создателей. «Мы сомневались, точно ли она понимает, что ей предстоит выглядеть совсем по-другому. Не той воздушной Мариной Вячеславовной, а старухой», — прокомментировал Владимир Котт. Более того, он признался, что все артисты согласились сниматься отнюдь не за свои обычные гонорары.



Когда потрясающий актерский состав был сформирован, а фильму было трижды отказано в финансировании, продюсер Никита Владимиров заложил свою квартиру, чтобы начались съёмки. «Сейчас почему-то отсутствие государственной поддержки в реализованной картине стало знаком качества. На самом деле, эти трудности были к лучшему, поскольку мы не «жировали», а старались мобилизовать силы», — добавил режиссер. Сейчас создатели копят деньги на прокат — планируют релиз осенью 2017 года.



«Карп отмороженный» — фильм о пожилых людях, но не только для пожилых людей. Он показывает старость со спокойной благородной сдержанностью и мудростью, со смиренной улыбкой в лицо неизбежной смерти — той, которая коснется каждого, потому и история трогает, независимо от возраста. Старость во всей своей красе — пожилую женщину, как воплощение самоотверженной материнской любви и заботы. Женскую дружбу, проверенную целой жизнью. Наших пожилых родителей, которым, возможно, многие не успели отдать должное.