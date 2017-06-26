    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
ММКФ
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
Фестивали
Премии, конкурсы
Форумы, выставки
Кинорынки
Конференции, круглые столы
База данных по киноиндустрии
Фото

39 ММКФ: «Карп отмороженный» — спасибо, что без пролежней



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

26.06.2017 11:34:00

25 июня 2017 года на 39 Московском международном кинофестивале прошел показ конкурсной картины «Карп отмороженный». Фильм, который трижды получил отказ в государственном финансировании, но заинтересовал таких артистов, как Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов, представили режиссер Владимир Котт, автор сценария Андрей Таратухин, продюсеры Никита Владимиров и Мария Авербах.

кадр из фильма Карп отмороженный

«Карп отмороженный» — смешная, грустная и очищающая история о пожилой бывшей учительнице литературы Елене Михайловне (Марина Неёлова), оставленной сыном в глухой деревеньке, которая узнает о близости своей кончины. Пять лет не навещавший мать герой Евгения Миронова — один из тех, кто проводит семинары на тему достижения целей — отвозит ее из больницы домой, после чего вновь в спешке уезжает по делам, рассчитывая вернуться… «через пару дней.. когда-нибудь.. не могу обещать». С завидным упорством и предпринимательской твердостью Елена Михайловна начинает организовывать собственные похороны. Выпрашивает у патологоанатома справку о смерти, покупает и везет домой гроб, закупается для поминок — все, чтобы снять с занятого сына все эти сложные вопросы после ее кончины. В то же время случается чудо — замороженный в морозилке здоровенный карп воскресает, чтобы составить женщине приятную компанию в ее последние дни и стать тем, о ком она может заботиться. Хотя Елена Михайловна не совсем одинока — пожилые подруги во главе с самой близкой, хоть и совершенно противоположной по характеру Людмилой (Алиса Фрейндлих) поддерживают даже в таком невероятном занятии, как резать салат на собственные поминки, даже в попытке уйти из жизни «путем незлонамеренного умерщвления» или в желании напиться после неудачи. И ничего, что на тот свет выпивши, ведь «апостолы не гаишники». 

«Для меня было удивлением, что фильм отобрали в конкурсную программу фестиваля, потому что я абсолютно не считаю его авторски сложносочиненным. Это не киноманская история, мы не пошли по пути сложного киноязыка, а всего лишь хотели рассказать простую человеческую историю», - признался Владимир Котт, отвечая на вопрос журналиста о кинематографических аллюзиях.  

Также комментируя высказывание из зала о том, что фильм получился очень добрым и ему не хватило социальной остроты, режиссер признался, что сначала хотел сделать «гнойную злую историю с запахом старости и пролежнями». «Но я не стал этого делать, потому что я добрый человек», — сказал Владимир Котт, после чего послышались благодарности от пожилых журналистов.  

кадр из фильма Карп отмороженный

Великолепной игры и проникновенной истории оказывается достаточно. Хотя захватывая силой основного актерского состава, фильм все же позволяет себе дать слабину в некоторых эпизодах, когда, например, пытается изобразить такие вещи, как молодежный сленг и пьянство.  

Сценарий картины написан Андреем Таратухиным по собственной повести. Сначала им заинтересовался молодой продюсер Никита Владимиров. Затем историю прочла Алиса Бруновна Фрейндлих — еще до того момента, когда она попала к Владимиру Котту. По словам режиссера, Марина Неелова тоже согласилась сразу, что даже испугало создателей. «Мы сомневались, точно ли она понимает, что ей предстоит выглядеть совсем по-другому. Не той воздушной Мариной Вячеславовной, а старухой», — прокомментировал Владимир Котт. Более того, он признался, что все артисты согласились сниматься отнюдь не за свои обычные гонорары.  

Когда потрясающий актерский состав был сформирован, а фильму было трижды отказано в финансировании, продюсер Никита Владимиров заложил свою квартиру, чтобы начались съёмки. «Сейчас почему-то отсутствие государственной поддержки в реализованной картине стало знаком качества. На самом деле, эти трудности были к лучшему, поскольку мы не «жировали», а старались мобилизовать силы», — добавил режиссер. Сейчас создатели копят деньги на прокат — планируют релиз осенью 2017 года. 

«Карп отмороженный» — фильм о пожилых людях, но не только для пожилых людей. Он показывает старость со спокойной благородной сдержанностью и мудростью, со смиренной улыбкой в лицо неизбежной смерти — той, которая коснется каждого, потому и история трогает, независимо от возраста. Старость во всей своей красе — пожилую женщину, как воплощение самоотверженной материнской любви и заботы. Женскую дружбу, проверенную целой жизнью. Наших пожилых родителей, которым, возможно, многие не успели отдать должное. 



Автор: Кристина Манжула




Просмотров: 461   |      


Фильм: «Карп отмороженный»  

Все новости о фильме

21.06.201739 ММКФ: Кино, которое нельзя пропустить

Все статьи по теме Московский международный кинофестиваль

27.06.201739 ММКФ: Киноведы рассуждают о виртуальной реальности и будущем кино
26.06.2017На 39 ММКФ обсудили перспективы дебютного кино
26.06.201739 ММКФ: Рейтинг зрительских симпатий
26.06.2017Татьяна Воронецкая и Андрей Богатырев: «Мы искали современный эквивалент повести Достоевского "Белые ночи"»
26.06.2017Победители IX Питчинга дебютантов

Фоторепортажи по теме Московский международный кинофестиваль

39 Московский международный кинофестиваль: Открытие38 Московский кинофестиваль: Закрытие. Церемония награждения38 Московский кинофестиваль: Моменты фестивальной жизни

  Фестивали, форумы
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006